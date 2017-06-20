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«Как вы тут живете?» Австралийцы попали под петербургскую погоду (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Как вы тут живете?» Австралийцы попали под петербургскую погоду (видео)
Фото: Федерация футбола Австралии

Кубок конфедераций очень быстрый турнир: 19 июня австралийцы в Сочи чуть не сыграли вничью с немцами, а уже днем 20 июня вышли на газон «Петровского».

На «Петровском» пока только Океания 

С последнего матча «Зенита» прошел месяц: за это время изменения произошли не только в петербургской команде, но и на стадионе «Петровский». С рекламных щитов пропали привычные баннеры, да и сами щиты теперь находятся только у места, где футболисты выходят из подтрибунного помещения. Символику титульного спонсора «Зенита» – «Газпрома» найти удается с трудом: лишь один низенький щит в центре поля, все остальное сняли. Закрыт и официальный магазин «Зенита».

А вот так сейчас выглядит официальный магазин «Зенита» на Петровском

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Все это правила ФИФА. И они исполняются на стадионе идеально.

Австралийцы – вторые, кто тренируются на «Петровском»: первые были новозеландцы, которые остались довольны временем, проведенным в Петербурге. Неудачным получился только результат игры с Россией.

Санкт-Сиднейбург

За 50 минут до начала открытой тренировки на газоне уже разложены тренировочные манишки, расставлены фишки, в центре поля лежат мячи. В этот момент в Петербурге начался проливной дождь.

– Неприятно, мы только все подготовили к занятию, – подошел поделиться горем сотрудник пресс-службы австралийцев.
– Это Россия, это Петербург, – ответили ему журналисты.

– У вас же лето! Как вы тут живете? – в шутку продолжил австралиец. Но его вопрос так и остался риторическим.

Мы не стали ему рассказывать, что еще две недели назад у нас шел снег. Кстати, в Сиднее сейчас те же 12 градусов тепла. Правда там сейчас зима.

Кэйхилл хочет в основу

К началу занятия тучи рассеялись, поэтому десять футболистов вышли на газон потренироваться, а не намокнуть. Еще накануне австралийцы объявили, что на «Петровском» заниматься будут только те, кто не играл в матче с Германией. Так и случилось, исключение лишь одно – ветеран Тим Кэйхилл. Но есть объяснение и этому: звездный форвард хоть и стар, но не настолько, чтобы устать за пять минут, которые ему доверили накануне.

– Вся тренировка будет открытой, – порадовали немногочисленных журналистов австралийцы. Такого в Петербурге еще не было, поэтому нам дали насладиться не только бегом по кругу, но и отработкой фланговых комбинаций, и двухсторонней игрой на 1/8 поля.

Сборная Австралии готовится к матчу против Камеруна

Публикация от Советский спорт в СПб (@spbsovsport)

Самым активным и результативным на тренировке стал все тот же Кэйхилл, который сначала уверенно поражал маленькие пустые ворота, а потом и большие с голкипером.

Австралия продолжает занятие на Петровском

Публикация от Советский спорт в СПб (@spbsovsport)

 Может, 37-летний нападающий уже в матче против Камеруна выйдет в стартовом составе, но это станет известно только 22 июня за час до начала встречи на стадионе «Санкт-Петербург». 

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