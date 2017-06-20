У наших игр с Португалией и Мексикой будет длинный след
Обозреватель «Советского спорта»
Юрий Цыбанев – о том, почему для сборной России чемпионат мира начнется в эту среду.
21 июня – Португалия. 24-го –
Мексика. Условие задачи для сборной России: нужно сыграть так, чтобы опередить
одного из предстоящих соперников в таблице.
И здесь необходимо пояснение.
Португалия мало того что действующий чемпион Европы. На крупных турнирах
последнего десятилетия – ЧМ и Евро – только два европейских соперника выбивали
ее из розыгрыша. Испания и Германия. Самые-самые. Притом в плей-офф
португальцы, можно сказать, завсегдатаи (единственная осечка случилась на ЧМ в
Бразилии). Мексика, со своей стороны, выходила на чемпионатах мира из группы всенепременно.
И вылетала на стадии плей-офф тоже исключительно от «больших» – Аргентины или
Голландии.
Это я к тому, какой ментальной
сложности задача перед Черчесовым и его командой. Потому что наша-то сборная за
всю свою российскую историю проникла в плей-офф единожды, с Хиддинком на
Евро-2008.
Удастся совершить доселе почти
невозможное – сборная будет продвигаться к чемпионату мира с качественно новым
настроением и качественно новым к ней отношением. Ибо все мы будем обязаны
признать ее конкурентоспособной. Надежды навстречу ЧМ-2018 будут уже на что-то
опираться. Команда вернет уважение и интерес к себе. Первый телеканал больше не
посмеет побрезговать каким-то из ее контрольных матчей. А главное – сама
команда почувствует себя более или менее своей в высоком мировом сообществе.
Вступительный наш турнирный матч
с Новой Зеландией, с оглядкой на возможности соперника, больше смахивал на
очередной контрольный. Но я смотрел первый тайм – и мелькала мысль, что Первый
телеканал промахнулся, пренебрегши этой игрой в пользу какой-то очередной
«Большой разницы». Команда внятно доказывала свою причастность к качественному
футболу. Соблюдала все атакующие каноны. Были дальние удары. Любая передача,
вскрывавшая новозеландскую оборону, находила живой и точный отклик у партнеров.
Появилась, на удивление, даже по-бердыевски заточенная работа форвардов на
линии последнего защитника.
А после перерыва все это пропало,
растворилось. Глушаков потом емко и точно сказал: «Подстроились под соперника».
Сползли на игру по минимально выигрышному счету. Внятность обернулась
приблизительностью. Искал, но не находил партнеров Самедов. Что-то пытался
инициировать Смолов. Игра распалась на атомы.
С тем и подходим к Португалии –
Мексике. Качественный футбол в нашей команде переменчиво бродит. Не получается
пока его закрепить – в сознании и, соответственно, в исполнении.
Два предстоящих матча плотно
стоят в календаре. И если так сильно устали, выложив все, что было заготовлено,
за тайм с Новой Зеландией, – то как выдюжить спаренную пытку южноевропейскими и
латиноамериканскими технарями?
И потому самый актуальный запрос
такой: сколько у нас бензина в баках? Потребуется не меньше, чем было запасено
штабом Хиддинка в 2008-м.
Вот и приходим к тому, что вечная наша и главная футбольная ценность – физподготовка. Или выручит, или подведет под монастырь. И появится повод задать вопрос ребром: чем наши труженики мяча занимаются в профессиональной повседневности – в самом деле работают или больше прохлаждаются?