Валерий Рейнгольд: Какой пас отдал Роналду! С ума сойти

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матчей Кубка конфедераций, которые прошли в воскресенье.

Португалия – Мексика (2:2)

– Эти команды наголову сильнее сборной Новой Зеландии и России. По мастерству и по ведению игры. Футболисты мирового уровня в этих сборных. И они играют в футбол, показывают хорошие комбинации. Я получил удовольствие от игры Португалия – Мексика. В матче было все, что нужно для хорошего футбола. Высокий темп, красивые мячи, «качели». Все это было интересно смотреть, поскольку на поле были мастера.

Поневоле задумываешься, а способны ли наши футболисты играть в таком темпе? Думаю, что нет. Нашим футболистам будет очень тяжело. Может, поможет поле и стадион «Спартак», но будет очень тяжело. Надо прибавить на 80% по сравнению с тем, что было в матче с Новой Зеландией.

Португалия и Мексика играли как в официальном матче, хотя я думал, что будет показательный матч. Была страсть. Видимо, хорошие деньги на кону. И все хотят выиграть. На полном серьезе сыграли команды.

С лучшей стороны проявили себя лидеры. Роналду прихватывали, но он с честью вышел из ситуации. Какой пас отдал! С ума сойти. Видно, что мастер высочайшего уровня. И у Мексики Хавьер Эрнандес – хороший парень с голевым чутьем.

Камеру – Чили (0:2)

Чилийцы сыграли намного мобильнее, чем это было в матче со сборной России. Совсем другая команда предстала передо мной. Хотя трудно определить уровень сборной Камеруна, и в какой футбол они грают. Здоровые ребята, эпизоды есть, а общий фон – слабый. Типичная команда Африки, которая играет за счет эмоций и энтузиазма. Играть с такими не очень приятно.

Сборная Чили показала, что она в порядке и приехала сюда за победой. Сколько было эмоций после забитых мячей!

Считаю, что второй мяч нельзя засчитывать. Было вне игры. Поражают арбитры. Все карты дали им в руки, а они продолжают ошибаться. Было видно, что Эдуардо Варгас находился вне игры на полметра.