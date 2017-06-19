Россияне победили украинцев на ЧМ

Команда России победила сборную Украины в третьем туре чемпионата мира Фото: Российская шахматная федерация (РШФ)

Российские шахматисты одержали победу над соперниками из Украины со счетом 2,5:1,5 в третьем туре командного чемпионата мира, который проходит в Ханты-Мансийске.

Ян Непомнящий выиграл у Антона Коробова, а Петр Свидлер, Никита Витюгов и Владимир Федосеев завершили свои партии вничью.

В других матчах сборные США и Китая сыграли вничью, индийцы победили белорусов, турки обыграли норвежцев, а поляки — египтян.

Российские шахматистки сыграли вничью со сборной Азербайджана (2:2). Свою партию выиграла Ольга Гиря, которая нанесла поражение Ульвии Фаталиевой. Валентина Гунина уступила Гунай Маммадзаде. Александра Горячкина и Катерина Лагно разошлись с соперницами миром.

В других матчах сборная Грузии обыграла команду Египта, спортсменки из Польши выиграли у американок, китаянки победили вьетнамок, а украинки выиграли у индианок.

О том, что происходит в Ханты-Мансийске, рассказал «Советскому спорту» пиар-директор Российской шахматной федерации Кирилл Зангалис.

- В сборной очень хорошая атмосфера. На этот чемпионат было решено отправить экспериментальную сборную, так как Владимир Крамник и Александр Грищук борются за попадание в турнир претендентов. Крамнику нужно хорошо выступить в личных турнирах, чтобы сохранить вторую строчку в мировом рейтинге. Грищук удачно стартовал в турнирах серии Гран-при. Теперь Александру нужно хорошо провести еще один турнир, что ему поможет обеспечить путевку в турнир претендентов. Поэтому было решено привлечь в сборную молодых гроссмейстеров Максима Матлакова и Владимира Федосеев, которые блестяще выступили на чемпионате Европы в Минске.

В роли батьки-наставника в мужской сборной - Петр Свидлер. И сейчас в команде получился неплохой сплав опыта и молодости. Никита Витюгов уже становился вместе со сборной чемпионом мира, а Яна Непомнящего не нужды представлять.

В третьем туре наша команда одержала очень важную победу над сборной Украины. Неожиданно потеряла очки сборная Китая. А китайцы наряду с нашей командой – главный фаворит турнира. Китайские шахматисты на Олимпиаде в Тромсе заняли первое место и являются действующими чемпионами мира. Скорее всего, все решится в матче Россия – Китай.

Переходя к женскому турниру, наша команда в третьем туре неожиданно потеряла очки в матче с весьма средней сборной Азербайджана. В женском турнире нашими главными соперницами также являются шахматистки Китая. Все девушки из этой команды находятся в первой двадцатке мирового рейтинга, но россиянки нанесла поражение китайским шахматисткам уже в первом туре.

Президент РФШ Андрей Филатов отметил, что большую поддержку мужской и женской сборным России оказывает Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС), которая уже два года является генеральным спонсором сборных команд России по шахматам.

Глава федерации выразил благодарность ФСК ЕЭС и ее руководителю Андрею Мурову.

- Очень хорошо, что у нас есть такой партнер, который уже второй крупный турнир поддерживает наши сборные, - подчеркнул Андрей Филатов.

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