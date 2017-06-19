Пришло ли время новых Сычевых?

Читатели «Советского спорта» уже привыкли к тому, что наряду с маститыми журналистскими именами мы публикуем «пробы пера» тех, кто только делает первые шаги в спортивной журналистике – будь то стажер или учащийся нашей Школы спортивного журналиста. Им нужна ваша помощь поддержка – в том числе в комментариях к статье. Примерно как молодым футболистам, о которых идет речь в заметке, нужна поддержка и одобрение со стороны трибун.

Лимит на легионеров заставляет клубы РФПЛ обращать внимание на игроков с российским паспортом. Вот только это больше напоминает латание «лимитовских» дыр, чем работу на перспективу. Но иногда появляются любопытные трансферы.

Старый свет с завидным постоянством удивляет нас яркими молодыми талантами, дерзко врывающимися на футбольный небосклон. Чего только стоят такие имена, как Мбапе, Рэшфорд, Марсьяль, ранее Роналду, Месси, Руни, Анри, Оуэн. Список огромный.

А вот российский футбол давненько не видел головокружительных взлётов молодых дарований. Последним, кто приходит на ум, был Дмитрий Сычев в далеком уже 2001 году, когда никому не известного футболиста из тамбовского «Спартака», игравшего в третьей по рангу лиге страны, купил «Спартак» московский. А через полгода девятнадцатилетний юноша поехал со сборной на чемпионат мира в Японию, после которого был признан болельщиками лучшим футболистом в составе нашей команды.

Сейчас в клубах премьер-лиги молодыми и перспективными принято считать игрков далеко за 20, долго мариновавшихся в молодёжных командах, дублях и клубах ФНЛ. А вот такого яркого и лихого выскочки, а ля Сычев все нет и нет.

Не хочется разбираться в причинах и искать виноватых, а хочется просто верить в чудо, что подобное уже не за горами.

Вот, например, не так давно «Амкар» объявил о подписании двадцатилетнего футболиста, бывшего игрока московского «Торпедо», мало кому известного Ивана Мельникова. И сразу в голову пришла та самая «сычевская» параллель. Парень из ПФЛ переходит в команду премьер-лиги, правда за год до чемпионата мира, а не за полгода, как это было в случае с Дмитрием. Скептики, конечно, посмеются, ведь парню даже не гарантировано место в основной команде «Амкара» и, наверное, будут правы, но так порой хочется верить в маленькое чудо, которым наш футбол давненько нас не баловал. Быть может, время новых Сычёвых пришло?