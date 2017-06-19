Гайд по кампании «Лихой омут» в Dota 2

Неделю назад в Dota 2 добавили кампанию для владельцев Battle Pass. Мы постарались разобраться в том, как лучше всего действовать, чтобы пройти первый акт и заработать максимальные бонусы для своего компендиума.



Выбор героев и артефактов



Как и в большинстве последних ивентов, одним из ключевых элементов при прохождении кампании становится выбор оптимальной связки для игры. Обычно разработчики оставляют стандартные характеристики и таланты персонажей, и если в игре 5 на 5 все персонажи сбалансированы, то в подобного рода режимах есть герои, которые выглядят сильнее других.



Для прохождения вам нужно будет четыре разноплановых героя — керри дальнего боя с хорошим физическим уроном, сильный магический прокаст, «танк» и герой поддержки, ориентирующийся на лечение основных персонажей. Известный аналитик Ярослав «NS» Кузнецов выделил такое оптимальное сочетание — Drow Ranger, Lina, Abaddon и Witch Doctor.





На первый взгляд кажется, что альтернатива есть любому из четверки, но торопиться явно не стоит. Например, менять Drow Ranger на Shadow Fiend или Templar Assassin мы бы не советовали — очень большое значение имеет аура лучницы, дарующая союзникам дополнительный урон. Abaddon за счет ультимейта сможет «танковать» гораздо дольше без видимых проблем, а второй скилл позволит снять неприятные эффекты. Lina способна наносить огромное количество урона, а Witch Doctor, в отличие от того же Dazzle, имеет заклинания на демедж.



Тем не менее иные комбинации вполне играемы: в топе по скорости прохождения зачастую можно увидеть как Legion Commander и Troll Warlord, так и нестандартных для этого режима Templar Assassin или Dazzle. Пробуйте, если не боитесь экспериментов!



Сборка ваших персонажей тоже очень важна, причем о ней нужно подумать заранее — «разгуляться» на выделенные деньги нельзя (особенно на первых уровнях), поэтому каждый артефакт должен быть продуман и приносить пользу команде. Многое, разумеется, зависит от набора героев, но есть общие правила, соблюдение которых накинет вам несколько дополнительных процентов к шансу на успех.



Не стесняйтесь покупать предметы с аурой, которые помогут не только вам, но и всей команде. Для «танка», будь то Abaddon или Sven, прекрасно подойдут Vladmir's Offering с эффектом вампиризма и Assault Cuirass на броню, а персонажу поддержки необходимы Guardian Greaves. Команде также помогут Maelstorm, Solar Crest, Crimson Guard и Shiva's Guard.





Опытные игроки советуют не обращать внимания на предметы, которые в начале обычной игры принято собирать для повышения показателей — Bracer, Null Talisman и иные подобные предметы. Может, в начале вам придется чуть сложнее, но зато вы чуть раньше получите нужный артефакт. Вместе с этим помните: кампания позволяет передавать предметы союзнику, поэтому не стесняйтесь помогать друг другу, если до важной покупки остается совсем чуть-чуть.



Прохождение



Чуть ниже мы рассмотрим большинство локаций и правила их прохождения, однако для начала стоит еще раз вспомнить основные моменты. Не стоит стягивать на себя сразу всех врагов в данной локации, если есть возможность сначала разобраться с частью из них; не стесняйтесь отходить назад, пережидая ультимейт или получив деньги на новый предмет; будьте аккуратны и не тратьте свои жизни понапрасну (помните, они ограничены!) — но в то же время во время сражения с боссом решение выкупиться будет выглядеть оправданным.



Перед прочтением советуем обратить внимание на карту ниже — она подскажет вам, как двигаться с локации на локацию, когда стоит закупиться и где спрятаны два Invoker и свитки, которые дадут дополнительные очки для Battle Pass. Invoker, кстати, предлагает вам сделку — 750 монет в обмен на случайный предмет. Если верите в свою удачу, то можете сыграть, обеспечив себе легкое прохождение.





Howling Weald / Crossroads Garrison



Первый уровень пройти довольно просто: не попадайте под стрелы, и противники будут погибать после первого удара. После разговора с союзником вам будет нужно остановить волны врагов — керри может расположиться сверху, а остальные герои будут держать боковые линии. Первый босс довольно опасен ультимейтом Bloodseeker, но в целом довольно легко побеждается без смертей.



Trial of Gallaron



После убийства первого босса и закупа следует отправиться влево, в лабиринт. Будьте аккуратны и старайтесь не терять жизни, хотя это и требует небольшого опыта в кампании и сноровки. Параллельные ступенькам ловушки следует просто пробегать, в других же случаях стоит подождать огня. Не забывайте и о первом Invoker, расположение которого можно увидеть на карте.





Враги в этой локации не самые серьезные — например, неповоротливых огров можно обхитрить быстрыми движениями. Потому стоит сосредоточиться на тренировках уклонения и поиске дополнительных ящиков, в которых могут оказаться весьма полезные вещи.



Босс на этом уровне, правда, не так уж и прост — для его легкого убийства у вас еще недостаточно артефактов. Избегайте узких проходов и сосредоточьтесь на помощниках основного врага; без них с боссом справиться будет куда легче.



The Silkmire Pass



По пути на следующий уровень не пропустите два свитка и лавку торговца — вам точно пригодятся Maelstorm и Vladmir’s. После этого уничтожение паучков станет посильной задачей. Не забывайте, что Lasso снимается щитом Abaddon или его же ультимейтом, а перед очередным боссом для вашего удобства расположен дополнительный магазин, в котором сможете купить, например, Aghanim’s Scepter для Abaddon.





Отравление и ультимейт — довольно неприятные способности нового соперника. От последнего, правда, можно убежать; рекомендуем переждать действие скилла в укромном месте и с новыми силами накинуться на врага на лестнице, чтобы он смог атаковать лишь одного персонажа.



Temple of Ermacor



Далее вас снова ждет микс из ловушек и довольно неприятных, но неопасных крипов. В очередной раз напомним об осторожности — в этот раз ошибка убьет вас мгновенно. Зато боссы (в этот раз их два) не станут серьезным испытанием для опытного игрока; для наилучшего результата одному из вас нужно будет отвлекать одного врага, пока три союзника уничтожают второго. Спрятаться от взрыва можно, отойдя назад.



The Road to Kalabor / Kalabor Waste



Следующий уровень также выглядит простым — нужно сопроводить героя до следующего чекпоинта. Постарайтесь двигаться впереди, не отпуская своего нового друга далеко. Интересная фишка: вы можете снабдить союзника ботинками и Wind Lance для увеличения скорости, а использование Glimmer Cape не позволит ему атаковать врагов.





После этого — очередные боссы. Попробуйте убивать их по очереди, не вызывая агрессии других, и уровень закончится безболезненно. Аккуратнее распределяйте урон по врагу с Blademail, иначе рискуете сами потерять как минимум одну жизнь.



Не стоит также забывать о волшебном скарабее, который добавит вам денег на новые предметы. Возможно, стоит обновить инвентарь как раз перед таким значимым файтом.



Shatterblast Canyon / Rhyzik's Stronghold



Первый акт кампании завершается, что логично, очень опасными соперниками и главным боссом. Стоит закупиться на максимум — как мы уже указывали, вам очень пригодятся ауры вампиризма и брони, а также индивидуальные предметы для основных героев. Один из вариантов финального закупа выглядит следующим образом:





В битве с големами не забываем о Blade Mail и грамотно игнорируем скиллы — лучше, если ваш танк сконцентрирует внимание противника исключительно на себе. При должном внимании противников возможно убить без потерь.



Главный противник выглядит очень грозно. Он очень мобилен, хотя изначально может показаться, что скиллы действуют довольно медленно, а сам босс неповоротлив. Большую часть времени вам придется уклоняться от EPICENTER и других неприятных способностей — ждите моментов, когда противник начнет закапываться в землю или атакует одного героя. Кроме того, не стоит игнорировать призванных юнитов, иначе они начнут восстанавливать боссу здоровье.



Пройти кампанию вполне возможно, хотя и очень трудно. Для успеха придется сочетать сразу несколько важнейших факторов, без которых никак не обойтись, даже пересмотрев сотни стримов и перечитав все гайды. Но теперь у вас есть еще и информация, которая может стать залогом победы; остается только подобрать хорошую команду и не бояться неудач.