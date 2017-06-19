Представьте, что СССР выиграл ЧМ-1966. Как видеоповторы могли изменить футбол

Представьте мир, в котором у сборной Советского Союза есть звание чемпиона мира по футболу, а у Англии – нет. Мир, в котором Марадона – очередной хороший футболист, а не обладатель легендарной руки Бога.

Невозможно? Как бы ни так. Для того, чтобы все это стало не просто вероятным, а вполне реальным, миру нужно было лишь одно изобретение – система видеоповторов, которая помогает футбольным арбитрам принимать решения. Не верите? Давайте проверим.

Гол Херста в финале ЧМ-1966

Самый известный гол-фантом мирового футбола. При этих словах мы тут же вспоминаем матч 1966 года – финал чемпионата мира между Англией и ФРГ. При счете 2:2 англичанин Джефф Херст лупит по воротам что есть мочи и попадает в перекладину. Мяч отскакивает, ударяется о газон, но в сетке ворот не трепещется. Главный вопрос – был ли гол? Ударился ли мяч о газон за линией ворот или перед ней? А может на ней?





Ответить на этот вопрос невозможно до сих пор – слишком мало камер на матче, слишком плохое качество видео, слишком давно все это было. А теперь представьте, что 50 лет назад существуют видеоповторы, помогающие арбитру в спорных моментах. Подожди советский рефери Тофик Бахрамов лишнюю минуту, посмотри специальный помощник повтор с удобной камеры – мы бы точно знали, был гол, или нет. А так – до сих пор приходится спорить – справедливо ли англичане выиграли свой единственный Кубок мира в истории, или нет.

СССР – ФРГ в 1966 году

Если бы в 1966 году уже была введена система видеоповторов хотя бы на матчах чемпионата мира, Германия в финале вообще могла бы и не оказаться. В полуфинале команда из ФРГ встречалась со сборной СССР. Тогда в первом тайме был удален Игорь Численко.

На протяжении всей второй половины, игравшие в большинстве немецкие игроки действовали грубо. Травму получил Йожеф Сабо – никто из соперников так и не был наказан, хотя фол мог тянуть и на удаление. Замен не было – пришлось доигрывать фактически вдевятером. В итоге сборная ФРГ дожала СССР и победила со счетом 2:1. А ведь в финал из этой пары вполне могли пробиться и наши соотечественники – кто знает, как сложился бы решающий матч с Англией на «Уэмбли».

Шумахер, да не тот – в 1982 году

Снова Германия и снова чемпионат мира – на этот раз 1982 года. Опять полуфинал. Бундестим противостоит сильная сборная Франции во главе с Мишелем Платини. Во втором тайме один на один с немецким вратарем Харальдом Шумахером вырывается француз Патрик Баттистон. Он отправляет мяч мимо голкипера, не попадает в ворота и падает от сильнейшего удара локтем в лицо. Какое-то время у игрока даже не прощупывался пульс – несколько выбитых зубов и сломанная челюсть выводят его из игры.

На повторе явно видно, как опоздавший к мячу голкипер нарочно на всей скорости врезается в нападающего. Вот только этот повтор не имеет возможности посмотреть арбитр. Он оставляет Шумахера безнаказанным. Почему это так важно? Чуть позже матч завершится со счетом 3:3, а Шумахер, который должен был еще во втором тайме получить красную карточку, в серии послематчевых пенальти становится героем встречи и выводит свою команду в финал.

Рука Бога – 1986 год

Этот эпизод и так известен всем. 1986 год. Чемпионат мира по футболу в Мексике. В четвертьфинале встречаются Англия и Аргентина. Диего Марадона врывается в штрафную англичан в борьбе за верховой мяч. Невысокий форвард пытается перепрыгнуть гиганта-вратаря. Мгновением позже мяч оказывается в воротах. Как это произошло? Весь стадион, весь мир по ТВ видел, что Диего Арманда забил рукой. Не видел этого только один человек – судья из Туниса Али Бен Нассер. Он засчитал этот гол. Аргентина пошла дальше и выиграла чемпионат мира. Марадона тогда сказал, что гол забила не его рука, а рука Бога.

СССР – Бельгия – 1986 год

Кто знает, как вообще сложился бы чемпионат мира в Мексике, если бы на нем были введены видеоповторы. В 1/8 финала в игре между СССР и Бельгией скорее всего победила бы наша команда, ведь арбитры засчитали в наши ворота два гола, забитые из положения вне игры и отменили одно чистое взятие ворот.

Основное время тогда завершилось со счетом 2:2, а в дополнительные два тайма бельгийцы забили на один мяч больше – итоговый счет 4:3. Все шишки тогда обрушились на скандинавского судью Эрика Фредриксона. Но более правдоподобной выглядит версия, в которой своего партнера подставил боковой арбитр из Испании, таким образом выбиравший своей команде более удобного соперника на четвертьфинал. В итоге Испания проиграла даже бельгийцам. А ведь у СССР тогда была одна из сильнейших сборных.

Чао, Италия! 2002 год

Еще один результат из разряда фантастики – сборная Южной Кореи обыгрывает Италию и выходит в четвертьфинал чемпионата мира. К сожалению, это возможно не гипотетически – все мы были свидетелями такому результату в 2002 году, когда чемпионат мира проходил в Японии и Южной Корее.

Стоит ли удивляться, что симпатии эквадорского арбитра Байрона Морено были на стороне хозяев. Но одно дело – симпатизировать и совсем другое – назначать в ворота Италии левый пенальти, не давать в ворота корейцев чистейший 11-метровый , а потом еще и отменять гол сборной Италии, забитый по правилам. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в дополнительное – Корея забила «золотой» гол.

Адьес, Испания! 2002 год

Это – продолжение предыдущей истории. В четвертьфинале Южная Корея попадает на Испанию. Казалось бы, египетский арбитр Джамаль аль-Гандур после скандала с Южной Кореей в предыдущем матче должен вести себя тише воды и ниже травы. Но нет. Сначала он не засчитывает чистый автогол сборной Кореи, а потом отменяет взятие ворот Фернандо Морьентеса – по сути «золотой» гол. Южная Корея выиграла у Испании по пенальти и пошла дальше, в полуфинале проиграв Германии. Здесь подсуживать было бесполезно.

Гуманитарная помощь «Барселоне» - 2009 год

В 2009 году экс-наставник сборной Южной Кореи Гус Хиддинк тренировал сборную России и по совместительству – лондонский «Челси». Голландец вывел «аристократов» в полуфинал, где им противостояла грозная «Барселона».

Двухматчевая дуэль получилась яркой и напряженной. Как жаль, что ее исход решили ошибки арбитра. Хиддинк насчитал по меньшей мере четыре момента, когда в ответном матче норвежец Том Хеннинг Эвребе должен был назначать пенальти. Позже выяснилось, что как минимум в половине случаев голландец был прав. В итоге «Барселона» сыграла вничью и прошла дальше. Успех подарил гол Иньесты, забитый в концовке матча. А ведь забили его после штрафного, которого и в помине не было. Гнев игроков «Челси» после финального свистка вполне можно понять.

Не Бог, но старается. Тьерри Анри – 2009 год

В 2009 году сборная России не смогла пробиться на чемпионат мира в ЮАР. Для нас это стало трагедией. Но в мире футбола тогда разгорелся куда более громкий скандал. Скромная сборная Ирландии сумела перевести стыковые матчи с именитыми французами в дополнительное время. Все решил гол, забитый Вильямом Галласом. Защитник забил чисто. Вот только нарушение было допущено перед этим. Тьерри Анри, отдававший результативный пас, подыграл себе рукой. На повторе это четко видно.

Месть через 44 года. Германия – 2010 год

Частично за момент, с которого мы начинали этот материал, за гол Херста, сборная Германии была отмщена в 2010 году – в 1/8 финала когда бундестим вновь сошлась с Англией. После дальнего удара Фрэнка Лэмпарда мяч ударился в перекладину ворот сборной Германии и отскочил в газон. Только на этот раз он почти на метр пересек линию поля. Как умудрились не заметить этого сразу два арбитра, главный и боковой, - неизвестно. Гол не засчитали и Англия поехала домой.

Во всех описанных выше эпизодах видеоповтор с удобной камеры помог бы принять правильное решение – справедливость восторжествовала бы. Но представьте скольких красивых историй лишился бы футбол. Стоит ли говорить, что мы не стали бы свидетелями футбольного чуда, когда «Барселона» умудрилась пройти в следующую стадию Лиги чемпионов, в первом матче, проиграв ПСЖ со счетом 0:4.

