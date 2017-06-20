Тимофей Мозгов: На Евробаскете поборемся за золото

Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов дал интервью «Советскому спорту», в котором поделился впечатлениями финалов Лиги ВТБ и НБА, а также ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы.

«ПРОКАТИЛ СЫНА НА ТРОЛЛЕЙБУСЕ»

- У вас сейчас какой статус? Вы в отпуске? Или в активном рабочем процессе? – начинаем беседу с Мозговым утром по времени Калифорнии.

- Скорее, второе. Я, по сути, все время тренируюсь. Не важно, где нахожусь – в Америке или в России. Просто сама программа периодически меняется. Могу неделю жестко налегать на штангу, а в зал заходить только мячик побросать. Или, наоборот, больше времени уделять игровой практике, а с «железом» работать поменьше. Но проще все межсезонье держать себя в хорошей форме, чтобы потом не было тяжело входить в обычный, рабочий режим.

- А как же выключиться из баскетбола на пару недель? Игроки ЦСКА и «Химок», доиграв финал Единой лиги ВТБ, только об этом и говорили в раздевалке.

- Безусловно, это тоже надо! – смеется Мозгов. – И у меня такой период уже был. Просто мой сезон закончился давно – еще в апреле. Тогда я тоже устроил себе короткий отпуск. На пару дней съездили с семьей в Лас-Вегас, потом просто занимались домашними делами. Далеко, на моря, не летали. Но время прошло – и я вернулся в зал.

- С кем-то из одноклубников летом видитесь или попрощались с партнерами по «Лейкерс» до нового сезона?

- В зале обычно встречаемся. У всех парней своя программа. Кто-то остается в Лос-Анджелесе, кто-то улетел домой и тренируется там. Но периодически, конечно, видимся.

- Вы несколько недель провели в России. Успели все сделать, что хотели?

- Вроде, да. И к родителям съездил, и на матчах «Химок» побывал, и сына покатал на троллейбусе – он очень хотел. Детский турнир в Тюмени тоже провести успели.

- Как все прошло?

- Отлично! Спасибо ребятам на месте, которые сильно помогли с организацией. Хочется еще больше таких турниров проводить – и мне интересно, и детям это важно. Я, конечно, не то, чтобы ах какой крутой и звездный, но… Помню себя ребенком – как мы с парнями из спортивной школы ходили на баскетбольные матчи, смотрели на того же Андрея Кириленко с открытым ртом. Такие встречи очень мотивируют, когда ты только начинаешь играть. Был бы интерес от местных организаторов.

- А он есть? Интерес этот?

- Есть, конечно. За всю Россию не скажу – я сам был не везде. Но в Краснодаре, в Казани, в Перми баскетбол очень любят. В той же Москве можно провести подобный турнир. Да, многие москвичи люди искушенные – тут хватает развлечений и без баскетбола. Но, во-первых, город большой, народу много, и тех, кто увлекается спортом, тоже достаточно. Во-вторых, можно привозить в столицу команды из соседних регионов. В ту же Тюмень приезжали ребята из Барнаула, например. В Москву спокойно доедут из Тулы, Нижнего, Питера. Было бы желание что-то устроить и организовать. У меня такое желание – есть.

- Кстати, что там за история с сыном и троллейбусом?

- Просто он любит на них кататься. Мы нечасто выбираемся, но пару раз в месяц бывает. Ему нравится!

- И как реагирует публика на Мозгова в общественном транспорте? Парня ростом 2.16 м тяжело не заметить.

- Да никак! – смеется Тимофей. – Это же общественный транспорт. Все по своим делам едут. Сидят хмурые, в капюшонах, половина в твою сторону вообще не смотрит и ничего не видит. Так что очередь за автографами не выстраивалась.

«В ФИНАЛЕ НБА ПЕРЕЖИВАЛ ЗА «КЛИВЛЕНД»

- Когда «Химки» уступали «Зениту» 0:2 в полуфинале Лиги ВТБ, вы говорили – желто-синие все равно победят. Были правы. Но в финале ЦСКА выиграл с разгромным счетом.

- Что точно не стало сенсацией. Армейцы изначально были фаворитами, а «Химки» подошли к решающим матчам измотанные после полуфинала. Сил на борьбу не осталось. Было видно – ребята стараются, выкладываются по полной, но выжать из себя еще что-то просто не могут. Понятно, сезон длинный для всех, но у ЦСКА и скамейка длиннее, и до финала они добрались без особенных проблем.

- Доминирование одной команды в турнире – это хорошо или плохо для нашего баскетбола?

- Я бы вопрос по другому поставил – что надо сделать, чтобы другие клубы подтянулись? Если честно, не знаю.

- Чемпионат НБА закончился в тот же день, что и в Лиге ВТБ. И тоже без особой интриги. Вы в финале болели за «Кливленд»?

- Конечно. Все-таки, не чужая команда. Со многими ребятами столько прошли… Я искренне верил, что «Кавс» могут побороться за титул. В прошлом году «Голден Стейт» тоже провел потрясающий сезон, но мы отыгрались в решающей серии с 1:3 и взяли перстни. История могла повториться. В этот раз не сложилось. Хотя я видел некоторые матчи – должен признать, «Воины» показали какой-то нереальный баскетбол!

- В НБА теперь тоже появился свой ЦСКА? Нет ощущения, что «Голден Стейт» на вершине – всерьез и надолго?

- Вовсе нет! Здесь все по-другому устроено. Очень сложно держать одну команду на пике в течение долгого времени. Уверен, что и «Уорриорс» ждут перемены, и соперники сложа руки сидеть точно не будут. Тот же «Кливленд» сделает все, чтобы еще больше усилиться к новому сезону. Поверьте – восемь титулов подряд «Голден Стейту» точно не возьмет.

- С бывшими партнерами по «Кавс» во время плей-офф общались? Может, с тем же Леброном?

- Я по ходу финала в России был. Думал написать смску, но решил – не стоит. Нечего их дергать, отвлекать. Они и так знают, что у них есть поддержка.

«ВЫБРАЛ БЫ ТЕЛЬ-АВИВ ВМЕСТО СТАМБУЛА»

- Алексей Швед вернулся из НБА перед прошлым сезоном. Сергей Карасев – перед началом нынешнего. Оба сразу стали лидерами и главными звездами своих команд. Заокеанский опыт пригодился?

- Парни и в Америку улетали вполне зрелыми игроками. Даже если бы они не выступали в НБА, все равно раскрылись бы в Европе. Таланта у обоих – вагон! С трудолюбием и характером – тоже порядок. Но, конечно, когда играешь в сильнейшей лиге мира, становишься сильнее. Многому учишься.

- Оба говорят, что не против вернуться за океан, но не хотят там сидеть на лавке.

- Никто не хочет! Другой вопрос, что ни одна команда НБА не даст тебе каких-то гарантий. Нельзя прописать в контракте необходимое игровое время. Тренеру и партнерам постоянно нужно доказывать и показывать, чего ты стоишь. Плюс многое зависит от клуба. Где-то выше шансы влиться в состав и заиграть в основе, где-то ниже. В любом случае, это – риск.

- И как? Стоит тому же Шведу и Карасеву рискнуть? Попробовать перезагрузить заокеанскую карьеру?

- Мне-то легко рассуждать – я ведь здесь. Но каждый должен решать для себя сам. Начнем с того, что Леша и Сергей – парни зрелые, состоявшиеся. Тому же Шведу скоро 30 лет исполнится. Им нет необходимости доказывать, что они – не мальчики для битья. Плюс важный момент – деньги. Мы не знаем, сколько парни получают в Европе. И сколько им могут предложить в НБА. Но на большой контракт сюда сразу не приедешь – его надо зарабатывать годами и еще не факт, что получиться. Когда карьера в самом разгаре, об этом тоже думаешь. Было бы мне 30 и играл бы я в Европе – может, не стал бы возвращаться в НБА. Но это я. Тот же Пабло Приджиони поехал в Америку, когда ему было 36 – и ничего, заиграл! Так что Серега с Лешой пусть решают за себя сами.

- Осенью нас ждет чемпионат Европы. За что будет бороться сборная России?

- За золото! И я абсолютно серьезно. У нас классный состав. Посмотрите, как провели сезон Швед и Карасев! Как мощно играет Курбанов – он один в защите полкоманды может закрыть! Есть еще Фридзон, Воронцевич, Семен Антонов. Да полно талантливых ребят. Конечно, слова одно, что там на деле выйдет – еще вопрос. Но если будет грамотная подготовка и, главное – мы обойдемся без травм, то бороться за победу – реально. И с Сербией, и с Испанией, и с другими фаворитами.

- Евробаскет пройдет в четырех странах. Россия будет играть групповой этап в Стамбуле. Не страшно в Турцию лететь?

- Там война рядом. Конечно, мысли всякие в голову лезут. Честно признаюсь – опасения есть. Но думаю, организаторы сделают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность. Прошел же недавно в Стамбуле «Финал четырех». Там все было нормально?

- У арены дежурила военная техника – разве что танков не хватало.

- Это не страшно. Зато все прошло без происшествий. Надеюсь, на Евробаскете будет также.

- Если бы сами выбирали, куда поехать, какой город выбрали бы?

- Не помню, был ли я в Хельсинки…. В Румынии точно не был. А поехал бы, наверное, в Тель-Авив. Мне там понравилось. И город, и погода, и пляж. Другой вопрос, что по ходу турнира все равно на прогулки и экскурсии не остается времени, так что, по большому счету, нам все равно, где играть.