Константин Пономарев: Ковалеву нужен грамотный тренер

Рефери Тони Уикс вмешивается в клинч Андре Уорда и Сергея Ковалева Фото: Gettyimages.ru

Российский боксер Константин Пономарев, выступающий в полусредней весовой категории, заявил, что рефери Тони Уикс не разобрался в эпизоде, когда остановил бой Сергея Ковалева с Андре Уордом и присудил победу американцу.

– Поединок был равным, как и первая встреча Ковалева с Уордом. Работу рефери считаю абсурдной. Нельзя было останавливать боя, не открывая счет. Нужно было взять паузу, а уже затем делать выводы: останавливать бой или продолжать его. В этой ситуации рефери поступил некорректно.

– Буквально вчера я разговаривал с российским рефери Александром Калинкиным. Он сказал, что Тони Уикс не мог открыть счет, поскольку стоячий нокдаун фиксируется только если боксер лежит на канатах. Другое дело, что со стороны Уорда был удар в пах.

– Вот. Об этом я и хотел сказать. Не спорю, что Ковалев пропустил сильный удар перед тем, как получил ниже пояса. Пропускают все, а бои выигрывают и после серьезных нокдаунов, когда на восстановление требуется раунд или даже два.

Удар был сильным, но я не считаю, что Серега «потерялся». Ключевую роль сыграл удар ниже пояса. Что Сергей мог сделать, пропустив такой удар? Это ошибка рефери, который должен был остановить бой, дать до пяти минут Ковалеву на восстановление и сделать предупреждение Уорду, который как минимум дважды, а то и трижды нарушил правила. После паузы нужно было продолжать бой.

– В этом поединке Ковалев выглядел не так хорошо, как мы ожидали. С чем вы это связываете?

– Мы - боксеры хорошо разбираемся в своем деле. Но в этой ситуации все-таки нужен грамотный тренер и наставник в углу. И не только в углу, но и в тренировочном процессе.

– Учитывая, что Ковалев готовится самостоятельно, делаем вывод: сам себе тренером боксер быть не должен?

– Да. Тренер обязательно нужен.





– Как в США восприняли результат их первого боя?

– Я смотрел тот бой в Америке в компании американских боксеров. Не только для меня, но и для всех американцев стало неожиданностью, что руку подняли Уорду. Это были не люди с улицы, а боксеры. Они были удивлены. Мы даже не сомневались, что Серега победил.

– Лично вы с поражениями не сталкивались. Ковалев же потерпел второе неудачу подряд. Что можете в такой ситуации посоветовать коллеге?

– Не сдаваться. Продолжать работать и работать еще более усердно. Сделать работу над ошибками. Вернуться и доказать, что ты – лучший.

– Но в данный момент лучшим боксером мира нужно считать Андре Уорда?

– Он совершенно точно один из самых титулованных боксеров в мире. Уорд – очень грамотный и умный боксер. Он хорошо видит и контролирует ситуацию.



– А вы с Ковалевым знакомы?

– Да, конечно. Он приезжает в наш лагерь в «Биг Бэр». Свой первый сбор он проводил с нами. Часто его видим и пересекаемся. В последний раз, когда я был на сборах и готовился к бою, нас к себе на День рождения пригласил Геннадий Головкин. Там встретились с Сергеем и пообщались.

– О чем?

– О боксе. Ковалев – очень умный и толковый в плане бокса. Он очень хорошо в нем разбирается и может самостоятельно составить план тренировок. Он не скрывал, что сделал ошибки при подготовке к первому поединку с Уордом, рассказал, как он готовился, и почему после шестого раунда у него «закончился бензин». Обещал эти ошибки не повторять.





