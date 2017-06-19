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Фанаты, не ругайте СКА за Кузнецова! Учитесь смотреть правде в глаза…

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фанаты, не ругайте СКА за Кузнецова! Учитесь смотреть правде в глаза…
Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о новой реальности в КХЛ, к которой болельщикам надо привыкать.

Сегодня в СМИ прошелестела информация, что СКА выкупил у «Трактора» права на челябинского форварда Евгения Кузнецова. Информация пока неофициальная. Хотя сумма сделки называется точная и вполне реальная – 150 млн. рублей.

Я, кстати, не уверен, что эта сделка состоится. Точнее, по моему мнению, она произойдет обязательно. Но только в том случае, если СКА одновременно договорится и с Кузнецовым – о том, что хотя бы нынешний сезон Евгений проведет в России. И, соответственно, сможет усилить нашу сборную на Олимпийских играх. А вот если он подмахнет новый контракт с «Вашингтоном» или любым другим клубом НХЛ, то и сделка СКА с «Трактором», скорее всего, так и останется слухом.

Но поговорить я хотел немного о другом. Вот прошло сообщение, что Кузнецов может оказаться в СКА, и хоккейный народ начал возмущаться – «вот опять Питер все скупает». В первую очередь недовольны, конечно, челябинские фанаты.

А я спрошу – разве «Трактор» кто-то вынуждает продавать права на Кузнецова? Другое дело, что получить вдруг 150 миллионов з игрока вернуть которого и не мечтаешь – очень даже соблазнительно. СКА ведь не в первой проворачивает такой фокус. И по ходу сезона случалось игроков скупать (по сути), как того же Гусева. Но ведь руководство «Югры» рассталось со своим ведущим форвардом по своему желанию. Хотя и понимало, что обрушит с его уходом свое ударное звено.

И где сейчас Гусев, а где «Югра»?

СКА говорит, что главная цель возвращения Кузнецова – Олимпиада. И это правда. Пусть только отчасти. Потому что, будем честны, заботясь об интересах сборной России, в Санкт-Петербурге и о клубных чаяниях не забывают. Поэтому в этом сезоне у СКА - Кубок Гагарина, а у сборной России – только «бронза» ЧМ.

И, тем не менее, я задаю себе вопрос – а почему тот же «Трактор» не думает о сборной? Не предпринимает ничего, чтобы вернуть Кузнецова в КХЛ?

И ведь этот вопрос можно адресовать к любому другому клубу, кроме, быть может, ЦСКА. Потому что даже мощная «Магнитка» не то, то не пытается кого-то вернуть – даже не смогла ключевого защитника сборной России Виктора Антипина удержать на Урале в олимпийский сезон.

Московское «Динамо» благословило на отлет за океан Андрея Миронова. И этот список можно продолжить.

Но я не буду лукавить с вами. Сам задал вопрос, сам на него и отвечу. «Трактор» не пытается вернуть Кузнецова, потому что в Челябинске нет на это денег.

А у СКА есть. Скажу больше, я думаю, что если в Челябинске даже заупрямились бы и не захотели терять права на своего самого знаменитого воспитанника в 21 веке… В Питере нашли бы доводы, чтобы убедить уральский клуб согласиться на переход.

СКА на сегодняшний день в КХЛ уже не равный среди равных. И у меня есть ощущение, что наша лига уже полностью смирилась с таким положением дел.

Суть в том, что все наши мечты и разговоры о равенстве клубов – от лукавого. Равенство и неравенство имеет смысл в ситуации, когда клубы сами себя обеспечивают игроками и сами за них платят. Деньгами, которые сами зарабатывают.

У нас же расходы всех команд (если отбросить демагогические нюансы) оплачиваются по большому счету из государственного кармана. И государство вправе потребовать отчета от руководителей хоккея за потраченные средства.

Девять лет назад Россия создала КХЛ, вынашивая планы конкуренции с НХЛ. Выглядело это достаточно наивно и самонадеянно. Но мы попытались. И это была смелая попытка. Лично я отношусь к ней с уважением. Потому что если ты даже не пытаешься устраивать что-то подобное в своем деле – ты прожил жизнь зря. Без высоких целей жизнь человека теряет смысл.

Но сейчас пришла пора честно признать, что эта попытка провалилась. КХЛ не стала конкурентом для НХЛ. И в ближайшее время у нас нет шансов завязать серьезное соперничество между лигами.

Но средства в хоккей продолжают вкладываться. Только область борьбы переместилась в сферу сборных. Там мы тоже пока только вторые, третьи, а на ОИ и еще ниже… Но там мы по крайней мере конкурентно способны. И имеем реальные шансы на успех.

Поэтому государственные средства и идут в наш хоккей в основном через СКА. Не потому что СКА чем-то лучше других клубов. Есть команды куда более именитые и в истории СССР, и в новейшей истории нашего хоккея.

Но просто в СКА сейчас работают люди, с которых государству проще спросить. Или точнее, которых лидеру России проще проконтролировать через свои личные контакты.
Распределять средства на всех поровну в КХЛ – значит, выкинуть их на ветер. Мы это в душе понимаем. Потому что когда «на всех» - спросить за результат не с кого. А у нас, если спросить не с кого, результата и не будет. Проверено многократно.

Вопрос в том – получится ли у руководителей СКА поднять сборную на самый высокий уровень? Подозреваю, что мы узнаем об этом уже в следующем сезоне – по результатам на Зимних играх-2018.

А пока нам остается только наблюдать, как Кузнецов или другие ведущие наши игроки оседают в питерском клубе. С другой стороны, хочется напомнить, что и во времена советской гегемонии ЦСКА армейцы имели конкуренцию во внутреннем чемпионате. Со стороны двух-трех, а то и четырех клубов.

И встречались с основными соперниками не два раза в год, а гораздо чаще. И вот об этом руководству СКА и сборной тоже надо помнить, собирая под своими знаменами мощных игроков.

Чтоб кандидаты в сборную в КХЛ не почивали на лаврах, а и в матчах «регулярки» как можно чаще рубились в кость. Между собой.

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