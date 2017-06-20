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Трехочковая могила. Как мода на дальние броски уродует баскетбол

Лев Тигай
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Трехочковая могила. Как мода на дальние броски уродует баскетбол
Фото: Gettyimages.ru

Самая заметная черта завершившегося баскетбольного сезона - всевластие команд и снайперов, специализирующихся на бросках из-за трехочковой дуги. И эта революция не случайна, она произошла не вдруг.

Умываясь по утрам, мы изо дня в день видим в зеркале привычное лицо. «Привет, дружище! - радостно говорите вы «ему» (если, конечно, накануне не нарушали «спортивный режим» и если вы мужчина, а, стало быть, не беспокоитесь о толщине своих губ). - А ты все такой же симпатяга». После чего, принарядившись, отправляетесь на встречу бывших одноклассников и там с ужасом обнаруживаете, что проклятые годы сделали с вашей первой любовью.

Бог мой, неужели это она?! Где осиная талия, где летящая походка, где звенящий смех? И что, скажите на милость, у нее с глазами?..

Насчет глаз – это вы верно подметили. Они как два блюдца. Что объясняется очень легко: она увидела вас. С морщинами, килограммами и прочими деталями экстерьера, которых вы просто не могли замечать, ежедневно пялясь на себя в зеркало. Такие вещи меняются не за сутки - за годы.

ДАЛЬНОБОЙНЫЙ НАРКОТИК

Нечто подобное случилось и с игрой под названием баскетбол. Так что не стоит удивляться, что факт «трехочковой революции» до сих пор признают не все. Даже из специалистов. Это сила привычки, «замыленный» взгляд - мол, в прошлом сезоне было практически то же самое. Более того: «нерегулярные» болельщики, интересовавшиеся баскетболом от случая к случаю, первыми почуяли: здесь что-то не так. Просто им было труднее понять, что именно. Это как глобальный виртуальный симулятор из «Матрицы»: ты не знаешь, в чем дело, но не можешь отделаться от назойливого ощущения - твой мир явно не в порядке.

Герою «Матрицы» для прозрения хватило одной волшебной таблетки. А в нашем случае ее роль сыграл как раз минувший сезон. Когда три года назад гениальный снайпер Стефен Карри и его «Голен Стэйт Уорриорз» успешно поставили на поток ураганные атаки с совершенно (на старорежимный взгляд) неподготовленными дальними бросками, это еще можно было списать на исключение из правила. Мало ли какие в истории бывают суперигроки и суперкоманды? Но недавний финал плей-офф-2017 НБА между «Уорриорз» и «Кливлендом» получился настолько дальнобойным, что не заметить этого мог уже только слепой. Причем дальнобойность эта была обоюдной. Единственную победу в серии «Кливленд» одержал именно тогда, когда смог перебросать бросунов из «Голден Стэйт», реализовав 20 трехочковых за три четверти и набрав сто очков всего за 30 минут.

Еще недавно подобные показатели выглядели чем-то из ненаучной фантастики. Сегодня они горят на табло сильнейшей лиги мира, и не в проходном матче «регулярки», а в финале. Теперь выигрывают так – и, можно сказать, больше никак. И скоро так будут играть все: на дальнобойный наркотик баскетбол подсел основательно. Кстати, исход единственного из четырех победных для «Голден Стэйт» матчей финала-2017, где дело дошло до упорной концовки, тоже решили сложные трехочковые. На последней минуте Кевин Дюрант попал, а Кайри Ирвинг - нет.

Сюда же можно присовокупить прошлогодний финал, где сенсационный (4-3 после 1-3) триумф «Кливленда» был оформлен труднейшим дальним «выстрелом» Ирвинга. А помните майское фиаско ЦСКА в полуфинале Евролиги с «Олимпиакосом»? Наши играли-играли, вели-вели, а потом Спанулис с Грином забили по «трешке» через руки, а Теодосич за шесть секунд до конца не забил. И все.

Вот вам вкратце и весь современный баскетбол. Что в Америке, что в Европе. Не знаю, может, еще на Луне можно не из-за дуги выигрывать? Хотя тоже вряд ли. При тамошней, сильно ослабленной гравитации Карри с Дюрантом, ежели дать им волю, быстро навострятся и с 15 метров сериями забивать…

ШАРИК НАЛЕВО – ШАРИК НАПРАВО

Шутки шутками, но эта всеобщая «пальба», как ни крути, отменила большую часть тактических наработок за сто-с-лишним-летнюю историю самой сложной из контактных командных игр планеты Земля. Конечно, аналитики все просчитали еще тогда, когда попадучесть только начала резко расти, и многие команды стали так или иначе принимать это к сведению, но чтобы вот так быстро все перевернулось… Сегодня один тренер в последнем тайм-ауте может по старинке чертить премудрые комбинации, а другой - рисовать на планшете голых красоток и травить анекдоты. После чего именно у его игрока «влетит» - и он будет король.

Конечно, победные «фонари» и прежде случались нередко. Но в основном - от безысходности, когда уже некуда было деваться. Куда чаще речь шла о свободных, если хотите, умных трехочковых. После скидки, после розыгрыша… Теперь - не нужно! С дриблинга, с отклонением, в падении, как угодно – и все равно туда. Уже многие научились: Карри и Дюрант, Ирвинг и Томпсон, Смит и Харден, Теодосич и Спанулис, Томас и Лоури, Богданович и Льюль… Их уже десятки, а не успеете оглянуться, как счет на сотни пойдет. Прорвало.

Традиционные конкурсы дальнобойщиков из программы Матча звезд можно смело выбрасывать на свалку. 25 мячей за минуту с удобных стоечек без всякого сопротивления? Чушь, ерунда, забава для слабаков! Теперь весь баскетбол - сплошной конкурс экстремальных трехочковых. И изрядной части публики это вполне нравится. А что? Результативность растет, непредсказуемость - тоже. Массовому зрителю, ему ведь что подавай? Быстрые атаки и два вида бросков: дальние да сверху. Вот он и млеет от удовольствия. Кстати, сверху из-за «трехочкового засилья» меньше забивать не стали и вряд ли станут. Защита вынуждена рассредотачиваться по дуге, и под щитом образуется больше пустот - с соответствующими размашисто-гвоздевыми последствиями.

С другой стороны, недовольных тоже хватает. И их число, думаю, будет только расти. Пулеметный обмен быстрыми «трешками» на восьмой, а то и пятой секундах владения - зрелище, спору нет, забавное, но надолго его не хватит. Слишком однообразно. Это поначалу - не оторвешься (Ух ты! Ах ты! И еще! И еще!), а потом привыкаешь, и глаза потихоньку сами слипаются. Много ли народу балдеет от настольного тенниса (между прочим, игры очень даже сложной и неглупой) с его извечными «шарик налево - шарик направо»?

ЧУДО-ПАРЕНЬ ИЗ 93-го

Хотя может я и преувеличиваю. В конце концов, мы же не знаем, как далеко вся эта дальнобойная вакханалия способна зайти. Какие контрмеры на очередном витке «гонки вооружений» предложат специалисты по защите? Я уже не говорю про возможные изменения в правилах. Так что вопросов полно. И мы с вами обязательно поищем на них ответы - в следующих статьях этого «трехочкового сериала». Очень скоро поищем, а пока…

Пока хочу привести напоследок один небольшой факт. При всем уважении к 35,2 очка за матч MVP серии с «Кливлендом» Дюранта, до рекорда средней результативности в финалах ему - как до Луны. Этот рекорд стоит уже 24 года. И, вполне возможно, простоит еще лет сто.

Когда это случилось, дуга уже была. Давно была. Однако снайпер-рекордсмен из 1993-го за всю чемпионскую серию забросил только 10 трехочковых мячей. Для тех, кто не въехал, повторяю прописью и по слогам: де-ся-ть.

Господи, да чем этот парень занимался?!

Да ничем особенным. Просто набирал 41 очко за игру. В финале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Согласитесь, это сшибает с ног куда как похлеще, чем все нынешние карридюрантовские трехошвыряния вместе взятые.

Кто это сделал? Да вы, наверное, уже догадались. Вы его знаете. Его имя знают все.

Майкл Джеффри Джордан.

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