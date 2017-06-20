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В сборной Мексики нет дисциплины?

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В сборной Мексики нет дисциплины?
Фото: Gettyimages.ru

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио и полузащитник Эктор Эррера рассказали, как трудно им придется в матче с Новой Зеландией.

Осорио: Придется менять тактику

- Вы хорошо сыграли против Португалии. Есть ли шансы побороться за трофей?
- Думаю, шансы и правда есть, мы можем на равных играть со всеми командами, что и показали против Португалии. В Сочи у нас будет прекрасная возможность завоевать три очка. Тем не менее, игра против Новой Зеландии будет сложной. Придется изменить тактику, с учетом сильных и слабых сторон соперника.

- Что думаете о видеоассистенте? В вашем матче после повтора отменили гол португальцев.
- Я всегда считал, что технология способствует развитию во всех сферах жизни. Футбол - не исключение. Гол, который забила нам Португалия, был отменен справедливо. Для игры это нововведение - плюс. Система работает справедливо. Пока что во всех случаях голы были отменены правильно.

- Вы отпускали некоторых игроков из сборной на медосмотр в клубы прямо во время Кубка конфедераций. Разве это не отсутствие дисциплины?
- У нас нет проблем с тем, чтобы отпускать игроков. Мы же производим футболистов для европейских клубов. И если они заиграют в Европе, Мексика сможет добиться лучших результатов как страна. Этот факт никак не указывает на то, что в сборной нет дисциплины. Вот вам пример: Ирвинг Лосано очень хотел перейти в ПСВ. И мы все рады, что он подписал контракт с клубом во время Кубка конфедераций.

- Как будете играть против сборной Новой Зеландии?
- Знаем, что это сильная, мощная команда, хорошо играет в воздухе. Мы постараемся навязать борьбу за каждый мяч. Думаю, что наши таланты могут удивить соперника, и мы победим.

- У вас есть удачный опят игры с Португалией. Какой совет можете дать сборной России?
- Мы играли с сильным соперником. И смогли добиться очень хорошего результата. Россия хороша физически, да и с техникой все в порядке. Она тоже сможет добиться хорошего результата. Вообще эта группа сложна для всех. Думаю, матч Россия – Португалия получится очень интересным.

Эррера: Нам предстоит самая сложная игра

- Мы считаем, что сейчас будет самая сложная игра. Мне, возможно, придется играть в защите. Готов приносить пользу на той позиции, где скажет тренер. Хотя мне удобно играть центрального защитника, часто оказываюсь с мячом.

- Что нужно сделать в игре против Новой Зеландии, чтобы добиться победы?
- Выйти с большим желанием выиграть, стремиться забить гол, все как и в предыдущих матчах. Подойдем к этой игре как и к любой другой. Надеюсь, сможем победить.

Матч

Мексика - Новая Зеландия

Место и дата

21 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция

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