К Португалии готовы! Сборная России не боится чемпионов Европы
В это сложно поверить, но первая полноценная тренировка
сборной России после официального матча Кубка конфедераций прошла в полном
спокойствии, если не сказать умиротворении. Даже травмированных нет.
После победы над Новой Зеландией у журналистов к игрокам
вопросов по игре практически не было. Да и что тут спрашивать, когда парни без
лишних нервов сделали то, что и должны были сделать. Могли бы подарить нам
разгром. Но и счета 2:0 – вполне достаточно, чтобы в спокойном ритме готовиться
к важнейшей встрече с Португалией – что еще нужно?
Самый важный матч
Вот и голкипер московского «Локомотива» Гилерме так считает:
- Первая игра для нас была самой главной. Очень важно начать
хорошо – это придает уверенности. Самое главное – мы победили и получили
уверенность перед двумя другими матчами.
- Как чувствуете себя
в роли лидера сборной?
- Пока ничего не чувствую. У нас есть следующий матч, который будет самым сложным. В этой игре мы должны полностью сконцентрироваться. Нельзя терять очки. Игра будет очень важной для нас.
- Смотрели матч
Португалии с Мексикой?
- Да, Португалия показала, что они – классная команда с большим количеством хороших игроков. Но я считаю, что мы готовы играть против Португалии – верим в себя и понимаем, что это будет сложный матч. У нас есть большой плюс – мы играем дома и нас будут поддерживать наши болельщики. Это для нас очень важно.
- Ожидали, что
Мексика может не проиграть Португалии?
- Да. Это две команды, которые любят играть в атаку – меньше думают об игре в обороне. Этот результат не стал сюрпризом для нас.
Первая игра была самой важной. Выиграли. Успокоились.
Поверили в себя – теперь самая важная – вторая игра. Потом – третья, которая,
как мы, конечно, надеемся, уже мало что будет решать, если Россия обыграет
Португалию в Москве. Во всяком случае, Гилерме говорит, что мы к ней готовы.
Чуть более уклончив был партнер Гилерме по клубу Алексей
Миранчук. Может морально сборная к Португалии и готова, но теоретическое
занятие нашим парням еще только предстоит.
- Португалия вчера
играла с Мексикой. Что можете сказать по будущим соперникам?
- Каждый смотрел в своей комнате. Была хорошая игра с большим количеством голов. Португалия играла грамотно. Первые минут 15 Мексика владела инициативой, но затем португальцы использовали свои моменты – у них есть кому убежать, кому забить – исполнителей хватает.
- Для нас кто будет
опасней, Португалия или Мексика?
- Нельзя разделять на то, кто опаснее или нет. Будет игра – будем стараться победить.
- Порадовало то, что
конкуренты потеряли очки?
- Я бы так не сказал – надо отталкиваться от себя, от своей игры. Этот матч просто смотрели, как футбол. Сегодня будет теоретическое занятие – все разберем.
Повторите, пожалуйста!
Даже больше, чем предыдущая и предстоящая игры журналистов
интересовало отношение футболистов нашей сборной к системе видеоповторов,
показавшей накануне себя в полной красе. Благодаря ей судьи приняли сразу три
судьбоносных решения, в которых изначально вставали не на ту сторону: отменили
два гола, забитые из положения вне игры, и засчитали третий, который был забит
по всем правилам.
- Как-то примеряли на
себя, как реагировать на решения видео-ассистента? – вопрос Алексею Миранчуку.
- Мы встречались с людьми, специалистами. Они сказали, что надо привыкать – все равно будет разбор и примут честное и правильное решение. Все равно с эмоциями бороться сложно – какие-то выплески будут. Но потом понимаешь, что все равно примут правильное решение.
- Как вы лично
восприняли это нововведение? Нужно оно?
- Это данность. Надо просто принять. В каком-то плане это, может, забирает интерес у футбола, но с другой стороны все будет честно.
Гильерме не стал задумываться насчет интереса футбола,
который может пострадать из-за новой системы. Он – за честность.
- Это от нас не зависит. Я считаю, что, когда гол забит из
офсайда и его не засчитывают – это честно. Если судья сделал ошибку – его надо
исправлять. Если это будет помогать судье – я не против, - признался вратарь.
Следующая
открытая тренировка сборной России намечена на вторник на
17:15. Уже после наших футболистов на газон «Открытие арены» выйдут
португальцы.