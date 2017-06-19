Смелым помогает Мексика: итоги тура «Гонки за золотом»
«Советский спорт» подводит итоги тура «Гонки за золотом на Кубке конфедераций» – конкурса экспертов, которые делают ставки на матчи проходящего в нашей стране Кубка конфедераций-2017.
Напомним, что по условиям конкурса семь журналистов «Советского спорта» перед каждым туром получают по 2000 рублей, которые они могут использовать для ставок. Одновременно с ними ставки делают два неожиданных участника - популярный блогер нашего сайта Отар Кушанашвили и компьютерный генератор случайных чисел, который ничего не знает о травмах, дисквалификациях и тренерской тактике, а выбирает ставку наугад.
Все верят в Россию и Лева: эксперты ставят на сборные
Артем Терентьев, как и в прошлой «Гонке за золотом», с самого начала включился в борьбу за лидерство. Он сделал две рискованные ставки на экспрессы, и одна из них сыграла, принеся Артему отличный результат и первую строчку в нашей турнирной таблице.
Ставки:
Ставка на экспресс – 1000 рублей (итоговый коэффициент 7,878)
Россия – Новая Зеландия – П1, коэффициент 1.31.
Камерун – Чили – П1, коэффициент 6,06.
Выигрыш составил 0 рублей.
Ставка на экспресс – 1000 рублей (итоговый коэффициент 4,6475)
Португалия – Мексика – Х, коэффициент 3.25.
Австралия – Германия – П2, коэффициент 1.43.
Выигрыш составил 4647,5. рублей.
Общий выигрыш - 4647,5 рублей.
Алексей Андронов придерживался другой тактики - он неравномерно распределил выделенные 2000 рублей, что позволило ему извлечь максимум возможного и принесло второе место по итогам тура.
Ставки:
Россия (-1,5) – Новая Зеландия – коэффициент 1.92 (ставка 800 рублей) - выигрыш составил 1536 рублей.
Португалия – Мексика – тотал больше 2, коэффициент 1.71 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 855 рублей.
Камерун – Чили (-1) – коэффициент 2.0 (ставка 300 рублей) - выигрыш составил 600 рублей..
Австралия – Германия (-1,5) – коэффициент 2.14 (ставка 400 рублей) - выигрыш составил 856 рублей.
Общий выигрыш - 3847 рублей.
Юлия Яковлева, главный эксперт по португальскому футболу в редакции «Советского спорта» (и далеко за ее пределами), оказалась единственным, кто смог предсказать ничью ее любимой Португалии в матче с Мексикой. Это принесло ей третье место в нашем рейтинге.
Ставки:
Россия – Новая Зеландия – П1, коэффициент 1.31 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 655 рублей.
Португалия – Мексика – Х, коэффициент 3.25 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 1625 рублей.
Камерун – Чили – Х, коэффициент 3,95 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 0 рублей.
Австралия – Германия – П2 , коэффициент 1.43 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 715 рублей.
Общий выигрыш - 2995 рублей
Михаил Борзыкин и Дмитрий Гирин показали идентичный результтат в туре, хоть и делали совершенно разные ставки.
Ставки:
Россия – Новая Зеландия – П1, коэффициент 1.31 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 655 рублей.
Португалия – Мексика – тотал больше 1,5, коэффициент 1.42 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 710 рублей.
Камерун – Чили – П2, коэффициент 1.58 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 790 рублей.
Австралия – Германия – П2 , коэффициент 1.43 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 715 рублей.
Общий выигрыш - 2870 рублей
Ставки
Россия – Новая Зеландия – П1, коэффициент 1.31 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 655 рублей.
Португалия – Мексика – обе команды забьют, коэффициент 2,00 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 1000 рублей.
Камерун – Чили – тотал меньше 1,5, коэффициент 2,98 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 0 рублей..
Австралия – Германия – команда 2 забьет 3 и более, коэффициент 2,43 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 1215 рублей.
Общий выигрыш - 2870 рублей
Наш звездный блогер успешно предсказал все, кроме ничьей в матче Португалия - Мексика. Ну а кто мог такое предсказать (кроме Юлии Яковлевой, конечно)?
Ставки:
Россия – Новая Зеландия – П1, коэффициент 1.31(ставка 500 рублей) - выигрыш составил 655 рублей.
Португалия – Мексика – П1, коэффициент 2.10 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 0 рублей.
Камерун – Чили – П2, коэффициент 1,58 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 790 рублей.
Австралия – Германия – П2, коэффициент 1.43 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 715 рублей.
Общий выигрыш - 2160 рублей
Главный редактор «Советского спорта» ставил аккуратно, но сборная России его подвела, забив всегда дважды.
Ставки:
Россия – Новая Зеландия – тотал больше 2,5, коэффициент 1.88 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 0 рублей.
Португалия – Мексика – 1Х, коэффициент 1.28 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 640 рублей.
Камерун – Чили – П2, коэффициент 1,58 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 790 рублей.
Австралия – Германия – П2, коэффициент 1.43 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 715 рублей.
Общий выигрыш - 2145 рублей
Одному из лидеров прошлой «Гонки за золотом» Степану Чаушьяну в этот раз захотелось делать нестандартные ставки. Нестандартным для Степана стал и результат - всего одна сыгравшая ставка из четырех.
Ставки:
Россия – Новая Зеландия – тотал больше 2,5, коэффициент 1.88 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 0 рублей.
Португалия – Мексика – тотал меньше 2,5, коэффициент 1.62 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 0 рублей.
Камерун – Чили – тотал больше 2,5, коэффициент 2.05 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 0 рублей.
Австралия – Германия – тотал больше 2,5, коэффициент 1.63 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 815 рублей.
Общий выигрыш - 815 рублей
Генератор случайных чисел сделал несколько случайных ставок. Одна из них сыграла. Случайно, разумеется.
Ставки:
Россия – Новая Зеландия – 0 голов в первом тайме, коэффициент 2.78 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 0 рублей.
Португалия – Мексика – П2, коэффициент 3.74 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 0 рублей.
Камерун – Чили – Х, коэффициент 3,95 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 0 рублей.
Австралия – Германия – во втором тайме команда 2 забьет, коэффициент 1.33 (ставка 500 рублей) - выигрыш составил 665 рублей.
Общий выигрыш - 665 рублей.
Рейтинг прогнозистов после первого тура:
1. Терентьев - 4647,5
2. Андронов - 3847
3. Яковлева - 2995
4-5. Борзыкин - 2870
4-5. Гирин - 2870
6. Кушанашвили - 2160
7. Яременко - 2145
8. Чаушьян - 815
9. Генератор случайных чисел - 665.