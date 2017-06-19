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Одиночество Слуцкого. Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Одиночество Слуцкого. Колонка Сергея Микулика
Фото: ФК «Халл Сити»

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о странностях жизни тренеров в России.

Стоило экс-главному тренеру ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого подписать контракт с вылетевшим из английской премьер-лиги клубом, как российское футбольное сообщество накрыла не слишком понятная волна эйфории. Мол, это прорыв, брешь пробита, яркий представитель нашей тренерской школы сейчас себя проявит, и за ним последуют остальные - форсируйте свой английский, коллеги!

Такое, право, впечатление, что это объединение временно безработных российских тренеров дало Слуцкому рекомендацию на работу в Англии, а в «Халл Сити» к ней отнеслись с должным вниманием. Или комитет по этике РФС взял с Леонида Викторовича торжественное обещание при первом удобном случае во всеуслышание сказать, что английские судьи еще хуже наших будут - и тогда они ему простят те давние обидные слова. Но почитать-послушать самого Слуцкого - и выясняется, что одна секретарша Романа Абрамовича сделала для него куда больше, нежели все вместе взятые отечественные футбольные чиновники - помогавшие с трудоустройством агенты и те были не из россиян.

Попутно возникает вопрос, особенно - в связи с двумя последними тренерскими назначениями в нашей, не английской, премьер-лиге - Леонида Кучука в «Ростов» и Миодрага Божовича в «Арсенал»: а та самая российская тренерская школа - она вообще существует? Мы же не просто нашпиговываем РФПЛ иностранными тренерами - мы возвращаем сюда людей, которых при последнем асставании с Россией преследовали провалы: те же Кучук с Божовичем в сезоне-2014/15 умудрились напрочь провалить работу в двух клубах каждый!

Божович превратил «Ростов» из обладателя Кубка России в главного аутсайдера первенства, а Кучук пустил «Локомотив» под откос из Лиги Европы. Потом Божович довершил с «Локомотивом» уже в чемпионате начатое Кучуком, а жесткий белорусский специалист, приняв «Кубань» после мягкого Виктора Гончаренко на пятом месте, в пятнадцати турах одержал одну победу. Плюс еще Божович подал жалобу на финансовые претензии к «Ростову» в РФС, а Кучук так вообще расставался с «Локомотивом» через суд в городе Лозанне - а сейчас они у нас опять самые желанные гости!

Это как если бы Слуцкий, завалив с «Халлом» первые пару месяцев, начал бы сражаться через Швейцарию с работодателями за неустойку, а за ним бы очередь из британских клубов выстроилась - умеет же мужик за себя постоять, нам такой позарез нужен! Или с отъездом одного-единственного человека у нас разом все тренеры кончились?..

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