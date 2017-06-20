Первые после Аршавина. Зобнин, Миранчук и компания – на радаре топ-клубов

В последний раз серьезный трансфер нашего игрока в зарубежную команду состоялся 31 января 2009 года. Именно в этот день полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин за 16 млн евро пополнил ряды лондонского «Арсенала».

С тех пор мы не слышали об интересе к игрокам сборной России со стороны топ-клубов, но, судя по информации зарубежных СМИ, этим летом ситуация может серьезно измениться.

Первый, кто собирается покинуть РФПЛ, нападающий «Краснодара» Федор Смолов, ставший лучшим бомбардиром чемпионата страны. При чем, два года подряд.

Сам игрок «быков» совсем недавно подтвердил информацию о переговорах «Краснодара» с дортмундской «Боруссией»:

«Ближе всего к переходу в другой клуб был этой зимой. Я очень долго ждал перехода в «Боруссию», все трансферное окно шли переговоры. Сильно расстроился, когда не получилось. Ну а потом были китайцы, которым тяжело отказать. Это правда, что они предлагали больше 10 млн евро в год, плюс было официальное предложение «Краснодару». И они, скорее всего, договорились бы, так как в моем контракте прописана сумма отступных. Но я понимал, что если соглашусь и пойду на этот шаг, вероятность в будущем попасть в Европу сводится практически к нулю», – заявил форвард.

Следующий, кто по слухам вызывает интерес со стороны зарубежных клубов – хавбек московского ЦСКА Александр Головин.

Оказывается, на игрока сборной России претендует лондонский «Арсенал», а инициатором сделки является наставник «пушкарей» Арсен Венгер. Интересно, а Головин уже успел позвонить Аршавину и взять парочку дельных советов?

Сам игрок в беседе с журналистами заявил, что во время Кубка конфедераций не готов обсуждать эту тему. Но заметьте, при этом Александр не опроверг информацию об интересе англичан. На эту тему, кстати, уже успел высказаться президент московского ЦСКА Евгений Гинер.