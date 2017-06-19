Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

А Россия-то любит футбол! Колонка Вячеслава Панина

Вячеслав Панин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
А Россия-то любит футбол! Колонка Вячеслава Панина
Фото: Gettyimages.ru

«Россия – не футбольная страна!», – сказал недавно теперь уже бывший главный тренер сборной России. Обосновал свою мысль. И даже аргументировал. После чего уехал работать в заштатный английский «Халл». Боюсь, не правы вы, Леонид Викторович. Ох, как не правы…

33492 зрителя.

Тридцать три тысячи четыреста девяносто два.

В Москве.

В девять часов вечера. Райского июньского вечера воскресенья, когда полгорода наслаждается нежданным подарком небесной канцелярии, а вторая половина – стоит в бескрайних пробках на подъездах к столице.

На матче команд из Африки и Южной Америки, где на двоих наберется всего пару человек, чьи имена знает обычный среднестатистический житель Москвы (да простят меня истинные и истовые поклонники чилийского и камерунского футбола, способные даже среди ночи рассказать подробную биографию прабабушек и прадедушек запасных игроков любимой сборной!).

Что случилось с тобой, дорогая моя столица?

Ты сошла с ума?

Или просто кто-то научился делать из футбола праздник?

Я сам был в воскресенье на игре. И прошел все три круга болельщицкого ада.

Аж три минуты своей единственной жизни я потратил на покупку билетов на сайте ФИФА. Еще столько же – на регистрацию паспорта болельщика, без которого на Кубок конфедераций просто банально не пустят. И честно отстоял полчаса в очереди в центре выдачи этих самых паспортов на Павелецкой (в понедельник, к слову, жена – к своему и моему удивлению – не обнаружила и намека на очередь в этом центре).

И вот что за все эти вселенские муки я получил…

Про футбол писать не буду. Матч смотрелся с трибун бодро, весело и задорно.

Но не это главное.

Главное, 33492 зрителя шли на праздник. И получили его!

Когда тебе по дороге на стадион улыбаются не только дружелюбные волонтеры и волонтерки, с которыми порой хотелось обсудить тонкости волюнтаризма, но даже суровые (по форме, но отнюдь не по содержанию) полицейские со шлемами «космонавтов» в руках, ты уже понимаешь, что попал в правильное место.

И когда уже на самом стадионе ты вдруг видишь в продаже не только безалкогольное, но и простое человеческое пиво… Да еще и по вполне обычным московским ценам: 250 руб. за пол-литра под маркой глобального брэнда, 200 – за продукцию отечественного производителя.

На футболе. В Москве. И куда только смотрит милиция…

Удивляться пришлось и на трибунах.

Шутки, смех, улыбки.

«Спасибо», «извините», «пожалуйста»…

«Волна» по всему стадиону, еще одна, вторая, третья…

На матче Чили – Камерун.

И никакого мата!

Просто стыдно браниться в такой обстановке.

«Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Вы слишком серьезны. А все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица».

Классическая цитата Григория Горина просто идеально описывает то, что происходило в Тушино. Такое впечатление, что на стадион пришли добрых три с половиной десятка тысяч тех самых Мюнхгаузенов…

Мы научились показывать доброе лицо России иностранцам. Но пока почему-то только им.

Давайте попробуем повернуться лицом к своим!

Вот вам еще одна знаковая цифра.

11415 зрителей.

Средняя посещаемость матчей чемпионата России в прошлом сезоне.

Это не обвинение, не приговор и даже не колкая шутка.

Это потенциал.

У меня нет готовых рецептов, как сделать из каждого матча РФПЛ праздник, на который хочется идти снова и снова.

Будь я большим-большим начальником, отдал бы всего два распоряжения.

1. Сделайте единый паспорт болельщика на все спортивные мероприятия, вплоть до чемпионата водокачки по лапте. И отнимайте его, как права, даже за самые мелкие пакости на стадионе.

2. Улыбайтесь, господа и дамы, улыбайтесь! Простая улыбка способна превратить любую конфликтную ситуацию в повод для шутки.

Увидимся на футболе!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная Германии обыграла австралийцев на Кубке конфедерацийДействующие чемпионы мира сборная Германии с победы начала свои выступления на Кубке конфедерации-2017.«В этом болоте будут играть камерунцы?» Приключения африканцев в Петербурге«В этом болоте будут играть камерунцы?» Приключения африканцев в ПетербургеМузыка, ливень и зрители с балкона: после поражения от чилийцев сборная Камеруна прилетела в Петербург и провела первую открытую тренировку.Михаил Гершкович: За видеоповторами – будущее футболаГлава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о системе видеоповторов, которая используется на Кубке конфедераций.В Санкт-Петербурге готовы раздавать билеты на Кубок конфедераций бесплатноВ Санкт-Петербурге можно будет получить бесплатные билеты на матчи Кубка конфедераций-2017.Австралия – Германия. ОнлайнВ матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Австралии сыграет с командой Германии.Ролан Гусев: Криштиану Роналду – один из лучших игроков мира, но зацикливаться только на нем недопустимоБывший полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился мнением о предстоящем матче национальной команды против Португалии.Дмитрий Булыкин: Португальцы являются фаворитами в матче со сборной РоссииБывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче национальной команды против Португалии.Инес Сайнс: Россия готова к приезду болельщиков на чемпионат мира 2018 годаПопулярная мексиканская ведущая Инес Сайнс поделилась впечатлениями от проходящего в России Кубка конфедераций.Гилерме: У португальцев очень сильная команда, но мы готовы бороться с нимиГолкипер сборной России Маринато Гилерме прокомментировал игру будущего соперника российской команды - Португалии - в матче с Мексикой.Футболисты Камеруна приехали на тренировку со своим магнитофоном (видео)Футболисты сборной Камеруна прибыли на тренировку, которая прошла на стадионе «Турбостроитель», вместе со своим магнитофоном.Сборная Камеруна провела тренировку в ПетербургеНациональная команда Камеруна готовится к матчу 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций против Австралии.Федор Смолов: Забыли Новую Зеландию – готовимся к тяжелому противостоянию с ПортугалиейНападающий сборной России Федор Смолов поделился мнением о предстоящем матче Кубка конфедераций против команды Португалии.Виталий Мутко: Система безопасности на Кубке конфедераций работает эффективноВице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко оценил работу системы безопасности на трех стартовых матчах Кубка конфедераций.Австралия – Германия. Стартовые составы командСтали известны стартовые составы сборных Германии и Австралии на матч группового раунда Кубка конфедераций.Виталий Мутко: Мы довольны посещаемостью матчей Кубка конфедерацийВице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко оценил посещаемость трех стартовых матчей Кубка конфедераций.Михаил Гершкович: Матчи с Португалией и Мексикой покажут уровень сборной РоссииГлава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о предстоящих матчах сборной России на Кубке конфедераций против Португалии и Мексики.Решение по газону стадиона «Санкт-Петербург» будет принято к концу июняВице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о решении положить на стадионе «Санкт-Петербург» рулонный газон и сообщил, что будут делать с полем после Кубка конфедераций.Андрей Будогосский: Система видеоповторов серьезно влияет на динамику, на зрелищность футболаГлава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский прокомментировал систему видеоповторов (VAR), которая используется во время матчей Кубка конфедераций.Сочи получил дополнительно 20 реанимационных машин скорой помощи для матчей Кубка конфедерацийАвтопарк станции скорой помощи Сочи к Кубку конфедераций получил дополнительно 20 современных реанимационных автомобилей.Наталья Авдонченко: Не соглашусь с Федуном, видеоповторы нужныНаталья Авдонченко: Не соглашусь с Федуном, видеоповторы нужныИнспектор УЕФА и РФС поделилась своим мнением о внедрении видеоповторов в современный футбол.
Футбол
Блаттер сравнил Юлию Степанову со школьной ябедой
Футбол
Президент «Маритиму» хочет вернуть Данни
Формула-1
Гран-при России-2018 состоится 30 сентября
Футбол
Полузащитник Власов и защитник Ершов покинули «Арсенал»
все новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости