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У кого самый дорогой состав? И сколько стоит Промес?

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Квинси Промес (в центре)
Квинси Промес (в центре)Фото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

Сайт transfermarkt.de обновил ценники на игроков российской премьер-лиги. Рассказываем о самых интересных изменениях.

Падение продолжается

За полгода суммарная стоимость игроков, выступающих в премьер-лиге, упала на 13 млн евро. Всего-то. Динамика действительно незначительная, однако устойчивая – падение продолжается три года кряду. По сравнению с сезоном-2013/14, в котором был установлен рекорд по трансферной стоимости, наш чемпионат подешевел в 2,3 раза. Еще в сезоне-2015/16 стоимость всех игроков превышала один миллиард евро. Сейчас – 678 миллионов.

Такое значительно падение, хотя и притормозившее за последние полгода, объясняется, конечно, экономическим кризисом. Сильные легионеры уезжают, на смену им приходят или иностранцы классом пониже, или российские кадры. Не так давно футболистов, оценивающихся не менее чем в 10 млн евро, было несколько десятков. Сейчас – всего восемь. В пяти клубах: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Несколько лет назад премьер-лига занимала шестое место в Европе по трансферной стоимости футболистов, соперничая с Францией за пятое. Теперь нас опережают даже Португалия, Турция и Голландия.

Динамика трансферной стоимости игроков РФПЛ

«Спартак» в шаге от лидерства

«Спартак» показал лучшую динамику за полгода – плюс 8,7 млн евро, что позволило ему практически догнать «Зенит». Разница – микроскопическая. И если красно-белые сейчас совершат какую-то трансферную сделку, то возглавят этот любопытный рейтинг. Если, конечно, очередной переход не оформит «Зенит». Его состав подешевел на 5,2 млн. Ценник упал на большинство питерских игроков. В плюсе только Лунев (+1,5), Цаллагов (+0,2) и Жулиано (+2). Кришито, Чернов, Шатов, Эрнани и Дзюба остались при своем.

Сравните это со «Спартаком», где сразу семь игроков выросли в цене. Лучшую динамику показали Фернандо, Зобнин и Промес – плюс 2 млн евро. Хотя есть и обратные примеры – Боккетти и Попов потеряли по 1 млн.

Вообще для «Спартака» это серьезный прогресс. В последнюю пятилетку он занимал лишь четвертое-пятое места по трансферной стоимости игроков. А теперь – в шаге от лидерства.

Трансферная стоимость составов

Промес – номер один

Transfermarkt не согласен с утверждением, что у «Зенита» такой уж крутой состав. Только один игрок – Шатов – оценивается в 10 млн евро. Три года назад – и это важно для понимания масштаба кризиса – таких было девять. Причем один из этих девяти стоил 45 млн, а другой – 32 млн.

Нынешний рекорд – только 20 млн евро. Столько стоит Промес. За полгода голландец подорожал на 2 млн. А за все время, проведенное в «Спартаке», – на 13.5 млн. Это одна из лучших динамик в истории нашего чемпионата – чтобы приехавший легионер подорожал столь значительно. К слову, в тройке самых дорогих игроков премьер-лиги – два спартаковца. Третье место занимает Фернандо – 14 млн.

Отдельно стоит сказать о Смолове, который вошел в топ-5. Совсем недавно, в 2015 году, он выступал за «Урал» и оценивался всего в 1,5 млн. За два года лучший российский форвард подорожал в 8 раз.

Топ-10 игроков премьер-лиги по трансферной стоимости

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Михаил Борзыкин
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