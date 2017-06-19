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Замена Ещенко. Защитник, который может перейти в «Спартак» (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Замена Ещенко. Защитник, который может перейти в «Спартак» (видео)
Фото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассказывает о шведском защитнике Эмиле Саломонссоне, которым интересуются красно-белые.

По информации шведских СМИ, чемпион России присматривается к 28-летнему правому защитнику «Гетеборга». Агент игрока подтвердил: интерес есть. Но добавил: переговоры не ведутся. Но даже если это и правда, переговоры могут начаться хоть сегодня вечером. А подтвержденный интерес клуба – повод получше познакомиться с потенциальным новобранцем. Тем более что трансферных слухов о «Спартаке» что-то совсем мало.

* * *

Наш герой обитает на правом фланге обороны. По стилю напоминает Фернандеса из ЦСКА. Современный атакующий защитник, любящий и умеющий подключаться к атакам. Это у шведа получается даже лучше, чем главное ремесло – игра в защите. В тылу скучно и одиноко. Вся радость жизни – впереди. Несмотря на манеру игры, что интересно, теряет позицию нечасто. Скорость позволяет успевать везде. Ну и партнеры, конечно, страхуют.

Позиция в тактической схеме


«Гетеборг» не играет с латералями, но Эмиль совершенно точно справится с этой ролью. Возможно, так ему даже комфортнее. Как и Фернандесу, обрадовавшемуся переходу ЦСКА на схему 3–5–2. Атакующих полномочий больше, а страховка четче – не надо забивать себе голову позиционной рутиной. «Спартак» с латералями играет довольно редко. Но все-таки на вооружении эта тактическая конструкция стоит. Пригодится.

* * *

В обороне нет каких-то чудовищных ошибок. Но сама игра какая-то неуверенная, дерганная. Такое ощущение, что в ней больше стечения обстоятельств и удачи, чем класса. Все на грани. Пошел в отбор – а там как получится. Не факт, что так, но именно такое впечатление произвела его игра. Может, обманчивое. Или этому викингу действительно не хватает навыков, чтобы уверенность и спокойствие излучать.

Игра в отборе


В отборе действует жестко, может и в кость заехать. Хотя по статистике фолит реже и Ещенко, и Тигиева. Может быть, в Швеции несколько шире рамки дозволенного, и Вернблум-стайл практикуется повсеместно? Карточек мало. Удалений нет вообще. Если суммировать всю полученную информацию (видео, статистика), то выходит обычный защитник-середняк, заурядный фулбек, явно не гений оборонительного искусства.

Сравнительная характеристика

* * *

Зато в атаке Саломонссон – король! Серьезно. Само собой, надо делать поправку на ветер – чемпионат Швеции высочайшим качеством не отличается. И тем не менее увиденное впечатлило. Скоростной, техничный фланговый игрок, обладающий изумительным кроссом с правой. Он навешивает даже чаще Самедова! И как навешивает! За последние полтора года – 12 забитых мячей и 4 голевых паса. Вот такой интересный защитник.

Игра в атаке


Смущает, что почти все проходы, заканчивающиеся навесами, – через свободный коридор. Опека и плотность обороны совсем не те, что у нас. С другой стороны, какое это имеет отношение к культуре паса? А она на порядок выше, чем у Ещенко. Все передачи – осмысленные. Часто – в одно касание. Не тупо заряжает куда-то туда, а именно что в цель. Например, легко может сделать умный пас на 11-метровую отметку. И низом, и верхом.

Единственный недостаток – порой тормозит игру, когда владеет мячом. Несется по правому флангу, а потом резко останавливается, разворачивается и делает пас поперек или назад. Хотя эти казусы можно списать на отсутствие острого продолжения и на поиск лучшего варианта с целью сохранить мяч. А тащить его самостоятельно швед не может – дриблинг, в отличие от кросса и скорости, довольно средний. Что, надо сказать, странно.

Скорость


* * *

Это не первый правый защитник, которым якобы интересуется «Спартак». И которого мы разбираем. Лучше Караваева пока не нашлось. Но кандидатура интересная. По игре в обороне швед, наверное, не лучше тех, кто есть. По игре в атаке – значительно сильнее. Можно и взять. Если, конечно, не обращать внимания на недостатки и на тот факт, что к своим 28 он провел лишь 8 матчей за сборную и нигде, круче «Гетеборга», не играл.

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Михаил Борзыкин
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