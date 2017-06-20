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Станислав Черчесов: Как победить Португалию? Хорошо потренироваться

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Станислав Черчесов: Как победить Португалию? Хорошо потренироваться
Фото: РФС

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем Кубка конфедераций с Португалией делился рецептами победы, шутил над журналистами и защищал свободу информации.

«ОСНОВНОГО СОСТАВА НЕТ, ЕСТЬ СТАРТОВЫЙ»

Что нужно, чтобы победить Португалию?
- Надо хорошо потренироваться, понять, что мы можем, а что - нет, а все остальное покажет матч.

- Португалия сыграла вничью с Мекиской в первом туре. Будет ли она чувствовать давление и какое преимущество это может дать России?
- Это тренер сборной Португалии должен оценивать состояние своей команды. Был хороший матч, обе команды показали свои лучшие качества. Давление? Португалия - действующий чемпион Европы, год назад успешно играла на таком же большом турнире. У них есть опыт и не должно быть никаких проблем в этом смысле. Да, у нас было на один день больше для подготовки, но не думаю, что это даст нам преимущество.

- Будут ли изменения в составе по сравнению с матчем против Новой Зеландии?
- Кубок конфедераций - турнир скоротечный, энергозатратный. Говорил это, но повторю еще раз - нет основного состава, есть стартовый. Посмотрим на состояние футболистов, на их самочувствие - у Ерохина, например, была болячка. Посмотрим, кто лучше сможет решить поставленные тактические задачи.

- Матч против Португалии станет для вратаря Игоря Акинфеева сотым за сборную России. Будете как-то отмечать это событие?
- При мне уже было 100 матчей у Василия Березуцкого. После игры, конечно, поздравим Игоря. Что касается матча, то есть тренер вратарей, он ему подскажет все необходимые нюансы. А вообще, сто матчей - большой путь, некоторые вещи говорить уже необязательно.

«БОЛЬШИЕ МАТЧИ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ»

- Что вы думаете о видеоповторах?
- На этом турнире с их помощью было уже принято несколько решений, повлиявших на результат. Мы видели, как игроков это нервирует. Нас тоже это коснулось - Полоз уверял, что его сбивали и был пенальти. Пришлось успокаивать, говорить, что если бы что-то было, момент бы посмотрели. Во многих видах спорта есть повторы. С этим нужно жить. Потерпеть пару месяцев, и никаких вопросов уже не возникнет. Вот только что будут обсуждать журналисты? Честный результат?

- Насколько широко обсуждаемая сейчас история с неуплатой налогов Криштиану Роналду может повлиять на его игру?
- Мы на футбольной пресс-конференции и я хотел бы отвечать на футбольные вопросы. И, знаете, лучше поговорю о своих игроках, не люблю говорить о соперниках.

- Давайте поговорим о своих. Отвлекают ли вас и команду слухи о возможных трансферах футболистов сборной – только сегодня были новости про Алексея Миранчука и Федора Смолова. Якобы одним интересуется «Наполи», вторым – дортмундская «Боруссия». И нет ли желания как-то ограничить игрокам доступ к СМИ?
- Ограничивать желание читать новости никакого нет, да и невозможно это сделать. Это нормальное явление. Странно, если бы наших игроков никто не просматривал и никто ими не интересовался. Но, когда будет такая необходимость, на какие-то вещи укажем.

- Матч с Португалией станет первым, на котором будет аншлаг. Считаете ли вы, что это тот самый матч, который все хотят увидеть, самый главный матч на турнире?
- Ну, большие игры впереди, пока идет только групповой этап. Но согласен, мы будем играть в Москве и обе команды интересны зрителю. Мы – по понятной причине, Португалия – чемпион Европы, одна из лучших команд мира. На больших стадионах с большим стечением публики мы уже играли.

- Насколько ничья в матче Португалии и Мексики улучшила шансы сборной России на выход из группы.
- На таких турнирах обычно все решает третий матч. О котором мы пока не думаем. А вообще, заниматься математикой - дело неблагодарное.

Голосование: Как завершится матч Россия – Португалия?

Матч

Россия - Португалия

Место и дата

21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция


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