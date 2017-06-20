Федор Смолов: Свой Криштиану нам не нужен

Нападающий сборной России Федор Смолов в преддверии матча Кубка конфедераций с Португалией пообщался с журналистами, заявив, что нашей команде не нужна такая яркая звезда, как Криштиану Роналду.

«МАЙКАМИ С РОНАЛДУ МЕНЯТЬСЯ НЕ ХОЧУ»

- Пока в сборной Португалии играет Криштиану Роналду, все говорят только о нем. Он притягивает все внимание, все вертится вокруг него. А есть ли в сборной России такой человек? Кто наш Криштиану Роналду?

- Это мне вопрос? У нас такого нет. Он и не нужен. Будет тяжело выстроить единый коллектив, если все будет крутиться вокруг одного человека.

- Намек в том числе был и на вас. Как думаете, на кого будет сильнее давление в предстоящем матче: на вас или на Криштиану?

- Не обращаю внимание на сравнения. Они не совсем уместны. Все покажет игра. Не знаю, как она сложится. У нас есть свои задачи и нам нужно их решать.

- Решили уже внутри команды, кто будет меняться майками с Криштиану Роналду?

- Не знаю пока. Желающих много, но я не в их числе.

- Завтра против вас выйдет лучший игрок мира. На стадионе будет аншлаг. Что для вас будет значить победа в таком матче?

- Португалия - чемпион Европы, добиться хорошего результата будет очень важно. Полный стадион добавит нам эмоций и сил. Надеюсь, что все вместе мы добьемся нужного результата.

- Что вы думаете о видеоповторах? И хотели бы, чтобы они были и на ЧМ-2018?

- Мне нравится эта система. Все честно, справедливо, человеческий фактор не влияет на результат. Хотелось бы, чтобы система была повсеместно, во всех национальных чемпионатах, не только на ЧМ-2018.

«ВСЕ РАЗГОВОРЫ О БУДУЩЕМ ОТЛОЖИЛ ДО КОНЦА ТУРНИРА»

- Как сборная России собирается обыгрывать Португалию?

- Надо хорошо потренироваться, выслушать установку тренера и максимально внимательно следовать ей.

- Многие обратили внимание, что в матче против Новой Зеландии вы больше играли в пас и меньше брали игру на себя, чем вы это делаете в вашем клубе – «Краснодаре».

- Футбол - игра командная. Играть на команду нужно, а партнеры будут возвращать тебе мяч. А вообще, в клубе и сборной разные схемы, разные требования, которые я стараюсь выполнять.

- А статистика говорит, что одеялко-то он не себя потягивал. Но это нормально, нападающий должен быть эгоистом в правильном смысле этого слова, - вмешался в разговор главный тренер сборной Станислав Черчесов.

- Ходит много новостей про интерес и к вам, и к вашим партнерам самых разных клубов. Как вы к этому относитесь? Это сильно отвлекает?

- Не знаю, как другие, я попросил все эти вопросы отложить до конца турнира. Знаю, что Шишкин решил сделать то же самое. Все ребята хотят как можно лучше выступить на Кубке конфедераций и понимают, когда можно об этом говорить, а когда лучше не нужно.