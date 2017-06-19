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К Португалии готовы! Сборная России не боится чемпионов Европы

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
К Португалии готовы! Сборная России не боится чемпионов Европы
Фото: РФС

В это сложно поверить, но первая полноценная тренировка сборной России после официального матча Кубка конфедераций прошла в полном спокойствии, если не сказать умиротворении. Даже травмированных нет.

После победы над Новой Зеландией у журналистов к игрокам вопросов по игре практически не было. Да и что тут спрашивать, когда парни без лишних нервов сделали то, что и должны были сделать. Могли бы подарить нам разгром. Но и счета 2:0 – вполне достаточно, чтобы в спокойном ритме готовиться к важнейшей встрече с Португалией – что еще нужно?

Самый важный матч

Вот и голкипер московского «Локомотива» Гилерме так считает:

- Первая игра для нас была самой главной. Очень важно начать хорошо – это придает уверенности. Самое главное – мы победили и получили уверенность перед двумя другими матчами.

- Как чувствуете себя в роли лидера сборной?
- Пока ничего не чувствую. У нас есть следующий матч, который будет самым сложным. В этой игре мы должны полностью сконцентрироваться. Нельзя терять очки. Игра будет очень важной для нас.

- Смотрели матч Португалии с Мексикой?
- Да, Португалия показала, что они – классная команда с большим количеством хороших игроков. Но я считаю, что мы готовы играть против Португалии – верим в себя и понимаем, что это будет сложный матч. У нас есть большой плюс – мы играем дома и нас будут поддерживать наши болельщики. Это для нас очень важно.

- Ожидали, что Мексика может не проиграть Португалии?
- Да. Это две команды, которые любят играть в атаку – меньше думают об игре в обороне. Этот результат не стал сюрпризом для нас.

Первая игра была самой важной. Выиграли. Успокоились. Поверили в себя – теперь самая важная – вторая игра. Потом – третья, которая, как мы, конечно, надеемся, уже мало что будет решать, если Россия обыграет Португалию в Москве. Во всяком случае, Гилерме говорит, что мы к ней готовы.

Чуть более уклончив был партнер Гилерме по клубу Алексей Миранчук. Может морально сборная к Португалии и готова, но теоретическое занятие нашим парням еще только предстоит.

- Португалия вчера играла с Мексикой. Что можете сказать по будущим соперникам?
- Каждый смотрел в своей комнате. Была хорошая игра с большим количеством голов. Португалия играла грамотно. Первые минут 15 Мексика владела инициативой, но затем португальцы использовали свои моменты – у них есть кому убежать, кому забить – исполнителей хватает.

- Для нас кто будет опасней, Португалия или Мексика?
- Нельзя разделять на то, кто опаснее или нет. Будет игра – будем стараться победить.

- Порадовало то, что конкуренты потеряли очки?
- Я бы так не сказал – надо отталкиваться от себя, от своей игры. Этот матч просто смотрели, как футбол. Сегодня будет теоретическое занятие – все разберем.

Повторите, пожалуйста!

Даже больше, чем предыдущая и предстоящая игры журналистов интересовало отношение футболистов нашей сборной к системе видеоповторов, показавшей накануне себя в полной красе. Благодаря ей судьи приняли сразу три судьбоносных решения, в которых изначально вставали не на ту сторону: отменили два гола, забитые из положения вне игры, и засчитали третий, который был забит по всем правилам.

- Как-то примеряли на себя, как реагировать на решения видео-ассистента? – вопрос Алексею Миранчуку.
- Мы встречались с людьми, специалистами. Они сказали, что надо привыкать – все равно будет разбор и примут честное и правильное решение. Все равно с эмоциями бороться сложно – какие-то выплески будут. Но потом понимаешь, что все равно примут правильное решение.

- Как вы лично восприняли это нововведение? Нужно оно?
Это данность. Надо просто принять. В каком-то плане это, может, забирает интерес у футбола, но с другой стороны все будет честно.

Гильерме не стал задумываться насчет интереса футбола, который может пострадать из-за новой системы. Он – за честность.

- Это от нас не зависит. Я считаю, что, когда гол забит из офсайда и его не засчитывают – это честно. Если судья сделал ошибку – его надо исправлять. Если это будет помогать судье – я не против, - признался вратарь.

Следующая открытая тренировка сборной России намечена на вторник на 17:15. Уже после наших футболистов на газон «Открытие арены» выйдут португальцы.    

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