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«Спартак» интересуется нападающими, а «Зенит» не намерен сорить деньгами (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» интересуется нападающими, а «Зенит» не намерен сорить деньгами (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

День третий

Первый тур Кубка конфедераций завершился победой Германии над Австралией (3:2). Обсуждали не столько игру, сколько антураж: стадион «Фишт» заполнился наполовину и болел как-то очень скромно, словно введен лимит на децибелы.

Эксперимент прошел успешно. Как молодежь Германии обыграла Австралию

Хотя если говорить о средней посещаемости турнира, то она приличная – 36680 человек при заполняемости стадионов 71%. Это больше, чем показал «Спартак» в минувшем сезоне, то есть по нашим меркам очень и очень круто. И это при всей выставочности турнира и диких ценах на билеты.

Радует и результативность – 3,25 гола за игру.

А Россия-то любит футбол! Колонка Вячеслава Панина

Сегодня на Кубке конфедераций перерыв. Второй тур стартует завтра. Наш бесценный вратарь Гилерме считает, что к Португалии команда готова. Приведенный аргумент, правда, вызывает улыбку.

– Португалия показала, что это классная команда с большим количеством хороших игроков. Но я считаю, что мы готовы играть против Португалии – верим в себя и понимаем, что это будет сложный матч. У нас есть большой плюс – мы играем дома, и нас будут поддерживать наши болельщики. Это для нас очень важно.


Конечно, самая обсуждаемая тема – введение видеоповторов. Добро или зло? Миранчук нашел и плюсы, и минусы нововведения.

– Это данность. Надо просто принять. В каком-то плане это, может, забирает интерес у футбола, но с другой стороны все будет честно.


К Португалии готовы! Сборная России не боится чемпионов Европы

Ждем завтрашнего матча.

Сводки межсезонья

Информации о тренировках «Спартака» по-прежнему ноль. Самый закрытый, наряду с «Рубином», клуб. И только слухи время от времени будоражат сознание болельщиков.

Вчера стало известно, что интерес красно-белых к Канунникову – не просто слух. Воспитанник «Зенита» реально может перейти в «Спартак». А турецкая пресса продолжает настаивать на возвращении Эменике.


В расположение ЦСКА прибыл Оланаре – игрок, которого весной не поняли. Не пошло. Может быть, пойдет в новом сезоне. Еще одно пополнение – вернувшийся из национальной сборной Натхо.

Армейцы тренируются дважды в день – на поле и в тренажерном зале. Как обычно на первом сборе.


Фото: ЦСКА

А к «Зениту» присоединился… Дзюба! Он бегает, работает с мячом наравне со всеми.


Еще раз информация к размышлению: Дзюба и Дзагоев, которые не смогли принять участие в Кубке конфедераций из-за проблем со здоровьем, тренируются в своих клубах.

Не утихают слухи вокруг «Зенита». По словам агента Маноласа, никаких переговоров с питерцами не ведется. Однако одно итальянское издание сообщило, что загвоздка в финансовых условиях: «Зенит» предлагает защитнику 3,5 млн евро в год, а он хочет 4. Похоже, питерцы не намерены сорить деньгами. Смайлы по вкусу.


Итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари сообщил об интересе «Зенита» к нападающему «Бока Хуниорс» Павону. Якобы российская команда предлагает за форварда 15 млн евро. Ну, посмотрим.

Решает кадровые вопросы и «Локомотив». Во-первых, он разрешил Шишкину вести переговоры с другими клубами – значит, не нужен. Во-вторых, турецкие журналисты, вездесущие, как британские ученые, сообщили об интересе «Фенербахче» к Фернандешу. А это лидер команды и один из лучших футболистов прошлого сезона. В-третьих, просочился слух об интересе «Локо» (как и ЦСКА) к одному румынскому форварду.

Тем временем Макеев обживается в «Ростове». Вообще хотелось бы получать больше информации о подготовке этой команды. Там, понимаешь, революция, а мы не в курсе всего…


Появилось первое видео тренировок «Рубина» под руководством Курбана Бердыева.


А «Краснодар» готовится к первому контрольному матчу. Завтра «быки» сыграют с новороссийским «Черноморцем». Накануне в расположение команды прибыли Рамирес, Гранквист и Классон.


Бонус. Албин о питерском стадионе

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин высказался о стоимости «Зенит Арены».

– Я считаю, что цена стадиона адекватна. Потому что это не стадион, а культурно-спортивный комплекс, который можно эксплуатировать круглый год. В нем можно плавать, проводить хоккей, футбол, концерты, выставки. Подобного объекта нет в Петербурге. Это не самый дорогой стадион в мире, – сказал вице-губернатор.

Не самый дорогой? Ну, слава богу!

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Михаил Борзыкин
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