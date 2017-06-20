«Как вы тут живете?» Австралийцы попали под петербургскую погоду (видео)
Кубок конфедераций – очень быстрый турнир: 19 июня австралийцы в Сочи чуть не сыграли вничью с немцами, а уже днем 20 июня вышли на газон «Петровского».
На «Петровском» пока только Океания
С последнего матча «Зенита» прошел месяц: за это время изменения произошли не только в петербургской команде, но и на стадионе «Петровский». С рекламных щитов пропали привычные баннеры, да и сами щиты теперь находятся только у места, где футболисты выходят из подтрибунного помещения. Символику титульного спонсора «Зенита» – «Газпрома» найти удается с трудом: лишь один низенький щит в центре поля, все остальное сняли. Закрыт и официальный магазин «Зенита».
Все это правила ФИФА. И они исполняются на стадионе
идеально.
Австралийцы – вторые, кто тренируются на «Петровском»: первые
были новозеландцы, которые остались довольны временем, проведенным в
Петербурге. Неудачным получился только результат игры с Россией.
Санкт-Сиднейбург
За 50 минут до начала открытой тренировки на газоне уже
разложены тренировочные манишки, расставлены фишки, в центре поля лежат мячи. В
этот момент в Петербурге начался проливной дождь.
– Неприятно, мы только все подготовили к занятию, – подошел
поделиться горем сотрудник пресс-службы австралийцев.
– Это Россия, это Петербург, – ответили ему журналисты.
– У вас же лето! Как вы тут живете? – в шутку продолжил
австралиец. Но его вопрос так и остался риторическим.
Мы не стали ему рассказывать, что еще две недели назад у нас
шел снег. Кстати, в Сиднее сейчас те же 12 градусов тепла. Правда там сейчас
зима.
Кэйхилл хочет в основу
К началу занятия тучи рассеялись, поэтому десять футболистов вышли
на газон потренироваться, а не намокнуть. Еще накануне австралийцы объявили,
что на «Петровском» заниматься будут только те, кто не играл в матче с Германией. Так и
случилось, исключение лишь одно – ветеран Тим Кэйхилл. Но есть
объяснение и этому: звездный форвард хоть и стар, но не настолько, чтобы устать
за пять минут, которые ему доверили накануне.
– Вся тренировка будет открытой, – порадовали немногочисленных журналистов австралийцы. Такого в Петербурге еще не было, поэтому нам дали насладиться не только бегом по кругу, но и отработкой фланговых комбинаций, и двухсторонней игрой на 1/8 поля.
Самым активным и результативным на тренировке стал все тот же Кэйхилл, который сначала уверенно поражал маленькие пустые ворота, а потом и большие с голкипером.
Может, 37-летний нападающий уже в матче против Камеруна выйдет в стартовом составе, но это станет известно только 22 июня за час до начала встречи на стадионе «Санкт-Петербург».