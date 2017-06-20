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Поставим точку. Президент «Реала» расстроил всех фанатов «МЮ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Президент "Реала" Флорентино Перес и Криштиану Роналду
Президент "Реала" Флорентино Перес и Криштиану РоналдуФото: Gettyimages.ru

Сага с возвращением нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» подходит к концу.

Судя по всему, в стане «сливочных» не собираются отпускать игрока. Точнее, никто не против его трансфера, но будьте добры, заплатите за его уход один миллиард евро.

Да, вы все правильно прочитали. Один миллиард евро. Конечно, даже «Манчестер Юнайтед», который очень хочет вернуть Роналду, не станет выкладывать такие деньги.

А они есть?

С другой стороны, очевидно, что подобное развитие событий в «Реале» предусмотрели заранее. Португалец поставил подпись под контрактом до 2021 года, в котором была прописана такая космическая сумма отступных.

Президент испанского клуба Флорентино Перес знает характер Роналду, поскольку последний уже устраивал истерику в 2013 году. Оформив дубль в ворота «Гранады», нападающий не стал праздновать забитые мячи, а после окончания встречи заявил, что клуб не заботится о нем. Позже «Реал» продлил контракт с португальцем и вознаградил его щедрым контрактом.

А теперь о самом главном – что сказал накануне президент «бланкос» в эфире OndaCero?

«Сумма отступных в его контракте – один миллиард евро. Если другие клубы не готовы заплатить такие деньги, он никуда не уйдет», – сказал функционер.

Вот и все. Точка в истории поставлена.

Что еще?

В «Манчестер Юнайтед», судя по всему, не верят в желание Роналду вновь надеть футболку «красных дьяволов». По информации английских СМИ, в клубе считают, что Криштиану пытается использовать их, чтобы «выбить» себе щедрый контракт от «Реала». Об этом, кстати, уже писал «Советский спорт» и объяснял своим читателям, почему нападающий не вернется на «Олд Траффорд».

Интересно, что Роналду не верит и нынешний рулевой «Юнайтед» Жозе Моуринью. Вообще, последнему не выгодно возвращение игрока. Как мы помним, оба разошлись не самым лучшим образом в 2013 году, когда Моуринью покидал Испанию. К тому же, все прекрасно знают, что Жозе любит быть главным. Сложно представить подобное, если в команде появится игрок, который будет приносить кучу денег клубу.

И последнее

Недавно стало известно, что многолетний партнер Криштиану по клубу и сборной Пепе на 90% отправится в «ПСЖ». Как сообщают СМИ, защитник уговаривает своего соотечественника переехать в Париж. Разговор у них состоялся в России, на одной из тренировок национальной команды перед матчем Кубка конфедераций.

А еще...

Известно, что президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас является поклонником мадридского «Реала». Он, кстати, никогда этого не скрывал. Тебас дружит с президентом «сливочных» довольно давно. Никто не исключает, что этот человек знает наверняка больше, чем все остальные. Вот, что сказал глава примеры по поводу возможного отъезда Роналду:

«Сейчас мы переживаем прекрасное время, и его уход станет большой потерей для всего чемпионата. В примере всегда хватало игроков высокого класса, поэтому мы хотим сохранить таких футболистов, как Лионель Месси и Криштиану Роналду. 

Я, как президент Ла Лиги, доверяю «Реалу» и самому Роналду. Надеюсь, он уладит все проблемы. Уверен, Криштиану будет играть здесь еще много лет. Прошу всех людей сохранять спокойствие. Нужно немного подождать», – сказал Тебас.

Что тут добавить? Видимо, Роналду так и не вернется на «Олд Траффорд» этим летом. По крайней мере, до 2021 года, хотя, как любят говорить футболисты – никогда не знаешь, что ждет тебя завтра.

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