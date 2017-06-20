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Владимир Касторнов: В «Финале шести» можем сыграть еще лучше

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Ковалев и Максим Жигалов
Дмитрий Ковалев и Максим ЖигаловФото: FIVB

Агент и комментатор Владимир Касторнов подвел итоги выступления сборной России на третьем этапе Мировой лиги.

Напомним, что россияне одержали три победы над командами Польши, США и Ирана. Благодаря этому сборная России вышла в «Финал шести» Мировой лиги.

В нашем предыдущем разговоре вы говорили о том, что сборная России поляков не победит. Но это наши волейболисты не оставили сопернику никаких шансов. Откуда такое преображение?
– Могу объяснить. За два с небольшим этапа Мировой лиги ребята успели притереться друг к другу. Никто не говорил, что у нас слабые игроки. Совершенно очевидно, что за это время команда смогла решить некоторые проблемы. И будем объективны, поляки сыграли не лучший свой матч. Но мы, безусловно, показали хороший волейбол, и основная заслуга в этой победе – наша. Победа над поляками на площадке соперника позволила сборной России выйти на совершенно другой эмоциональный уровень и поверить в свои силы. Это помогло в следующих двух матчах.

– С чем связываете неудачную игру поляков? Играли же они основным составом.
– Сложно судить. Может, перегорели или перенастроились. Возможно, сказалось давление трибун. Игра сборных России и Польши всегда носит принципиальный характер. Масса факторов может быть. Ранее сборная Польши демонстрировала приличный волейбол, а мы – наоборот,  играли не слишком хорошо. В результате поменялись местами: поляки развалились, а мы вышли на другой уровень.

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– Более целостное впечатление оставил матч с командой США. Давайте начнем с первого сета. Мы вели 24:17, но американцы нас догнали. Как это произошло?
– Это подтверждает мнение, что проблемы сборной России на первых этапах Мировой лиги носили системный характер. И были связны они в первую очередь с отсутствием сыгранности между игроками. Если не говорить про эпидемию травм, которая обрушилась на наших волейболистов.

Рывок американцев – это вопрос нашей несыгранности, потери концентрации и того, что сборная России пока не работает как единый механизм. Иначе таких провалов бы точно не было.

– Но мы смогли решить проблемы свои проблемы по ходу матча и выиграть его. Это говорит о том, что появился характер или что-то еще?
– Мы прекрасно знаем, что исходы любых пятисетовых матчей решает характер, психологическая устойчивость и доля ведения. Если на протяжении турнира команда выиграла несколько пятисетовых матчей, мы можем утверждать, что это не только везение, а именно воля и психологическая устойчивость. Но пока это один матч.

Мы сыграли очень хорошо. И американцы играли хорошо. Две равные команды. Не хочется говорить о везении, потому что наши ребята проделали огромную работу. Характер помог.

– В результате трех побед на этом этапе мы отобрались в «Финал шести». До этого уик-энда, насколько реальным вам казалось такое развитие событий?
– Честно скажу, посмотрев два тура, не только я, но и любой человек не мог предположить, что наши ребята смогут пройти последний тур без поражений и выйти в «Финал в шести». Это говорит о том, что работа тренерским штабом ведется осознанно и целенаправленно. Волейболисты прибавили по итогам двух туров и к третьему пришли в гораздо лучшей форме. Сейчас у нас есть время, чтобы к «Финалу шести» подготовиться еще лучше. Наша команда сыгралась и поверила в себя, одержав три важных победы. В «Финале шести» можем сыграть еще лучше.

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– Напомню, что в «Финале шести» участвуют сборные Франции, Бразилии, США, Канады и Сербии. Учитывая наш ограниченный состав, на какой результат вы рассчитываете и каким слабым местам в нашей игре нужно уделить внимание?
– Смотрите, рассчитывать мы можем только на тех игроков, которые играли сейчас и дай бог, чтобы не было новых травм. Ребята, которые находятся на площадке, а именно Дмитрий Ковалев, Егор Клюка и Дмитрий Волков играют с повреждениями. Главное, чтобы не сломались они. Ильи Власова уже не будет. Это понятно.

Проблемы нашей команды очевидны на протяжении турнира. Они возникали с приемом, с большим количеством собственного брака и зачастую были проблемы на блоке, что нашей команде не свойственно.

Любой волейбол начинается с подачи и приема. Поэтому нам нужно продолжить подавать так, как это было. Нужно выдержать свой прием. И очевидно, что в центре сетки у нашего связующего ограниченный потенциал. Мы чаще атакуем с краев. Не знаю, с чем это связано.

Основную нагрузку у нас будут вести крайние нападающие – Волков и Клюка. Хотелось бы в «Финале шести» увидеть стабильность в игре Максима Жигалова, тогда ребятам будет попроще, поскольку будет три полноценных атакующих игрока. Из трех нападающих Жигалов, наверное, был наименее стабильным. Дай бог, будет хороший прием, тогда у Ковалева не будет проблем, чтобы заигрывать игроков у центра сетки. Нужна угроза с центра, чтобы блок соперника не был готов к нашим атакам с краев.

– Появился ли у сборной России лидер?
– В моем понимании, лидер – человек, который ведет за собой команду на протяжении всех игр. Такого человека у нас нет. Одну хорошую игру проводит Волков, другую – Клюка, в третьей Ковалев заводит команду.

– Значит, можно назвать их троих?
– Естественно. Ковалев априори будет лидером. Каждое второе касание мяча – его задача. Волков и Клюка несут основную нагрузку и в приеме и в атаке. И при этом они самые стабильные. Если брать нескольких человек, это конечно в первую очередь Волков, Клюка и Ковалев.

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