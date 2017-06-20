Лещ клюет вниз головой, самки судака сбиваются в стайки. Все об июньской рыбалке

Мы уже начали разговор об азах июньской рыбалки: как ловить, кого и где. Сегодня пришло время более детального разговора.

ЛЕЩ

Первый летний месяц – один из наиболее благоприятных периодов для ловли леща. Дело в том, что после нереста лещи покидают свои убежища в поисках пищи. Поэтому ловля леща в июне успешнее в водоемах с илистым дном. То есть там, где у леща есть возможность спокойно собирать пищу – рачков, личинок различных насекомых, моллюсков и прочее. Излюбленным лакомством считается мотыль, в поисках которого ранним утром или поздним вечером лещ отправляется на илистое мелководье.

В озере или пруду леща лучше всего ловить простой удочкой как с берега, так и с лодки. Делать это нужно ночью или же рано на заре. Используется всевозможная наживка – опарыш, мучные шарики, червь и др. Помните, что лещ клюет только вниз головой. Поэтому любая насадка должна лежать строго на дне.





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КАРАСЬ

Рыбалка на карася в июне крайне проста. В первой половине лета карась практически во всех водоемах держится поближе к границе водной растительности. Любимые растения карася — это водяные лилии, кувшинки и камыш. На больших речных заливах и крупных водоемах со спокойной водой карась в июне обитает на глубине более полутора метров. Карасю нравится умеренное или слабое течение. Не любит он слишком теплую воду. В жару карась обязательно перемещается в тень. Именно поэтому в июне активно кормится только в вечернюю или утреннюю прохладу.

Чаще всего карась в июне ловится на поплавочные снасти и донки. Июньского карася многие ловят на пшенку, пшеничные зерна, вареную или распаренную перловку, тесто и хлебный мякиш. Крупный карась в это время лучше клюет на червей или на бутерброды с ними.





ЩУКА

Рыбалка на щуку, в отличие от июньской рыбалки на многие другие виды рыб, требует от рыболова терпения и удачи. Во второй половине июня с приходом жары клев ослабевает, щука понижает свою активность.

Если в начале июня хорошие результаты давали попперы и воблеры с погремушками, то с середины июня и особенно конце месяца рекомендуется применять небольшие (5-7см) и узкие колеблющиеся блесны. С их помощью удается заполучить хотя бы небольших особей. Цветовые предпочтения щуки – белый, красный, черный цвет. Цвет блесны принято подбирать, исходя из цвета воды в водоеме. Для прозрачной воды хороши будут темные тона, для мутной – яркие, светлые.

В периоды наименьшей активности щуки наличие эхолота и лодки повышает шанс вернуться с уловом. В первую очередь надо обследовать места, которые потенциально могут служить укрытием для щуки: различные ямы, места скопления кувшинок и тому подобные укрытия этого хищника.





ОКУНЬ

Рыбалка в июне на окуня – тоже не из самых простых. В отличие от других рыб, у июньского окуня нет каких-то строгих привычек в выборе места: после нереста окунь распределяется по всему водоему и становится менее привередливым в выборе пищи.

Но в этом можно найти для увлеченного рыболова много плюсов, так как для ловли окуня можно использовать множество приманок. Наиболее активны окуни от 300 до 500 гр., более крупные будут осторожнее в выборе пищи. Рыбаку лучше использовать лодку, из снасти разумнее взять отвесную блесну. Лодка, как правило, пускается в свободное плавание по ветру, приманка должна двигаться практически у самого дна не касаясь его, производя резкие подергивания удилищем. Матерая рыба с удовольствием берет на живца, игнорируя искусственную приманку. Из искусственных приманок стоит использовать воблеры, твистеры и медленно вращающиеся блесна. Порой видно, как окуни гоняются за мальком. Тогда в это место лучше забросить плавающий или медленно тонущий воблер. Цвет приманки роли не играет.

СУДАК

В отличие от весенней ловли, в июне судака можно ловить не только на глубине, но и на мели, где в это время обитает много мелкой рыбешки. Лучше всего ловить на блесну или мягкие приманки с небольшими грузиками. Впрочем, на глубине следует применять прежние приманки, но немного их утяжелив. Помните, что наживка для судака непременно должна быть с узким туловищем.

Учитывая то, что судак – хищник сумеречный, то оптимальное время для ловли выпадает на поздний вечер или же ночь. Техника ловли судака напоминает ловлю такой рыбы, как щука.

В середине июня ловятся, как правило, самки – самцы еще не отошли от забот о потомстве. В это время самки отлеживаются после нереста и скапливаются небольшими стайками на глубине примерно 5–10 метров. ЯЗЬ

В июне язь держится небольшими стаями. Днем язя ловят на зелень в проводку любым способом, как со дна, так и в полводы. Если вы хотите ловить язя со дна, то нужно настроить снасть так, чтобы и насадка, и поводок с подпаском волочились по дну. С сумерками начинается поклевка на опарыша и червя, для этого лучше применять донные снасти. Для ловли язя в июне используют «бутерброды». Наиболее удачными будут такие варианты: тесто-опарыш; хлеб-червь; мотыль – ручейник; каша – червь и т.д. Кашу готовим густую, чтобы она крепко держалась на крючке, когда ее будет «щипать» мелочь. Если в начале июня язь не интересовался прикормкой, то уже с середины месяца можно активно использовать перловку, пареную пшеницу и геркулес, на которые язь активно ловится.

КАРП

Именно лето считается основным временем для ловли карпа. Хороший клев карпа в июне начинается после окончания нереста, то есть с самого начала календарного лета.

Впрочем, июньское время для ловли карпа определяется погодными условиями. После холодного ненастья или затяжной жары карп в июне затаивается в своих укрытиях и теряет аппетит. А вот в грозу и пасмурную теплую погоду с небольшим дождиком рыба прекрасно берет наживки. Когда вода в водоемах достаточно прогреется, эта рыба начинает двигаться к ручьям или ключам.

Обычно карп в июне зарывается в густую подводную растительность или забивается под корни и в норки. Летом в озере или прудах карпов стоит поискать в тени камыша. При высоких дневных температурах воздуха карп в июне выходит кормиться только по ночам.