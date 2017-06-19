Убить футбол за 40 секунд в прямом эфире и HD-качестве. Колонка Степана Чаушьяна

Допустим, в воскресенье вечером закончился футбол. Допустим, это был не матч Камерун – Чили, а игра «Спартака» с ЦСКА, или сборной России в полуфинале с Германией – чем черт не шутит. Что вы будете обсуждать на следующий день коллегами в офисе, с друзьями по телефону или после работы, с отцом и братом? О чем вы будете говорить.

Вряд ли вы сможете бесконечно восхищаться сольным проходом, скажем, Головоина, или пушечным ударом из-за штрафной площади Глушакова. Не врите себе. Как только заканчивается матч, мы на протяжении нескольких дней обсуждаем справедливость и несправедливость принятых арбитром решений, которые повлияли на итог матча. Мы с пеной у рта доказываем, что условный «Зенит» тянут вверх, а условный «Ростов» топят, как котят в ведре. Мы пытаемся представить, каким был бы результат матча, если бы судья принимал верные решения. Мы целую неделю живем этим обсуждением, пока не начнется новый тур, который подарит нам новые поводы для этих разговоров.

Эта система несовершенна, но этим она и прекрасна. Человек никогда не будет счастлив в идеальном мире – ему будет просто скучно. Спросите великих утопистов – они подтвердят. Жить в идеальном мире настолько же скучно, насколько скучно сегодня, после матчей Кубка конфедераций между Мексикой и Португалией, между Камеруном и Чили. На исход обоих поединков повлияла система видеоповторов, которая помогает судьям принимать решения. Трижды судьи вынуждены были признать свои ошибки. Трижды! Это же представляете, сколько у нас в футболе несправедливости, если на таком топовом туррире, где работают лучшие арбитры в двух матчах могло влететь в ворота три нечестных гола? И все равно мы его любим – футбол.

Что мы обсуждаем сейчас, через полдня после матчей? Где эксперты, разбирающие момент и спорящие о том, было положение вне игры, или нет? Где требования справедливости, нападки на арбитров, попытки доказать правоту судей? Этого нет. Есть только повторы забитых голов, которые больше двух-трех раз смотреть не хочется. Есть еще повторы забитых, но не засчитанных голов. Но они не вызывают у нас столько эмоций, как могли бы – их же не засчитали. Кому они теперь нужны? А через месяц после повсеместного внедрения системы мы перестанем обсуждать и ее.

К черту пресловутый и такой эфемерный «дух игры». К черту задержки на 40 секунд, якобы рвущие ритм. Мы просто перестанем обсуждать футбол.

Все. Мы достигли идеальной справедливости. Теперь побеждать будет только сильнейший. Судьи не будут ошибаться. Команды перестанут несправедливо терять очки. А Серхио Рамос в следующий раз получит красную карточку за симуляцию. Вот она наша футбольная утопия, к которой мы приблизились на расстояние вытянутой руки. Еще чуть-чуть и наступит коммунизм, где деньги будут просто не нужны – у всех будет все и бесплатно – только работайте. Нацепите на футболистов микрофоны, чтобы было слышно, что они говорят и Матерацци не мог оскорбить сестру Зидана. Дайте принимать решение искусственному интеллекту. Встройте в футболки сенсоры касания, как в фехтовании – чтобы футболисты не трогали друг друга! Черт, Остапа понесло. Но и к этому может прийти.

Теперь представьте тот футбол, который мы знаем, только с видеоповторами, системами автоматической фиксации взятия ворот и еще кучей технических инноваций. Как вы думаете, кто победил бы в памятном финале чемпионата мира 1966 года в Лондоне, Англия, или Германия? На самом деле это не важно. Важно то, что мы потеряли бы одну из самых величайших загадок футбола – был гол или его не было. Система видеоповторов обесценивает подобные моменты. Они становятся пшиком, достойным сорока секунд в прямой трансляции и все.

Более того, у целого поколения наших соотечественников система видеоповторов могла бы отнять надежду и гордость. Это сейчас мы вспоминаем, что в финал сборная ФРГ тогда прошла исключительно, благодаря судье, который «убил» сборную СССР в полуфинальном матче против немцев. Система видеоповторов не дала бы этому свершиться. Вот только победили бы советские футболисты или нет – большой вопрос, на который не поможет ответить ни одно чудо техники. Победили бы – стали бы героями нации. Нет – целое поколение советских болельщиков лишились бы веры в то, что их команда лучше немцев, которым помогают эти империалистические судьи.

То же самое и о матче между Бельгией и СССР двадцатью годами позже – в 1/8 финала ЧМ-1986. Тогда дважды ошибался испанский лайнсмен Санчес, а его ошибки не мог исправить главный арбитр Фредрикссон. В итоге мы пропустили два мяча из положения вне игры, проиграли и вылетели с турнира, где вроде как считались одними из фаворитов. Победил бы СССР без этих ошибок? Скорее всего да, но не наверняка. Тот матч тем и прекрасен, что мы его вспоминаем до сих пор. Он в очередной раз подарил нам врага, перед лицом которого мы все сплотились. Футболисты же вернулись на родину, как герои, несправедливо обиженные воины – стали мучениками, вошли в историю.

Вы подумали, чего еще могли бы лишить нас своевременно введенные видеоповторы? Например, не было бы «руки бога». Самый легендарный гол в истории человечества, тот самый, который Диего Марадона забил рукой, не засчитали бы. Футбол потерял бы одну из своих самых красивых легенд. Скажите, положа руку на сердце, неужели вы и правда хотели бы оставить футбол без этого гола, без этой истории, без этого скандала? Я – нет.

Больше таких голов не будет. Футбол начинают судить камеры. Мы получаем исключительно полезный, обезжиренный, рафинированный, генномодифицированный футбол без добавления сахара, по вкусу похожий на дистиллированную воду, или на обезжиренный творог. Вкусно? Нет. Пойду-ка съем бургер с жирной сочной котлетой и запью это колой!