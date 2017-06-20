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Михаил Мамиашвили: На чемпионате мира будем бороться за медали во всех весах

Степан Охотников
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Абдулрашид Садулаев выиграл чемпионат России в новой весовой категории. Фото Александра Орешникова
Абдулрашид Садулаев выиграл чемпионат России в новой весовой категории. Фото Александра ОрешниковаФото: «Советский спорт»

Волевые победы двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова и победителя Рио-2016 Абдулрашида Садулаева в новых весовых категориях стали украшением чемпионатов России по греко-римской и вольной борьбе. Итоги турниров проанализировал президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.

«ВЛАСОВ И САДУЛАЕВ – БОЛЬШИЕ ЧЕМПИОНЫ»

– Я сам переходил в более тяжелый вес и прекрасно знаю, насколько это трудно. Поэтому хочу от души поздравить Романа Власова и Абдулрашида Садулаева. Проигрывая в финале 0:3, Власов переломил тяжелейшую схватку с призером чемпионата Европы-2017 Адланом Акиевым. В первой же схватке Роман получил травму локтя, но боролся до конца. Считаю, что он в первую очередь одержал победу над самим собой и на таком фундаменте можно развивать все остальное. Роман Власов и его тренер находятся на правильном пути.

Волевую победу одержал и Абдулрашид Садулаев. Возможно, финал против Байцаева был самой сложной схваткой в его карьере. Уступая более тяжелому сопернику, Садулаев перестроился тактически, добавил скорости и нашел брешь в его защите. Так побеждают действительно большие чемпионы.

– Кто из чемпионов страны гарантировал себе участие в чемпионате мира?
 – Говорить о составе преждевременно. Впереди большая работа на сборах, главные тренеры Дзамболат Тедеев, Гоги Когуашвили и Юрий Шахмурадов предложат ряд международных турниров, на которых борцам предстоит доказать свою состоятельность, и только после этого будет назван состав. При этом я убежден, что все победители и призеры чемпионата России обязаны на 100 процентов бороться за медали во всех весах. Для этого у них есть все возможности – лучшие тренеры, спарринг-партнеры и базы.

– Ингушетия и Владимирская область впервые принимали чемпионаты России. Как регионы справились с этой задачей?
– Турниры были организованы великолепно. Все вопросы регламента, логистики и комфорта для участников были продуманы до мелочей и в Назрани, и во Владимире, и в Каспийске, где боролись женщины. Главное – в продолжении. Делегации из 53 регионов страны увидели, как динамично развивается Ингушетия, какой спортивный кластер здесь создается, какое внимание спорту уделяет глава республики Юнус-бек Евкуров. Конечно, мы рассчитываем, что чемпионат даст импульс развитию вольной борьбы в Ингушетии. А полученный опыт и наличие инфраструктуры позволяют ей претендовать теперь и на международные турниры. Мы с Юнус-беком Евкуровым также обсудили реализацию в Ингушетии программы «Борьбу – в школу!», которая одобрена Минобрнауки и уже развивается в 33 регионах страны.

Большое сотрудничество по развитию греко-римской борьбы во Владимирской области обсудили с губернатором Светланой Орловой. К слову, представитель Владимирской области Абуязид Манцигов в этом году был третьим на чемпионате Европы.

Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров открыли первое заседание Наблюдательного совета ФСБР. Фото Александра Орешникова
Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров открыли первое заседание Наблюдательного совета ФСБР. Фото Александра ОрешниковаФото: «Советский спорт»

«ДАГЕСТАН СТАЛ БАЗОВЫМ РЕГИОНОМ ДЛЯ ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ»

– Решение проводить чемпионат России в Дагестане для многих было неожиданным…
– Начиная с Рио-2016 в женской борьбе разыгрывается уже шесть комплектов медалей. И нам стратегически важно, чтобы колоссальный опыт, который есть в Дагестане у вольников-мужчин, был направлен и на женщин. Опираясь на поддержку руководства республики и первого вице-президента ФСБР Омара Муртузалиева, Дагестан уже стал базовым регионом для женской сборной России.

Также рассчитываем, что успешное проведение женского турнира станет аргументом в пользу Дагестана при выборе хозяина чемпионата Европы по спортивной борьбе 2018 года. Вице-премьер Дагестана Абдусамад Гамидов презентует заявку на заседании бюро UWW в Париже, где и будет принято решение. Конкуренция предстоит острейшая.

– Во время чемпионата России по вольной борьбе в Назрани состоялось первое заседание Наблюдательного совета ФСБР. Какие задачи у этого органа?
– Задачи системного развития борьбы сегодня вышли далеко за рамки устава и возможностей ФСБР. Поэтому Наблюдательный совет призван объединить великих борцов, представителей власти, бизнеса и всего статусного круга друзей борьбы, которые в силу занятости не могут участвовать в работе исполкома ФСБР, но их опыт обязательно должен быть задействован. Я говорю и о внедрении программы «Борьбу – в школу!», реализации маркетинговых программ, участии в социальных проектах.

Первое заседание Наблюдательного совета открыли министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и глава Ингушетии Юнус-бек Евкуровым. Принято решение о том, что возглавят Совет по одному представителю органов власти, бизнеса и великих чемпионов. Сопредседателем от бизнеса в Магасе был избран первый вице-президент ФСБР Омар Муртузалиев. Наблюдательный совет будет собираться не менее четырех раз в год. Следующее заседание состоится через несколько месяцев.

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