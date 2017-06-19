Как бегать в дождь и плохую погоду

Дождь, небольшой дождь, сильный дождь с ветром – так выглядит прогноз погоды на эту неделю. Как бегать, если на улице моросит или льет как из ведра. Как уберечься от травм. Какие площадки выбирать.

Ультимативный гид по бегу в непогодицу от «Советского спорта».

Одеваемся с умом

Если дождь идет при температуре воздуха около + 20 градусов (а именно такую и обещают в ближайшие дни), одеваться лучше легко. Можно использовать функциональную одежду, которая сможет «дышать» - c технологиями Climacool, Suplex и другими. Такая одежда пропускает воздух, удаляет влагу с поверхности тела и быстрее сохнет.

Хлопковой одежды лучше избегать. Бегуны отмечают, что хлопок быстро промокает насквозь, тяжелеет и может натирать. Также при температуре около + 20 лучше не надевать беговые леггинсы. Как правило их делают из смеси полиэстера и эластана, и хотя леггинсы часто тоже способны выводить влагу и имеют функцию вентиляции, в них может быть жарко. Приберегите леггинсы для более прохладной погоды – бегите в шортах.

Поверх футболки можно надеть анорак или ветровку из непромокаемой ткани. Если будет жарко, снимите ее.

Обувь с глубоким протектором

Дождь и слякоть уменьшают сцепление кроссовка с поверхностью: вы можете обнаружить, что начали скользить. Для дождливой погоды лучше иметь отдельную пару беговых кроссовок – с максимально глубоким протектором. Такая подошва позволит увереннее чувствовать себя на дорожке, снизит риск травмы.

Боль в суставах при беге – как избавиться

Вероятнее всего, обувь промокнет, если вы бежите под дождем. Опытные бегуны иногда надевают полиэтиленовые пакеты поверх носков. Это помогает оставить ноги сухими. Впрочем, у этого «рецепта» есть и критики: они считают, что нога в пакете сильно потеет и в целом чувствует себя некомфортно, мешая бегу – ориентируйтесь на собственные ощущения.

Большая проблема – мозоли, которые вы можете натереть мокрыми кроссовками. Выходя на пробежку в дождь, наклейте пластыри на пятку и места сгибов стопы – так вы защитите от натирания уязвимые участки.

Головной убор – с козырьком

Надевайте кепку с козырьком. Она частично снизит попадание влаги в глаза и на лицо, улучшит обзор. Особенно актуальна кепка, если вы носите очки. Капли дождя, оседая на линзах, сильно затруднят вашу пробежку. Козырек кепки поможет решить эту проблему.

Берем с собой плюс один комплект одежды

Хорошо будет взять с собой комплект сухой одежды – особенно, если вы бегаете далеко от дома и вам нужно возвращаться. По завершении пробежки, разотритесь полотенцем и сразу надевайте сухое. Так вы снизите риск простуды (и в целом будете чувствовать себя комфортнее). Хорошо также будет взять с собой термос с горячим чаем: пейте его после завершения тренировки.

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Разминка – под крышей!

Разминайтесь перед пробежкой дома или под навесом. Нет смысла мокнуть под дождем раньше времени! То же самое – с заминкой: забегите под навес, переоденьтесь в сухое и только затем делайте стретчинг.

Побеспокойтесь о безопасности гаджетов

Если вы бежите с приложением на смартфоне, плеером или другими электронными гаджетами – упакуйте их в водонепроницаемые чехлы. На крайний случай подойдут обычные полиэтиленовые пакеты.

Следите за тем, чтобы на поверхность электронных приборов не попадала влага – они могут испортиться.

Бегите по ветру

Постарайтесь так распланировать свой беговой маршрут, чтобы бежать по ветру (ветер дует в спину, а не в грудь). Вместе с дождем ветер может стать проблемой – вызвать чувство холода, привести к простуде. «Нейтрализуйте» ветряные порывы: не бегите им навстречу, а бегите от них.

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Не сушите кроссовки на батарее

Сушить кроссовки на горячей батарее или другом отопительном приборе – значит, сокращать им жизнь. Температура прибора негативно повлияет на клейкую основу подошвы кроссовка и на ее форму.

Сушить беговые кроссовки лучше феном. Или – положите внутрь скомканные листы газетной бумаги (они впитают в себя часть влаги) и оставьте кроссовки в сухом, теплом месте.

Получайте удовольствие

Hey let's go run in a monsoon real quick #rainrun Публикация от Piper Seiter (@piperseiter) Июн 18 2017 в 6:39 PDT

Бег в дождь – отличная возможность разнообразить свои беговые тренировки. Не бойтесь дождя. Соблюдайте все советы выше и выходите на пробежку. Многие бегуны отмечают, что пробежка под ливнем вызывала у них прилив эйфории, адреналина и заставляла вспомнить времена детства – когда бегать под дождем было настоящим приключением.