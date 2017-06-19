А Россия-то любит футбол! Колонка Вячеслава Панина

«Россия – не футбольная страна!», – сказал недавно теперь уже бывший главный тренер сборной России. Обосновал свою мысль. И даже аргументировал. После чего уехал работать в заштатный английский «Халл». Боюсь, не правы вы, Леонид Викторович. Ох, как не правы…

33492 зрителя.

Тридцать три тысячи четыреста девяносто два.

В Москве.

В девять часов вечера. Райского июньского вечера воскресенья, когда полгорода наслаждается нежданным подарком небесной канцелярии, а вторая половина – стоит в бескрайних пробках на подъездах к столице.

На матче команд из Африки и Южной Америки, где на двоих наберется всего пару человек, чьи имена знает обычный среднестатистический житель Москвы (да простят меня истинные и истовые поклонники чилийского и камерунского футбола, способные даже среди ночи рассказать подробную биографию прабабушек и прадедушек запасных игроков любимой сборной!).

Что случилось с тобой, дорогая моя столица?

Ты сошла с ума?

Или просто кто-то научился делать из футбола праздник?

Я сам был в воскресенье на игре. И прошел все три круга болельщицкого ада.

Аж три минуты своей единственной жизни я потратил на покупку билетов на сайте ФИФА. Еще столько же – на регистрацию паспорта болельщика, без которого на Кубок конфедераций просто банально не пустят. И честно отстоял полчаса в очереди в центре выдачи этих самых паспортов на Павелецкой (в понедельник, к слову, жена – к своему и моему удивлению – не обнаружила и намека на очередь в этом центре).

И вот что за все эти вселенские муки я получил…

Про футбол писать не буду. Матч смотрелся с трибун бодро, весело и задорно.

Но не это главное.

Главное, 33492 зрителя шли на праздник. И получили его!

Когда тебе по дороге на стадион улыбаются не только дружелюбные волонтеры и волонтерки, с которыми порой хотелось обсудить тонкости волюнтаризма, но даже суровые (по форме, но отнюдь не по содержанию) полицейские со шлемами «космонавтов» в руках, ты уже понимаешь, что попал в правильное место.

И когда уже на самом стадионе ты вдруг видишь в продаже не только безалкогольное, но и простое человеческое пиво… Да еще и по вполне обычным московским ценам: 250 руб. за пол-литра под маркой глобального брэнда, 200 – за продукцию отечественного производителя.

На футболе. В Москве. И куда только смотрит милиция…

Удивляться пришлось и на трибунах.

Шутки, смех, улыбки.

«Спасибо», «извините», «пожалуйста»…

«Волна» по всему стадиону, еще одна, вторая, третья…

На матче Чили – Камерун.

И никакого мата!

Просто стыдно браниться в такой обстановке.

«Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Вы слишком серьезны. А все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица».

Классическая цитата Григория Горина просто идеально описывает то, что происходило в Тушино. Такое впечатление, что на стадион пришли добрых три с половиной десятка тысяч тех самых Мюнхгаузенов…

Мы научились показывать доброе лицо России иностранцам. Но пока почему-то только им.

Давайте попробуем повернуться лицом к своим!

Вот вам еще одна знаковая цифра.

11415 зрителей.

Средняя посещаемость матчей чемпионата России в прошлом сезоне.

Это не обвинение, не приговор и даже не колкая шутка.

Это потенциал.

У меня нет готовых рецептов, как сделать из каждого матча РФПЛ праздник, на который хочется идти снова и снова.

Будь я большим-большим начальником, отдал бы всего два распоряжения.

1. Сделайте единый паспорт болельщика на все спортивные мероприятия, вплоть до чемпионата водокачки по лапте. И отнимайте его, как права, даже за самые мелкие пакости на стадионе.

2. Улыбайтесь, господа и дамы, улыбайтесь! Простая улыбка способна превратить любую конфликтную ситуацию в повод для шутки.

Увидимся на футболе!