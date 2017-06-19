Почему видеоповторы улучшат, и сохранят футбол. Колонка Алексея Андронова

Дамир Скомина засчитывает гол Эдуардо Варгаса Фото: Gettyimages.ru

Порой создается впечатление, что футбольный мир живет в некоем информационном вакууме, и если что-либо происходящее его лично не касается - то этого момента как бы и не существует в природе. Жар, с которым сейчас обсуждается использование арбитрами видеоповторов в матчах Кубка конфедераций Португалия - Мексика, и Камерун - Чили, живо напоминает первые полеты братьев Райт на сконструированном ими летательном аппарате. Как будто и не было предыдущих (и даже официальных) турниров, и практики использования повторов в топовых товарищеских матчах (вроде Франция - Испания).

Лично я с видеоповторами общаюсь ровно 20 лет. В американском футболе это не просто технический помощник для судейской бригады, это еще и часть тренерского инструментария. В НФЛ каждый наставник дважды за половину игры имеет возможность взять «challenge». В случае неудачной попытки тренер теряет тайм-аут, которых у него всего 3 - опять же на половину игры. Возможно, когда-нибудь в футболе у тренеров тоже появится возможность просить арбитра пересмотреть тот или иной игровой эпизод - но пока мы говорим не об этом.

Для чего вообще нужен видеоповтор? Попробую тезисно повторить то, что рассказывал нынешнему куратору судейского корпуса УЕФА, а тогда еще просто арбитру Пьерлуиджи Коллине в 2003-м.

Видеоповтор не является решением всех проблем, он никогда не позволит гарантировать стопроцентное соблюдение правил игры. Но он позволяет избежать грубых и необъяснимых ошибок, вроде той, что допустили судьи на ЧМ-2010, не засчитав гол Англии в ворота Германии.

Он позволяет спокойно (для тех судей, что сидят перед экраном) просмотреть эпизод с возможным положением «вне игры». Уж что-что, а это человеческий глаз с бровки рассмотреть не в состоянии - вспомните хотя бы 2 гола Криштиану Роналду в ворота «Баварии» в прошедшей Лиге чемпионов.

Совсем скоро мы увидим иные возможности - определение фола последней надежды, игры рукой. По-моему, ситуация, при которой сидящий на диване у телеэкрана видит судейскую ошибку во всем HD-великолепии, а у арбитра нет шанса ее исправить - выглядит довольно глупо. Напомню еще один эпизод - гол-фантом Штефана Кисслинга, когда мяч влетел в сетку ворот сбоку, через дырку в сетке. И был засчитан. Может ли это произойти сейчас, когда использование видеоповтора официально легализовано?

«Рывок из футбольного средневековья». Видеоповторы – за или против?

Удивительно, что в дискуссиях о видеоповторах всерьез обсуждается потеря игровой динамики, и «обесценивание» эмоций игрока, забившего гол. Давайте вспомним Тьерри Анри, рукой переправившего мяч на голевой удар, а потом, будучи пристыженным видео - предложившего ФИФА переиграть матч. Анри точно знал, что переигрывать никто ничего не будет, от того и высказался так смело. Теперь повода для подобных фальшивых эмоций - не будет. И уж точно от их « обесценивания» выиграем все мы.

Вряд ли кто-то сможет рассказать о повторах лучше и емче, чем Феликс Магат: «В спорных ситуациях судьям должны помогать видеоповторы. Я выступаю за их введение – это обязательное явление в футболе нашего времени. Это не избавит футбол от судейских ошибок на 100%, но чуточку справедливее футбол точно станет. Видеоповтор занимает всего 20-30 секунд, за это время можно все подробно рассмотреть на замедленном повторе. Этого будет достаточно для того, чтобы принять правильное решение».

Еще один несомненный плюс использования видеоповтора в футболе - стал понятен только в практическом применении. Теперь игроки не устраивают арбитру истерик, а послушно ждут решения, принимаемого «судьями у экрана». Футбол становится обычным видом спорта, а не избранным, в котором позволено безнаказанно обманывать участников и зрителей. И в котором ранее считалось необходимым устраивать обструкции судье по каждому не понятному игрокам эпизоду.

Почему это кому-то кажется неправильным? Сопротивление техническому прогрессу - совершенно естественная вещь для индивидуума. С этим сталкивались и братья Райт, это изучается в школах на уроках истории в рубрике «движение луддитов». Но историю нельзя повернуть вспять. Так же и с футболом. Он долго ждал своего шанса, до последнего сопротивлялся. Теперь он не будет прежним. Не будет больше споров «имени Тофика Бахрамова», гнусных по сути инсинуаций Анри, прекрасных в своей бессмысленности разговорах об офсайдах Роналду и Бельгии-1986. И это здорово!