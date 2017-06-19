Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 2-го дня Кубка конфедераций
Фото: Instagram
«Советский спорт» собрал фотографии самых привлекательных болельщиц с двух воскресных матчей Кубка конфедераций.
Португалия – Мексика – 2:2
У меня болезнь на красивых людей 😅😍ну люблю я красоту и эта девушка не исключение. Я так долго искала глазами мексиканок или португалок, и эта моя самая лучшая и самая красивая находка 🔝Будь я Розой Сябитовой, заставила бы ее переехать в Португалию и прямиком под венец с КР7 😍 безумная бы пара была! Не правда ли ?
Камерун – Чили – 0:2
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