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Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 2-го дня Кубка конфедераций

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 2-го дня Кубка конфедераций
Фото: Instagram

«Советский спорт» собрал фотографии самых привлекательных болельщиц с двух воскресных матчей Кубка конфедераций.

Португалия – Мексика – 2:2

#fifa#казаньарена#2017#pormex

Публикация от Екатерина Mak。 (@yeakatu)

2:2 ⚽️🏆 🇵🇹🇲🇽 #portmex

Публикация от Дарья Канануха (@kananukha)

😻😻😻

Публикация от J U L I A (@alekseevna_aa)

#КубокКонфедераций2017 #ConfederationCup2017 ⚽️🏆👏🏻 🇵🇹🇲🇽

Публикация от Alina (@alina_just_lina)

Камерун – Чили – 0:2 

Ganaaaaaaaamos!!!! Viva Chile!! ❤️🇨🇱⚽️ #vamoschile #copaconfederaciones #moscow #rusia #Moscu #chile #instachile #russia

Публикация от Bárbara Briceño (@barbarabricenok)

Ну а здесь уже Наташка чемпион фотошопа 😄🏆🙈

Публикация от Наталья Кузнецова (@natali_kuznecova_)

1st match in Moscow - done ✔️ #confederationscup2017

Публикация от A.S. Sapronova (@annasapronova)

Атмосферно 🔥⚽️

Публикация от VALERIYA 🍓💃🏿 17 Y.O. 🍼👶🏻 (@homyakova5)

#кубокконфедераций2017

Публикация от Ольга Паршина (@olgaparshina_ya)

🇸🇳-🇨🇱

Публикация от Анна Андреевна 😏 (@anyashagalina1)

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