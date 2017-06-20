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Люди, за которых не стыдно. Сборная Португалии помогла русскому мальчику

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В эмоциях Кубка конфедераций Россия не заметила одной важной детали, которой учит мировой футбол – помогай ближнему своему. «Советский спорт» - о произошедшем в Казани.

Второй матч Кубка конфедераций в Казани – настоящее сражение. Зрители увидели эмоции, накал, спасение, культовых футболистов. Но то, что случилось задолго до стартового свистка, как мне кажется, заслуживает не меньшего внимания.

В ходе предматчевой разминки, когда трибуны «Казань Арены» еще не заполнились даже наполовину, а мексиканские болельщики  все еще распивали текилу у территории стадиона, сборная Португалии, с Роналду и остальными парнями классом пониже, отрабатывала дальние удары по воротам.

За полем, а точнее близ него бегали болл-бои, казанские пацаны из футбольных школ, раскрывшие рты от удивления и пока не раскрывшие свой потенциал. Думаю, на их месте хотели оказаться многие: ого, какие футболисты к нам приехали! Мы можем дотянуться до них рукой! Сказка, не правда ли?

Так вот один из таких ребят, если верить информации в соцсетях, получил мячом в лицо или грудную клетку (мнения расходятся), после чего упал навзничь. Отвлекся, с кем не бывает, а снаряд предательски в самый неудобный момент зарядил именно в тебя. Сколько раз нам попадало так на районных коробках. Но тут, правда, по мячу били не сверстники и не пацаны постарше, а уже взрослые мужики-профессионалы.

Увидев мальца на газоне, к нему молниеносно сбежались игроки сборной Португалии, один из командных медиков, волонтеры и люди, обеспечивавшие безопасность. Все они бросились на помощь парню, вставшему на пути мяча. А кто бил-то? Да без разницы.

Ситуация, казалось бы, классическая: нечаянно сделал кому-то больно – помоги. Но нет, ничего подобного. В интернете гуляют тысячи роликов, как зеваки, наши с вами земляки, проходят мимо человека, нуждающегося в помощи. Ребенок это, бабушка, девушка в слезах или какой-нибудь маргинал – не важно, все проходят мимо.

Здесь же все немного иначе. Думается мне, что не в Кубке конфедераций дело и даже не в национальности и отношении к ближнему. Дело в футболе. Который все-таки объединяет помогает и помогает встать на ноги. Даже если ты упал не в первый раз.

Респект португальцам и всем пришедшим на помощь. Благо, парня поставили на ноги быстро. Такой Кубок конфедераций он теперь не забудет.

Ведь кумиры оказались ну очень близко. Жаль только, что ситуация не из приятных.   

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