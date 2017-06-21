Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Гаске- : -Томич
Футбол  Краснодар- : -Черноморец
Футбол  Зенит- : -ЦСКА София
Футбол  Кайрат- : -Ордабасы
Футбол  Россия- : -Португалия
Футбол  Мексика- : -Новая Зеландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Константин Генич: Ничего сверхъестественного в сборной Португалии нет

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Криштиану Роналду
Криштиану РоналдуФото: Gettyimages.ru

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящей встречи сборных России и Португалии в 2-м туре группового этапа Кубка конфедераций.

– Шансы есть всегда, – говорит Генич. – Понятно, что в составе сборной Португалии хватает игроков высокого уровня, но команда Станислава Черчесова не должна бояться. Это главное. Ничего сверхъестественного в этой сборной нет. Понятно, что они лучше оснащены технически, а многие игроки выступают за серьезные команды в топ-чемпионатах. Но если смотреть с тактической и функциональной точки зрения, наша сборная подготовилась к Кубку конфедераций неплохо. 

Если смотреть с тренерской позиции, – продолжает Генич. – Черчесов может этот матч выиграть. Шансы на то, чтобы не проиграть чемпиону Европы у нас действительно есть, и они, скажем так, достаточно осязаемы. 

– Давит ли на португальцев статус чемпиона Европы?
– Разумеется, у этой команды после Евро во Франции что-то переключилось в голове. Когда ты выигрываешь большой турнир, веры в то, что ты делаешь все правильно, становится больше. 

Да, португальцы сыграли вничью с Мексикой, – продолжает Генич. – В первом тайме у них наблюдалась некоторая расслабленность. Видно, что на этом турнире им не хватает концентрации. На Евро-2016 в группе у них тоже не все получалось, но при этом была видна четкая структура. Сейчас у меня смешанные впечатления по их игре. 

Мотивация у португальцев есть. Все-таки, Кубок конфедераций – турнир для избранных. Не каждый раз представляется возможность принять в нем участие. Не думаю, что они в ближайшее время выиграют чемпионат мира или Европы. Поэтому, команда Фернанду Сантуша хочет выиграть трофей. Это очевидно.

– Вы сказали про концентрацию. Можно ли назвать это слабостью сборной Португалии?
– Сложный момент, – говорит Генич. – На каждого соперника настраиваются по-разному. Очевидно, что футбол сборной России отличается от футбола мексиканцев. Последние заставили Португалию играть не в свой футбол. Сможет ли это сделать сборная России? Большой вопрос. Португальцы пропустили в дополнительное время. Это я про концентрацию. Но мне кажется, что в матче с нашей командой таких ошибок не будет. 

– Сборная России стартовала с победы над Новой Зеландии (2:0). В чем сила нынешней команды?
– Скажу так: Новая Зеландия – не тот соперник, в матче с котором можно отметить какие-то сильные или слабые стороны. Соперник россиян оказался настолько слабым, что превзошел даже мои ожидания. Думал, они хоть немного умеют играть в футбол. На фоне остальных это просто команда-пассажир. Поэтому выделять что-то положительное в игре нашей сборной я бы не стал.

Другое дело матч со сборной Чили, – продолжает Генич. – Вообще, три последние игры нашей команды оставили сдержанный оптимизм. Настоящая проверка – игра с Португалией и Мексикой. Это будет хорошая база для анализа.

– По матчу с Новой Зеландии: Вас удивила игра нашей сборной на втором этаже? Например, как действовал Виктор Васин.
– Мы обсуждали эту тему с Романом Гутцайтом (комментатор телеканала «Матч ТВ» – прим. Редакции). Сборная сыграла хорошо в воздухе. Это касается и средней и атакующей линии, а не только Виктора Васина. Самедов, Полоз, Ерохин, Смолов – все они боролись. Это говорит о том, что сборная России понимала, чего она хочет. Самое главное – игроки знали, где могут уступить сопернику и постарались не проиграть в этом компоненте.

– Дадите прогноз на матч?
– Это будет очень тяжелая игра для нашей сборной, – говорит Генич. – В конечном итоге, индивидуальный класс португальской команды скажется. Думаю, ничья стала бы очень хорошим результатом, но интуиция подсказывает, что сборная России проиграет в один мяч, – заявил Генич.

Голосование: Как завершится матч Россия – Португалия?

Матч

Россия - Португалия

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роналду понравились слова Переса, который встал на его защитуФорвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду остался доволен заявлениями президента испанского клуба Флорентино Переса, который поддержал его в связи с обвинениями в неуплате налогов, сообщает AS.Ловчев: Португалию надо ловить на контратаках, надежда на Смолова и ПолозаЛовчев: Португалию надо ловить на контратаках, надежда на Смолова и ПолозаОбозреватель «Советского спорта» – о том, как сдержать Роналду и предполагаемой тактике сборной России в матче с Португалией.Роналду заплатит 14 миллиона евро, чтобы избежать тюрьмыНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заплатит 14,8 миллиона евро, чтобы избежать тюремного заключения по делу об уклонении от налогов, сообщает Cope.Александр Ерохин: Сдержать Роналду нужно командной и дисциплинированной игройПолузащитник сборной России дал комментарий перед матчем со сборной Португалии, который состоится сегодня и стартует в 18.00 мск.«Спартак» может потерять ключевого игрока, а «Зенит» взрывает рынок (видео)«Спартак» может потерять ключевого игрока, а «Зенит» взрывает рынок (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Мексика – Новая Зеландия. Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)В матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Мексики сыграет с командой Новой Зеландии.Россия – Португалия. Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)В матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций сборная России сыграет с командой Португалии.Глава Международной федерации самбо: Сборная по самбо выступит на ЧМ по футболу не хуже футболистовГлава Международной федерации самбо Василий Шестаков заявил, что сборная России по самбо выступит на чемпионате мира по футболу не хуже футболистов.Санчес и Видаль поблагодарили футболистов «Строгино» за помощь в тренировкахЛидеры сборной Чили Артуро Видаль и Алексис Санчес поблагодарили футболистов клуба второго дивизиона «Строгино» за помощь в тренировках во время Кубка конфедераций, об этом рассказал президент Федерации футбола Чили Артуро Салах.Рыбка сделала прогноз на матч Россия – ПортугалияРыбка сделала прогноз на матч Россия – ПортугалияИногда предсказатели могут ошибиться. Рыбка Зося это уже доказала в первом туре Кубка конфедераций.«Смолов – просто зверь!» Взгляд из Португалии на матч с Россией«Смолов – просто зверь!» Взгляд из Португалии на матч с Россией«Советский спорт» рассказывает, что думают в Португалии о предстоящей игре с Россией.Виталий Мутко: Мы не ставим перед собой цель сделать аншлаг на каждом матчеВиталий Мутко: Мы не ставим перед собой цель сделать аншлаг на каждом матчеПрезидент РФС рассказал о готовности сборной России к игре с Португалией, видеоповторах и посещаемости Кубка конфедераций.Виталий Мутко: Будогосский консервативных взглядов, но не он принимает решенияПрезидент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, как обстоят дела с внедрением системы видео-рефери в мировом футболе и в чемпионате России, несмотря на сопротивление со стороны главы судейского департамента Андрея Будогосского.Виталий Мутко: На Кубке конфедераций хорошая посещаемость – вы это сами знаетеПрезидент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, как стоит относиться к неполной заполняемости трибун на матчах группового этапа Кубка конфедераций.Александр Бубнов: Мой фаворит на Кубке конфедераций – это сборная ЧилиФутбольный эксперт Александр Бубнов назвал фаворита Кубка конфедераций по футболу 2017 года.Александр Бубнов: Сборной России не стоит бояться ПортугалииФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций между сборными России и Португалии.В ФИФА вынесли предупреждение сборной Мексики за гомофобские скандирования болельщиковСборная Мексики получила предупреждение от ФИФА за поведение болельщиков во время матча Кубка конфедераций против сборной Португалии (2:2). Об этом сообщает АР.Паулу Барбоза: Ничья с Россией будет неплохим результатомПаулу Барбоза: Ничья с Россией будет неплохим результатомИзвестный португальский агент Паулу Барбоза рассказал о сборной Португалии перед матчем с Россией на Кубке конфедераций.Шпрыгин: Это цинично – за два часа до матча аннулировать паспорт болельщикаШпрыгин: Это цинично – за два часа до матча аннулировать паспорт болельщикаБывшего главу Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина не пустили на матч открытия Кубка конфедераций.Хуан Карлос Осорио: Индивидуально мексиканские игроки сильнее новозеландцевГлавный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями от матча со сборной Новой Зеландии. Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках Кубка конфедераций.
Футбол
Алексис Санчес может заменить Роналду в «Реале»
Футбол
Роналду заплатит 14 миллиона евро, чтобы избежать тюрьмы
Футбол
Спортивный директор «Рубина»: Бердыев сказал, что будем играть как «Барселона». Ляпнул, конечно
Футбол
Александр Ерохин: Сдержать Роналду нужно командной и дисциплинированной игрой
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Новая Зеландия
Новая Зеландиякалендарьстатистика
Константин Генич
Константин Геничвсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости