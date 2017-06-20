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Паулу Барбоза: Ничья с Россией будет неплохим результатом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Паулу Барбоза: Ничья с Россией будет неплохим результатом
Фото: «Советский спорт»

Известный португальский агент Паулу Барбоза рассказал о сборной Португалии перед матчем с Россией на Кубке конфедераций.

«САНТУШ НЕ ИЗМЕНИТ СОСТАВ»

- Как восприняли в Португалии ничью с Мексикой?
- Неплохой результат. Конечно, сборная играла на победу. Но Мексика – хорошая команда. Мы здесь считаем, что ничья - хороший результат, учитывая все, что происходило на поле.

- Вас удивил состав сборной Португалии на первый матч?
- Да. На месте Нани должен был играть Бернарду Силва. А на вместо Жоау Моутинью – Адриен Силва.

- Многие думали, что вместо Куарежмы и Нани сыграют Андре Силва и Желсон. Кто же лучше на данный момент?
- В Португалии тоже все считают, что Желсон может играть с первых минут. Но, думаю, мы его еще увидим. Все зависит от тактики. Могу сказать одно: Желсон в любой момент может изменить ход матча. Он молодой и очень перспективный. Поэтому Желсон, Бернарду Силва, Адриен – те игроки, которые должны появляться в составе чаще.

- Почему же не рискует главный тренер Фернанду Сантуш? И риск ли это вообще, делать ставку на Желсона?
- Наверное, считает, что парень еще очень молод, ведь он только начал играть за сборную. Вот и не захотел рискнуть. Но когда Желсон вышел на поле в матче с Мексикой, было видно, что команда стала играть лучше.

- Со сборной России Сантуш может поменять состав?
- Не думаю. Тот же самый состав выпустит.

- Португальские СМИ пишут, что Андре Силва выйдет в помощь Криштиану Роналду.
- Не верю я в такой расклад.

«ГОМЕШ – СЛАБОЕ ЗВЕНО СБОРНОЙ»

- Можно ли говорить, что Андре Гомеш – самое слабое звено в этом составе?
- Да, так и есть. Но он молодой еще. При этом провел хороший год в «Барселоне», набирается опыта.

- Почему не играет один из самых дорогих португальских футболистов – Бернарду Силва?
- Все по той же причине – он молодой футболист, начинающий, а в сборной все еще идет процесс обновления.

- Но Бернарду отыграл сезон в «Монако», перешел в «Манчестер Сити». Разве не показатель, что должен играть?
- Видимо, для тренера сборной это не показатель.

- Значит, можно говорить, что Сантуш – консервативный тренер?
- Сантуш пока не хочет рисковать. Посмотрим, как дальше себя поведет.

«ПОНРАВИЛИСЬ СМОЛОВ И ГЛУШАКОВ»

- Многие российские эксперты уверены, что Португалия пойдет вперед, и Россия сможет ее ловить на контратаках. Что скажете?
- Не думаю, что они пойдут вперед. Португалия будет играть осторожно, так как понимает, что Россия – хорошая команда, ее нельзя недооценивать. Думаю, в этом матче шансы 50 на 50. Ничья для нас тоже будет неплохим результатом.

- Две ничьи подряд – так можно и из группы не выйти.
- Но мы стали чемпионами Европы примерно в таком же стиле, правильно? Сколько ничьих было, или все уже забыли?

- Слабое место португальцев – оборона?
- Да, особенно центральные защитники.

- Если поменять Пепе на Нету, что-то изменится?
- Нет, а если выпустить Бруну Алвеша - наверное, да.

- Что скажете о сборной России после матча с Новой Зеландией?
- Команда хорошо играла. С Португалией сыграют еще более уверенно. Плюс весь стадион будет болеть за Россию. Команда должна и дальше проявлять инициативу на поле. Но то же можно сказать и о Португалии. Кто меньше сделает ошибок, тот и победит.

- Сборная России сильно изменилась по сравнению с Евро-2016?
- Да, играет больше футболистов «Ростова», «Краснодара», «Зенита». Плюс другая тактическая схема. Игра в три защитника – большая новизна. Но если будет результат, значит, тренер все правильно сделал.

- По первым матчам России и Португалии кто из игроков в сборных больше понравился?
- Смолов и Глушаков плюс Желсон и Криштиану.

- А как же Куарежма?
- Он тоже неплохо сыграл, но надо давать оценку за весь матч, а его лучше провел Роналду.

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