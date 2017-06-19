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Рефери Александр Калинкин: Вопиющего нарушения правил со стороны Уорда не было

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Рефери Александр Калинкин: Вопиющего нарушения правил со стороны Уорда не было

Известный российский арбитр Александр Калинкин выразил недоумение работой рефери Тони Уикса во время поединка Сергея Ковалева с Андре Уордом.

Напомним, что бой был остановлен в восьмом раунде. После трех ударов ниже пояса со стороны Андре Уорда, рефери объявил победу американца.

– Имело ли смысл останавливать бой?
– По правилам рефери может остановить бой на любой стадии, если считает, что спортсмен находится в критическом состоянии. В данном случае, я думал, что остановка вызвана тем, что рефери хотел сделать замечание Уорду за удар ниже пояса. Три удара ниже пояса не заметить было нельзя.

Если бы он это сделал, он должен был остановить бой и дать до пяти минут на восстановление Ковалеву. И продолжить бой, когда Сергей придет в себя. Здесь же получилась непонятная ситуация.

Решение очень странное. На моей карточке Ковалев вел 68-65 до начала восьмого раунда. Не знаю, чем руководствовался Уикс, останавливая бой.

– Допустим, что рефери не заметил удары. Ковалев производил впечатление боксера, который не мог защищаться в этот момент?
– Сложно сказать. Каждый случай на усмотрение рефери. По-разному бывает. Но здесь ситуация связана с нарушением правил. И надо было остановить бой, чтобы дать Ковалеву пять минут на восстановление. Это правило действует во всех версиях.

– Ранее по ходу боя Уорд неоднократно наносил пограничные удары. Стоило ли его наказать снятием очков еще до этого эпизода?
– Обычно за удар ниже пояса предупреждений не делают. В правилах написано, что боксер должен быть так защищен от ударов ниже пояса, что может продолжать бой после любого удара. Если по истечении пяти минут он не восстанавливается, ему могут присудить поражение техническим нокаутом. Я с этим правилом согласен.

Здесь не было таких вопиющий нарушений правил, которые допускал Анджей Голота. Но остановить бой и дать пять минут на восстановление было необходимо. А там картина могла стать совсем другой. Серега мог оклематься, хотя положение у него было серьезным.

Стоячий нокдаун рефери отсчитать не мог…

– Кстати, поясните, в каких случаях его отсчитывают?
– Только в случае, если боксер лежит на канатах, и если их убрать, он упадет. В остальных случаях стоячий нокдаун не отсчитывается никогда. Только в Германии по каким-то версиям.

– Есть ли шанс, что апелляция команды Сергея Ковалева что-нибудь принесен?
– Маловероятно. Рассмотрят ее. Вряд ли обяжут провести третий бой.

– Про бой, который состоялся чуть ранее. Правильно ли засчитали победу Гильермо Ригондо? Кубинец сначала захватил соперника рукой и нанес два удара, а затем нокаутировал после гонга.
– Думаю, рефери Вик Дракулич не слышал гонга. Он остановил бой, чтобы сделать замечание Ригондо. Он его и делал, когда увидел, что его соперник лежит. На мой взгляд, решение приняли правильное.

Если бы не такой сильный был удар, я бы, например, дал Мойзесу Флоресу отдохнуть пять минут. И если бы он мог продолжить… Но тут ситуация такова, что нокаут был глубочайший. Считаю, что правильно определили победу Ригондо.

Даже если рефери говорит «стоп», даже если слышен гонг, защищать себя нужно все время, что бы не происходило.

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