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Валерий Рейнгольд: Какой пас отдал Роналду! С ума сойти

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Рейнгольд: Какой пас отдал Роналду! С ума сойти
Фото: «Советский спорт»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матчей Кубка конфедераций, которые прошли в воскресенье.

Португалия – Мексика (2:2)

– Эти команды наголову сильнее сборной Новой Зеландии и России. По мастерству и по ведению игры. Футболисты мирового уровня в этих сборных. И они играют в футбол, показывают хорошие комбинации. Я получил удовольствие от игры Португалия – Мексика. В матче было все, что нужно для хорошего футбола. Высокий темп, красивые мячи, «качели». Все это было интересно смотреть, поскольку на поле были мастера.

Поневоле задумываешься, а способны ли наши футболисты играть в таком темпе? Думаю, что нет. Нашим футболистам будет очень тяжело. Может, поможет поле и стадион «Спартак», но будет очень тяжело. Надо прибавить на 80% по сравнению с тем, что было в матче с Новой Зеландией.

Португалия и Мексика играли как в официальном матче, хотя я думал, что будет показательный матч. Была страсть. Видимо, хорошие деньги на кону. И все хотят выиграть. На полном серьезе сыграли команды.

С лучшей стороны проявили себя лидеры. Роналду прихватывали, но он с честью вышел из ситуации. Какой пас отдал! С ума сойти. Видно, что мастер высочайшего уровня. И у Мексики Хавьер Эрнандес – хороший парень с голевым чутьем.

Матч

Португалия - Мексика - 2:2 (1:1)

Голы

Куарежма 34 (1:0). Эрнандес 42 (1:1). Соареш 86 (2:1). Морено 90 (2:2).

Состав

Португалия: Патрисиу, Пепе, Герреру, Фонте, Соареш, Моутинью (Силва А., 58), Гомеш, Карвалью, Роналду, Нани (Мартинш, 58), Куарежма (Силва А., 82)

Мексика: Очоа, Рейес Д., Лайюн, Морено, Сальседо (Араухо, 67), дос Сантос Х., Эррера, Гуардадо, Эрнандес, Вела (дос Сантос Д., 57), Хименес (Перальта, 78)

Предупреждения:

Силва А., 68; Гомеш, 90 - Гуардадо, 73

Судья:

Нестор Питана (Аргентина)

Место и дата

18 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

Камеру – Чили (0:2)

Чилийцы сыграли намного мобильнее, чем это было в матче со сборной России. Совсем другая команда предстала передо мной. Хотя трудно определить уровень сборной Камеруна, и в какой футбол они грают. Здоровые ребята, эпизоды есть, а общий фон – слабый. Типичная команда Африки, которая играет за счет эмоций и энтузиазма. Играть с такими не очень приятно.

Сборная Чили показала, что она в порядке и приехала сюда за победой. Сколько было эмоций после забитых мячей!

Считаю, что второй мяч нельзя засчитывать. Было вне игры. Поражают арбитры. Все карты дали им в руки, а они продолжают ошибаться. Было видно, что Эдуардо Варгас находился вне игры на полметра.

Матч

Камерун - Чили - 0:2 (0:0)

Голы

Видаль 81 (0:1). Варгас 90 (0:2).

Состав

Камерун: Ондоа, Фай, Нгадо Нганжу, Мабука, Тейку, Сиани (Нгамалеу, 87), Муканджо, Джум, Ангуисса (Манджек, 90), Абубакар, Бассогог

Чили: Эррера, Хара, Босежур, Фуензалида (Валенсия, 64), Исла, Медель, Арангис (Силва, 71), Видаль, Диас М., Варгас, Пуч (Санчес, 58)

Предупреждения:

нет - Хара, 66

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

18 июня 21:00, Спартак, Текстовая трансляция

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