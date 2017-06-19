«Надеюсь, будет больше зрителей». Что говорили после матча Германия – Австралия

Игроки сборной Германии, а также австралийцы Тим Кэхилл и главный тренер Ангелос Постекоглу подвели итоги матча в Сочи.

Постекоглу: Германия слишком сильна для нас

Главный тренер сборной Австралии заявил, что разочарован поражением от Германии, но доволен своей командой.

- Вины игроков в поражении нет. Германия слишком сильна для нас. Сначала нам было сложно собраться, давали сопернику много пространства. Может, так выражали уважение Германии. Во втором тайме собрались, работали умнее, оборона заиграла более слаженно. Мы разочарованы, приехали сюда не для того, чтобы проигрывать.

Специалист пожаловался на то, что Австралия слишком рано пропустила гол.

- Мы все ещё учимся. Но нам хватает характера и смелости. Парни выложились на поле и вели себя так, как мне и хотелось.

Эмре Джан: Видеоповторы лишают футбол эмоций

Защитник сборной Германии Эмре Джан рассуждал о видеоповторах и зрителях в Сочи.

- Можно ли сказать, что Германия - фаворит турнира?

- Мы - чемпионы мира, но не единственная сильная команда. Есть Чили и другие хорошие сборные.

- Что скажете о системе видеоповторов?

- Считаю, что футбол не нуждается в нововведении, это лишает его эмоций.

- Как вам организация турнира?

- Хороший газон, отличный стадион, надеюсь, в следующий раз придёт больше болельщиков.

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Защитник сборной Германии поделился впечатлениями от победы над Австралией и остался доволен системой видеоповторов.

- Могли забить еще один-два мяча и упростить себе задачу. Но победили Австралию по делу.

- Что думаете о системе видеоповторов?

- На мой взгляд, они делают футбол честным. Ничего плохого в них не вижу.

- Что скажете об организации турнира?

- Мы сыграли на прекрасном стадионе, все просто здорово!

Тим Кэхилл: Могли отобрать очки у Германии

Дилер и ветеран сборной Австралии Тим Кэхилл рассказал, что думает о поражении от Германии и шансах в турнире.

- Пропустили голы в ключевые моменты матча. Наверное, могли бы отобрать очки у Германии. Но после того, как сравняли счёт, соперник очень быстро забил ещё пару мячей. Тем не менее, два гола в ворота Германии - уже великолепный результат. Хотя мы разочарованы поражением.

- Следом Камерун. Нужно побеждать. Готовы?

- Конечно! Мы и на этот матч вышли, чувствуя себя раскованно. Создали моменты, но лучшая команда забила три гола.