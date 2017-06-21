Константин Генич: Ничего сверхъестественного в сборной Португалии нет

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящей встречи сборных России и Португалии в 2-м туре группового этапа Кубка конфедераций.

– Шансы есть всегда, – говорит Генич. – Понятно, что в составе сборной Португалии хватает игроков высокого уровня, но команда Станислава Черчесова не должна бояться. Это главное. Ничего сверхъестественного в этой сборной нет. Понятно, что они лучше оснащены технически, а многие игроки выступают за серьезные команды в топ-чемпионатах. Но если смотреть с тактической и функциональной точки зрения, наша сборная подготовилась к Кубку конфедераций неплохо.

Если смотреть с тренерской позиции, – продолжает Генич. – Черчесов может этот матч выиграть. Шансы на то, чтобы не проиграть чемпиону Европы у нас действительно есть, и они, скажем так, достаточно осязаемы.

– Давит ли на португальцев статус чемпиона Европы?

– Разумеется, у этой команды после Евро во Франции что-то переключилось в голове. Когда ты выигрываешь большой турнир, веры в то, что ты делаешь все правильно, становится больше.

Да, португальцы сыграли вничью с Мексикой, – продолжает Генич. – В первом тайме у них наблюдалась некоторая расслабленность. Видно, что на этом турнире им не хватает концентрации. На Евро-2016 в группе у них тоже не все получалось, но при этом была видна четкая структура. Сейчас у меня смешанные впечатления по их игре.

Мотивация у португальцев есть. Все-таки, Кубок конфедераций – турнир для избранных. Не каждый раз представляется возможность принять в нем участие. Не думаю, что они в ближайшее время выиграют чемпионат мира или Европы. Поэтому, команда Фернанду Сантуша хочет выиграть трофей. Это очевидно.

– Вы сказали про концентрацию. Можно ли назвать это слабостью сборной Португалии?

– Сложный момент, – говорит Генич. – На каждого соперника настраиваются по-разному. Очевидно, что футбол сборной России отличается от футбола мексиканцев. Последние заставили Португалию играть не в свой футбол. Сможет ли это сделать сборная России? Большой вопрос. Португальцы пропустили в дополнительное время. Это я про концентрацию. Но мне кажется, что в матче с нашей командой таких ошибок не будет.

– Сборная России стартовала с победы над Новой Зеландии (2:0). В чем сила нынешней команды?

– Скажу так: Новая Зеландия – не тот соперник, в матче с котором можно отметить какие-то сильные или слабые стороны. Соперник россиян оказался настолько слабым, что превзошел даже мои ожидания. Думал, они хоть немного умеют играть в футбол. На фоне остальных это просто команда-пассажир. Поэтому выделять что-то положительное в игре нашей сборной я бы не стал.

Другое дело матч со сборной Чили, – продолжает Генич. – Вообще, три последние игры нашей команды оставили сдержанный оптимизм. Настоящая проверка – игра с Португалией и Мексикой. Это будет хорошая база для анализа.

– По матчу с Новой Зеландии: Вас удивила игра нашей сборной на втором этаже? Например, как действовал Виктор Васин.

– Мы обсуждали эту тему с Романом Гутцайтом (комментатор телеканала «Матч ТВ» – прим. Редакции). Сборная сыграла хорошо в воздухе. Это касается и средней и атакующей линии, а не только Виктора Васина. Самедов, Полоз, Ерохин, Смолов – все они боролись. Это говорит о том, что сборная России понимала, чего она хочет. Самое главное – игроки знали, где могут уступить сопернику и постарались не проиграть в этом компоненте.

– Дадите прогноз на матч?

– Это будет очень тяжелая игра для нашей сборной, – говорит Генич. – В конечном итоге, индивидуальный класс португальской команды скажется. Думаю, ничья стала бы очень хорошим результатом, но интуиция подсказывает, что сборная России проиграет в один мяч, – заявил Генич.