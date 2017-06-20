Дальнобойщик дерется с бойцом ВДВ, морпех — с программистом. Что такое «Стрелка»

Смешанные боевые единоборства развиваются очень быстро по всему миру — Россия не исключение.

В нашей стране есть профессиональные промоутерские компании, такие как ACB, M-1 и другие. Но есть и полупрофессиональные организации, или точнее, любительские, которые занимаются боевыми единоборствами.

Одна из таких компаний — «Стрелка».

Проект начал свою жизнь летом 2011 года в Санкт-Петербурге. Любой желающий может принять участие в поединках. Нужно лишь оставить заявку, которую либо одобрят, либо ответят отказом. Сантехники, армейцы, повара, студенты, безработные, программисты, журналисты, дальнобойщики, полицейские… Люди разных профессий дрались на «Стрелках». Это похоже на сюжет фильма «Бойцовский клуб» по одноименному роману Чака Поланика. Помните что в фильме говорил герой Брэдда Питта?

«Первое правило Бойцовского клуба: никому не рассказывать о Бойцовском клубе. Второе правило Бойцовского клуба: никогда никому не рассказывать о Бойцовском клубе. Третье правило Бойцовского клуба: в схватке участвуют только двое».

И сейчас мы нарушим первые два правила бойцовского клуба.

Регбист против полупрофессионального бойца ММА &lt;span id=»XinhaEditingPostion»&gt;&lt;/span&gt;

Что такое «Стрелка»?

В рамках турниров могут встретиться бойцы любых стилей с любым уровнем мастерства. Любой горячий парень может проверить себя на бойцовские качества.

Программист против морпеха <span id=»XinhaEditingPostion»></span>



Любой желающий может подраться один раз или участвовать в турнирах. Существует стандартная система роста прибыли по мере прохождения бойца по карьерной лестнице. Все как у взрослых. Чем больше и лучше ты выступаешь, тем больше денег получаешь. Деньги победителю выплачиваются сразу на ринге после схватки. Если же вы очень сильно понравитесь зрителям, то получите дополнительный денежный бонус.

В течение года проводятся четыре сезона (лето, осень, зима, весна). Победители каждого сезона в конца цикла встречаются между собой и устраивают турнир чемпионов.

Водитель КАМАЗа против бойца ММА <span id=»XinhaEditingPostion»></span>



Правила «Стрелки»

В турнирах могут участвовать парни с 18 лет, которые должны предоставить паспорт и страховой полис. Контракт подписывается сразу на месте выступления.

Боец ВДВ против продавца кроссовок <span id=»XinhaEditingPostion»></span>



Существует пять весовых категорий: до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг, свыше 90 кг и свободный вес. В рамках поединков запрещено бить в область шеи, затылка, по суставам и позвоночнику, в пах, наносить удары головой, выполнять броски на голову с большой амплитудой, наносить удары из стойки, находящемуся в партере сопернику. Нельзя также бить ногой или коленом в голову оппоненту, который находится в партере. Давить на глаза также запрещено.

Если боец посчитал, что его победили не по правилам, то он может подать запрос в течение 15 минут после боя.

Бешеная рубка двух случайных парней из толпы



Поединки проводятся без ограничения по времени. Победителем считается тот, кто заставил соперника сдаться, выиграл нокаутом. Также рефери может остановить схватку, если один из спортсменов находится в неадекватном состоянии или что-то угрожает здоровью человека. В основном, правила такие же, как и в профессиональных организациях ММА. Однако, есть и различия. Например, максимальное количество времени, когда бойцы находятся в партере - 60 секунд. Можно драться в джинсовых шортах по колено, в футболке и т. д.

Очень высокий парень <span id=»XinhaEditingPostion»></span>



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