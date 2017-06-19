Давид Силва: «Манчестер Сити» готовит несколько серьезных трансферов

Капитан и полузащитник «Манчестер Сити» Давид Силва рассказал о планах на будущее, а также прокомментировал выступление команды в минувшем сезоне.

Напомним, летом 2016 года команду возглавил испанский специалист Хосеп Гвардиола. Под его руководством клуб занял 4 место в таблице АПЛ и вышел в Лигу чемпионов.

– Завершу карьеру в «Манчестер Сити», если мы выиграем Лигу чемпионов, – говорит хавбек сборной Испании. – Это будет особенный момент для меня. – Конечно, я рад выступать за такой клуб. Мне хочется продлить свое пребывание на «Этихад», однако, не все зависит только от меня. Есть ряд факторов, особенно это касается здоровья.

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К тому же, нельзя забывать о качестве игры и позиции руководства. Сложно представить продление контракта, если клуб этого не хочет, – заявил Силва.

– Очевидно, английская премьер-лига – самый сложный чемпионат в мире с физической точки зрения. Здесь не так просто, как, например, в испанской примере. Вы должны быть в боевом состоянии до конца сезона. При этом нужно демонстрировать в каждом матче высокий уровень игры.

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– Я давно выступаю за «Манчестер», и могу сказать честно – мы провалили минувшим сезон. «Сити» не сумел выиграть ни одного трофея. Надеюсь, в следующем году мы покажем куда лучший результат. Наша цель – побеждать и радовать своих болельщиков. Особенно это касается премьер-лиги.

Гвардиола пригласил новых игроков, но это не конец. Клуб планирует осуществить еще несколько серьезных трансферов. Очевидно, мы нуждаемся в усилении. Уверен, следующий сезон станет для нас намного успешнее, – заключил капитан «горожан», слова которого приводит Daily Mail.