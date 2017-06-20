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Первые после Аршавина. Зобнин, Миранчук и компания – на радаре топ-клубов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор Смолов и Александр Головин в матче «Краснодар» – ЦСКА
Федор Смолов и Александр Головин в матче «Краснодар» – ЦСКАФото: Gettyimages.ru

В последний раз серьезный трансфер нашего игрока в зарубежную команду состоялся 31 января 2009 года. Именно в этот день полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин за 16 млн евро пополнил ряды лондонского «Арсенала».

С тех пор мы не слышали об интересе к игрокам сборной России со стороны топ-клубов, но, судя по информации зарубежных СМИ, этим летом ситуация может серьезно измениться.

Первый, кто собирается покинуть РФПЛ, нападающий «Краснодара» Федор Смолов, ставший лучшим бомбардиром чемпионата страны. При чем, два года подряд.

Федор Смолов
Федор СмоловФото: Gettyimages.ru

Сам игрок «быков» совсем недавно подтвердил информацию о переговорах «Краснодара» с дортмундской «Боруссией»:

«Ближе всего к переходу в другой клуб был этой зимой. Я очень долго ждал перехода в «Боруссию», все трансферное окно шли переговоры. Сильно расстроился, когда не получилось. Ну а потом были китайцы, которым тяжело отказать. Это правда, что они предлагали больше 10 млн евро в год, плюс было официальное предложение «Краснодару». И они, скорее всего, договорились бы, так как в моем контракте прописана сумма отступных. Но я понимал, что если соглашусь и пойду на этот шаг, вероятность в будущем попасть в Европу сводится практически к нулю», – заявил форвард.

Следующий, кто по слухам вызывает интерес со стороны зарубежных клубов – хавбек московского ЦСКА Александр Головин.

Александр Головин
Александр ГоловинФото: Gettyimages.ru

Оказывается, на игрока сборной России претендует лондонский «Арсенал», а инициатором сделки является наставник «пушкарей» Арсен Венгер. Интересно, а Головин уже успел позвонить Аршавину и взять парочку дельных советов?

Сам игрок в беседе с журналистами заявил, что во время Кубка конфедераций не готов обсуждать эту тему. Но заметьте, при этом Александр не опроверг информацию об интересе англичан. На эту тему, кстати, уже успел высказаться президент московского ЦСКА Евгений Гинер.

«Суть в том, что не один топ-клуб не будет покупать футболиста, который где-то нормально отыграл один сезон. Такие клубы смотрят на стабильность и все остальное. Что касается средних иностранных клубов, то зачем Головину туда переходить, если он играет в хорошем российском?

Интерес к Головину со стороны зарубежных клубов сейчас бессмысленно обсуждать. Чем чаще Саша будет показывать себя с хорошей стороны, чем меньше к нему будет внимания СМИ, тем лучше, тем быстрее он будет прогрессировать и больше прославит нашу страну», – заявил функционер.

Один из лидеров московского «Локомотива» Алексей Миранчук, который недавно продлил контракт с клубом, попал в сферу интересов «Наполи».

Алексей Миранчук (слева)
Алексей Миранчук (слева)Фото: Gettyimages.ru

Команда, которая входит в число лучших клубов серии А, собирается просмотреть хавбека на матче сборных России и Португалии. На данный момент эта вся информация.

Стоит отметить, что минувшей зимой Миранчук собирался перейти в «Рубин». Но после продления контракта с «Локомотивом» и возвращения в казанский клуб Курбана Бердыева, трансфер Алексея в «Рубин» маловероятен.

Чемпион России в составе московского «Спартака» Роман Зобнин может остаться в Риме. Известно, что сейчас игрок находится в Италии, где проходит курс реабилитации.

Роман Зобнин (слева)
Роман Зобнин (слева)Фото: Gettyimages.ru

Зобнин, к сожалению, травмировал колено в товарищеском матче со сборной Венгрии. До этого дня в зарубежных СМИ появлялась информация об интересе «Ромы». Неизвестно, как сейчас обстоят дела, но, скорее всего, футболист останется в Москве на следующий сезон.

Вячеслав Караваев – еще один россиянин, который попал в сферу интересов зарубежного клуба.

Вячеслав Караваев
Вячеслав КараваевФото: Gettyimages.ru

Своей игрой бывший футболист московского ЦСКА привлек внимание скаутов «Лацио». Оказывается, римский клуб рассматривает игрока в качестве усиления защитной линии.

Известно, что помимо Караваева, «орлы» интересуются защитником «Гента» Томасом Фокетом. В минувшем сезоне бельгиец провел 51 матч и отдал 4 голевые передачи. В активе Караваева – 37 игр 4 гола и 10 голевых передач. Кто идет первым в списках «Лацио» можно только догадываться.

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