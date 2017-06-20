Почему Федун против видеоповторов? 7 ошибок судей в пользу «Спартака» (видео)

Не так давно владелец московского «Спартака» Леонид Федун признался, что поменял свое мнение относительно видеоповторов в футболе, которые помогли бы судьям принимать правильные решения.

– Я поменял мнение. В чем меня раздражает хоккей, почему я бросил смотреть его. Забили гол, трибуны орут, а они уехали совещаться. Через три минуты: «Нет». Или: «Да». И показывают на центр, – сказал Федун. – Ну и пять минут восторга где? Сейчас фиксация гола, потом будет фиксация нарушения правил в штрафной, фиксация офсайда, которые будут делаться мгновенно. Судья – раз, и свистнул. Это нормально. А любые повторы: было или не было, совещания в комнате по телефону – все это убивает футбол, - заявил Леонид Арнольдович в эфире телеканала Матч ТВ.

Многие поверили владельцу «Спартака» на слово. Но многие болельщики полагают, что за словами бизнесмена скрывается другая правда. Они вспоминают ошибки судей, которые в этом сезоне были допущены в пользу «Спартака» и якобы помогли красно-белым выиграть чемпионское звание – вот по их мнению владелец клуба и выступает против видеоповторов, с которыми клуб остался бы без этой вольной или невольной «помощи».

Сейчас системой видеопомощи арбитрам оборудована «Открытие арена», которая принимает кубок конфедераций. На стадионе уже были исправлены две судьбоносные ошибки рефери. Останется ли эта система и на матчи чемпионата России?

Мы решили проверить, какие же аргументы приводятся в этой теории заговора – собрали семь самых ярких моментов, когда судьи принимали ошибочные решения в пользу «Спартака» и исправить это можно было бы с помощью простого видеоповтора и ассистента арбитра перед экраном в подтрибунном помещении.

15 октября, «Спартак» – «Ростов» – 1:0

В «Ростове» до сих пор помнят выездной матч против «Спартака», который клуб Курбана Бердыева начал с набегов на ворота красно-белых. Потом игра выровнялась. В пользу «Спартака» чаша весов качнулась в добавленное к первому тайму время, когда за фол в центре поля в обычном игровом моменте красную карточку получил Федор Кудряшов – скорее всего ошибочно.

На седьмой минуте второго тайма «Спартак» повел в счете. «Ростов» все равно полетел вперед – отыгрываться, несмотря на меньшинство. Надежды южан окончательно рухнули на 74-й минуте, когда за вторую желтую карточку поле покинул еще и Цезарь Навас. Ко второй карточке претензий нет, но первая вызывает много вопросов.





29 октября, «Спартак» – ЦСКА – 3:1

Никогда не забудут очередного дерби фанаты московского ЦСКА. Да, их команда играла неважно, но все могло измениться еще в первом тайме, когда при счете 1:0 в пользу хозяев рукой в собственной штрафной сыграл Дмитрий Комбаров. Чистый 11-метровый удар, который не заметил ни главный арбитр, ни его помощник на линии, находившийся в непосредственной близости от эпизода. Кто знает, как пошла бы игра, сравняй ЦСКА счет.





26 ноября, «Терек» – «Спартак» – 0:1

Вы помните хотя бы один матч, когда на судейство в грозном жаловались не приезжие футболисты, а местный клуб? Единственная подобная встреча – игра со «Спартаком» в первом круге прошедшего сезона. Самое страшное, что вменяют арбитру грозненцы – отсутствие красной карточки центральному защитнику Илье Кутепову, который сначала, как показалось местным футбольным функционерам, совершил фол последней надежды, а потом грубо сфолил на игроке «Терека», избежав второго предупреждения. В остальном, как отмечают в Грозном, судейство было на стороне «Спартака».





5 декабря, «Рубин» – «Спартак» – 1:2

У казанского «Рубина» после игры со «Спартаком» был целый ряд претензий к арбитру. Они касались и красной карточки, которую получил Эльмир Набиуллин, и удаления, которого не дали Квинси Промесу еще в первом тайме. Стоит ли говорить, что голландец, не удаленный за отмашку еще в начале игры, позже забил гол. Второй мяч красно-белые провели, когда на поле у соперника не доставало одного игрока обороны.





5 марта, «Краснодар» – «Спартак» – 2:2

В Краснодаре местные болельщики обвиняют судью в том, что он не назначил сразу два пенальти в ворота красно-белого клуба и не показал несколько карточек. В одном из эпизодов грубо нарушал правила Денис Глушаков, да так, что Юрия Газинского унесли с поля на носилках, арбитр признал свою ошибку, признал наличие нарушения правил. Во втором эпизоде в штрафной рухнул Федор Смолов после контакта с Ильей Кутеповым. Судейский свисток все так же молчал.





16 апреля, «Спартак» – «Зенит» – 2:1

Матч 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» играл огромную роль в будущем чемпионского титула. Поражение сильно осложнило бы жизнь красно-белым. Но «Спартак» победил – не без помощи арбитра – это официальная позиция РФС. Контрольно-дисциплинарный комитет признал, что арбитр ошибся, не заметив очередной игры рукой Дмитрия Комбарова в своей штрафной.





6 мая, «Спартак» – «Томь» – 1:0

Чемпионская игра? «Спартак» был далек от этого понятия в матче 27-го тура чемпионата страны, в котором триумфатор со скрипом обыграл самую слабую команду последних лет – обескровленную «Томь». Решающую роль сыграл пенальти, с которого и был забит единственный мяч в этой встрече. Не только игрокам и руководству томичей, но и многим болельщикам, и даже экспертам этот 11-метровый показался как минимум сомнительным.





Один из главных сторонников теории заговора в пользу «Спартака» - бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу. Он, кстати, советовал смотреть не только на ошибки судей в пользу «Спартака», но и на решения, которые принимались не в пользу конкурентов красно-белых в борьбе за титул.

Мы этим заниматься не будем, да и вам не советуем – пустое это дело. Судьи ошибаются везде и всегда. Доказать их предвзятость практически невозможно. Справедливости ради стоит отметить, что в прошедшем сезоне арбитры ошибались еще и не в пользу красно-белых. Так что, верить или нет в эту теорию заговора – ваше лично дело.

