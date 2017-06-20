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Мини-бар для Роналду, шнапс для Черчесова и другие футбольные новости

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пресса общественно-политическая, деловая не может не обращать внимания на такую важную составную часть жизни, как спорт. Причем многие вещи журналисты неспортивных изданий видят под чуть иным углом, незамыленным взглядом. «Советский спорт» обращает внимание на ряд заметных публикаций.

РБК подробно описывает, какие изменения продолжает вносить в футбольную жизнь Украины недавно принятый закон о декоммунизации. Пришло время менять названия иных клубов премьер-лиги. Так, со следующего сезона украинский футбольный клуб «Ильичевец» будет носить название «Мариуполь». Новое имя клуба было выбрано болельщиками. Был еще вариант «Металлург», но в голосовании полутора тысяч болельщиков он проиграл.

Под названием ФК «Мариуполь» команда будет выступать в следующем году в премьер-лиге, сильнейшем дивизионе чемпионата Украины. К этому моменту клуб планирует выработать новую айдентику. Этот процесс также пройдет с участием болельщиков.

«Мариуполь» намерен создать новый логотип клуба, так как на существующей эмблеме указано прежнее название «Ильичевец». Также будут изменены цвета клуба. В следующем сезоне цветами клуба станут синий и оранжевый.

ФК «Ильичевец» был образован в 1960 году и именовался тогда «Азовсталь». Также за время существования команда выступала под названиями «Азовец», «Металлург», «Локомотив» и «Новатор».

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Петербургский интернет-журнал «Интересант» жестко прошелся по персоне главного тренера сборной России. Как пишет издание, «Черчесов скатался в турпоездку на Альпийские луга за казенный счет». В своей любимой Австрии главный тренер так подготовил футболистов сборной России, что потом стал терять их из-за травм.

Главному тренеру футбольной сборной России Станиславу Черчесову лучше всего дышится в Австрии, где он успел поиграть, потренировать, приобрести недвижимость и обжиться вместе со своей семьей, пишет автор. Но является ли любовь Черчесова к Австрии достаточно веским основанием, чтобы проводить подготовку национальной команды к Кубку конфедераций не в России, а на альпийских лугах? Большой вопрос. Особенно после матча с венграми, победа в котором досталась слишком дорогой ценой - травмами игроков основного состава.

Сотрудники гостиницы преподнесли Черчесову в знак признательности корзину с местными яствами и бочонок со шнапсом. Правда, тренер от шнапса отказался. Видимо, чтобы не будоражить лишний раз игроков, даже несмотря на отсутствие Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Впрочем, Черчесов - не первый (и, думается не последний) из тренеров сборных России, кто предпочитает шиковать в любимых странах за казенный счет, напоминает издание. Несколько лет назад главный тренер мужской ватерпольной сборной Эркин Шагаев перед матчами в Европе решил отправиться со своими подопечными на подготовку в… Австралию. Мол, больше и негде толком сыграть товарищеские матчи с сильными соперниками, да и подышать океанским воздухом и набраться новых впечатлений никому не мешает. Хотя на самом деле все было очевидно: Шагаев прожил на Зеленом континенте более двух десятков лет и просто захотел совместить полезное (сборы) с приятным (возвращение в знакомую страну). Тем более, не за свой же счет… Сам наставник, кстати, рассчитывал создать к Играм-2016 боеспособную сборную. Но - не судьба, на домашнем чемпионате мира-2015 россияне заняли 14-е место, на Олимпиаду в Рио не попали, а самого Шагаева прошлой осенью отправили в отставку. Это так, Черчесову на заметку, резюмирует «Интересант».

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Корреспондент «БИЗНЕС Online» описал, что проходило в эти дни в казанском отеле «Рамада», где два верхних этажа снимала делегация сборной Португалии во главе с Криштиану Роналду. Там, само собой, дежурили толпы болельщиков футболиста, ставшего самой обсуждаемой фигурой последних часов в мире спорта. Личная охрана у лифта и сотрудники ФСБ, доставка еды и своя кухня, запрет на совместные фото и режим карантина – это лишь некоторые штрихи к полотну.

Делегация сборной Португалии полностью заняла два верхних этажа отеля – пятый и шестой. Цена за сутки – от 10 тысяч рублей и выше. Номера на этажах разные, поэтому большинству из португальской команды мог достаться простой бизнес, кому-то люкс. Криштиану Роналду, который проживал в 506-м номере «Рамады», достался довольной простой номер с видом на уже знаменитое граффити. Оно появилось после того, как мэр Казани Ильсур Метшин увидел, что у лучшего футболиста мира окна номера выходят на какое-то невзрачное здание. С этого рисунка Казань здорово «хайпанула», пишет издание: все спортивные СМИ не только в России рассказали о том, как тепло в Казани встретили Роналду, а в соцсетях фото с граффити собирали сотни лайков и репостов.


Источник – «БИЗНЕС Online».

Но забавнее всего не граффити, конечно, а содержимое мини-бара. Роналду можно позавидовать

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