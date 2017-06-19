Наталья Авдонченко: Не соглашусь с Федуном, видеоповторы нужны

Заместитель председателя Московской коллегии судей по футболу, судья международной категории, инспектор УЕФА и РФС Наталья Авдонченко поделилась своим мнением о внедрении видеоповторов в современный футбол.

«ЧИЛИЙЦЫ ЗАБИЛИ ИЗ ОФСАЙДА»

- Что скажете по поводу использования видеоповторов на Кубке конфедераций?

- Думаю, что это здорово. Хотя на это уходит определенное время. Сама идея напрашивалась давно. Был прецедент с дополнительными судьями за воротами, но это ни к чему не привело - ошибки продолжались.

Мое мнение таково: видеоповторы надо использовать только в очень сложных ситуациях, где невооруженному глазу ну никак не увидеть тот или иной спорный эпизод. Если брать положение «вне игры», то в очень часто высока плотность игроков, нападающий находится близко к защитнику и увидеть его стопу или руку за линией офсайда очень сложно. Особенно при контратаках, когда развивается сумасшедшая скорость. При стандартном положении – легче. Там никто не двигается, и есть возможность обнаружить неправильное местонахождение игрока. Поэтому я прекрасно понимаю лайнсменов: они работают над этим, у них специальные тренировки, под видеокамеру, но, тем не менее, люди ошибаются.

Могу добавить, что по прошедшим играм Кубка конфедераций не все так однозначно. Были эпизоды, где не засчитали гол в одном моменте, а в другом таком же, где игрок впереди защитника на полкорпуса, решили, что все верно.

- Гол чилийцев в ворота Камеруна в конце первого тайма был не засчитан из-за офсайда. Это правильное решение?

- Есть такое понятие - «на тоненького», на то и нужны видеоповторы. Если вы внимательно посмотрите повтор, то увидите, что игрок сборной Чили Варгас, забивший гол, на полкорпуса, но попал в офсайд. Я считаю – гол засчитывать было нельзя, и решение видеосудьи верное. Уверена, без видеоповтора таких тонких моментов поймать бы не удалось. В подобных случаях судьи обычно выносят решение в пользу атаки.

- Однако можно ли допустить возможность того, что и видеоассистенты могут ошибаться?

- Конечно, техника в наше время находится на высоком уровне, но она не сможет сама определять, например, был ли офсайд или нет. Для этого надо тогда ставить камеры везде, где только можно. Но, мне кажется, хватает и того, что есть сейчас. Тот, кто следит за видео, должен иметь, что называется, глаз-алмаз. Наверняка эти люди проходят специальный инструктаж, просто главного судью туда не посадишь. Надо бы почитать инструкции от ФИФА по этому поводу, я их пока не видела.

«ИНТЕРЕСНО, БУДУТ ЛИ ТЕПЕРЬ ИГРОКИ СИМУЛИРОВАТЬ»

- Зрители, как правило, любят ругать судей за ошибки. На ваш взгляд, система видеоповторов снимет в той или иной степени ответственность с главного арбитра?

- Я об этом тоже думала. Если эта система проявит себя должным образом, будут ли какие-либо наказания для арбитров? У нас судьи много ошибаются, но при этом получают в дальнейшем назначения на игры. Поэтому не знаю, снимет ли это ответственность или нет. Мне еще интересно посмотреть, будут ли игроки и дальше симулировать, хвататься руками за лицо и все в таком духе. Такие моменты я бы обязательно просматривала.

- Как вы считаете, приживется эта система или от нее откажутся?

- Я думаю, приживется. Но, опять же, смотря в каких странах. Многие говорят, что видеоповторы – довольно дорогое удовольствие. И не понимаю, зачем вбухивать в это столько денег. Но то, что видеоассистенты будут работать на чемпионатах мира и Европы – это однозначно. Я более чем уверена, что ведущие футбольные страны внедрят эту систему. Хотелось бы, чтобы и в России видеоповторы прижились. Уверена, что отношение к нашему футболу и, в частности, к сборной России, поменяется в лучшую сторону.

- Может ли эта система поспособствовать снижению количества договорных игр и в целом коррупции в футболе?

- Не могу сказать, что судья может продать игру за деньги, хотя бы потому, что никто никого еще за руку не ловил. То, что существуют разные трактовки того или иного эпизода, соответственно «за» или «против» той или иной команды – это безусловно. Я также могу сказать, что есть ошибки и в простейших ситуациях, но слово «коррупция» кажется мне в данном случае очень громким.

«ВРЕМЯ МАТЧА ВОЗРАСТЕТ»

- Владелец «Спартака» Леонид Федун против видеоповторов. На его взгляд, темп, накал матча, зрелищность – все это снизится. Вы согласны с этим?

- Еще раз могу повторить свое мнение: не каждый эпизод должен рассматриваться. Опять же, регламент, указывающий, в каких ситуациях можно прибегать к помощи видео, известен. Я уверена, что этот процесс будет занимать минуту или 40 секунд. Посмотрите на то, как, к примеру, судьи устанавливают «стенку» при пробитии штрафных, когда игроки спорят, не хотят отходить на должное расстояние. И подумайте, сколько времени уходит на это – до минуты. Мы в своей школе судей московской федерации футбола отучаем от этого. Арбитры должны максимально быстро выстраивать «стенку» и решать подобные эпизоды.

Так что здесь я не соглашусь с Федуном: надо пробовать. Уверяю вас, мы ничего не потеряем. Если система не приживется, от нее просто откажутся и все

- Будут ли судьи добавлять больше времени в концовке каждого из таймов?

- Думаю, да. Уже есть поправки по этому поводу. Время футбольного матча возрастет. Недавно прочитала в прессе, что хотят сделать 60 минут чистого времени. Раз уж такие предложения поступают, то не удивлюсь, если будет, как в баскетболе. То есть мяч ушел за пределы поля - время замерло. Но все это предположения, давайте вместе посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация.



