«В этом болоте будут играть камерунцы?» Приключения африканцев в Петербурге
Музыка, ливень и зрители с балкона: после поражения от
чилийцев сборная Камеруна прилетела в Петербург и провела первую открытую
тренировку.
Турбопреображение
Открытую тренировку перед матчем с австралийцами сборная
Камеруна запланировала на стадионе «Турбостроитель»: еще год назад на месте
арены был пустырь. Сейчас здесь все очень симпатично и технологично: помимо
поля с отличным натуральным газоном есть небольшие трибуны, а также оборудованный
пресс-центр и зал для пресс-конференции.
Полностью историю преображения «Турбостроителя» можно
прочитать здесь.
Если вам лень читать, просто посмотрите фотографию, сделанную в апреле 2016 года.
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»
Перед стадионом журналиста «Советского
спорта» остановил один из местных жителей и агрессивно начал интересоваться новостями своего района.
– Что случилось? Почему столько полицейских? – закидал вопросами мужчина средних лет.
– Тут сегодня тренируется сборная Камеруна, участники Кубка Конфедераций.
– Вы разыгрываете меня. Где?! В нашем болоте?! – заливаясь
от смеха, проговорил мой собеседник.
– Да, – максимально серьезно попытался ответить я.
В этот момент мужчина понял, что с ним не шутят.
– Пойду домой, буду смотреть тренировку с балкона, –
заключил «любитель» футбола и ускорился в сторону своего дома.
Он действительно может себе это позволить: с верхних этажей
соседних домов отлично видно все поле. Это будущим соперникам камерунцев на
заметку.
Магнитофон с собой
Камерунцы приехали на тренировку и сразу же отправились из автобуса на газон. Выделялся бывший футболист «Краснодара» и «Терека» Адольф Тейку, который шел с большим магнитофоном, музыка играла на весь стадион.
Кстати, Адольф отлично говорит по-русски. Не верите? Вот видео из одесского «Черноморца».
Музыка выключилась ровно в 18:00: в это же время начался проливной дождь, а футболисты собрались в круг и долго о чем-то разговаривали. Журналисты уже начали шутить, что за 15 минут больше ничего не увидят.
В каждой шутке есть доля правды: пять минут африканцы
постояли в центре поля, еще десять бегали вокруг него. Никакой работы с мячом
камерунцы прессе не показали.
Все оставили на матч против Австралии, который пройдет 22 июня на стадионе «Санкт-Петербург».