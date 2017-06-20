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Прощай, герой Калгари! На 59-м году ушел из жизни Сергей Мыльников

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Прощай, герой Калгари! На 59-м году ушел из жизни Сергей Мыльников
Фото: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Сегодня на 59-м году ушел из жизни олимпийский чемпион 1988 года Сергей Мыльников.

Смерть Мыльникова потрясла. Еще в пятницу он побывал в клубе «Легенды хоккея», выглядел бодро. К нему на интервью приехала девушка-корреспондентка из Челябинска. Пообщавшись, он отправился к себе на дачу. Отдохнуть подальше от городской суеты, Кубок конфедераций посмотреть. Печальная весть пришла в понедельник вечером. Сразу вспомнилось, как месяц назад так же внезапно ушел от нас еще один заслуженный ветеран Александр Бодунов. Причина смерти уже не так важна – сердце, тромб или еще что-то.

В декабре мы с коллегой Павлом Лысенковым ездили в Парк легенд на беседу с легендой Сергеем Макаровым, которого принимали в Зал славы в Торонто. Пот конец интервью к нам подошел брюнет, поздоровался.

- Это Сергей Мыльников, земляк Макарова, наш первый вратарь в НХЛ, - шепнул я Павлу.

- Тот самый, кто засветился в «Квебеке»?

- Тот самый. Даже пенсию ему в НХЛ какую-то положили.

На Кубке «Балтики»-98, где сборная России впервые осталась за пьедесталом, я, тогда еще начинающий журналист «Советского спорта», обратился к Мыльникову как к эксперту. Он в пух и прах разнес наших вратарей, особенно Максима Соколова. Я знал, что Мыльникова всегда отличалась честность и принципиальность. На этих качествах я и сыграл.

Его карьера не пестрит взлетами и падениями. Начинал в 18 лет в родном «Тракторе», потом служил в армии в ленинградском СКА, который тренировал Борис Михайлов и грезил «Спартаком».

- Сергей – отличный вратарь, спокойный, уравновешенный, но главное – стабильный, - вспоминает Михайлов. – Мечта любого тренера. Играл без внешнего блеска, но очень надежно. Этакий хорошист. Помню, перед важным дерби с ЦСКА на собрании он пообещал: «Из формы выпрыгну, но все поймаю». И слово сдержал. Мы победили лидера и чемпиона. Я не хотел его отпускать из Ленинграда, квартиры ему на выбор предлагали, но он не остался.

Нравился Мыльников и Виктору Тихонову. В середине 1980-х старший тренер ЦСКА и сборной сделал попытку вторично мобилизовать вратаря, вернувшегося в родной Челябинск. Талантливейший 18-летний Евгений Белошейкин, которого прочили в наследники Владислава Третьяка, стабильностью тогда не отличался. А вера во Владимира Мышкина после осечки в Праге-85 испарилась.

Переход в ЦСКА не состоялся. На первые роли выдвинулся Белошейкин. Мыльников же за его спиной ждал своего часа. Он пробил на Кубке Канады-87, где после стартового поражения от шведов (3:5) пост номер один доверили «трактористу». Он не подвел, но финал из трех матчей мы канадцам проиграли. Хотя вратарской вины в том не было. Однако Тихонов опять сделал ставку на Белошейкина.

Накануне Олимпиады-88 в Калгари Евгений уже в Канаде порвал кресты, и тренеры снова обратились за помощью к Мыльникову, призванному в сборную буквально с больничной койки.

В Калгари Сергей сыграл блестяще, став тихим героем. Основным соперникам – канадцам, чехам и шведам наша сборная учинила разгром – 5:0, 6:1 и 7:1. Эти цифры красноречиво свидетельствуют о действиях вратаря. Кстати, сборную того созыва Тихонов до самых последних своих дней считал самой сильной из тех, что ему довелось тренировать.

Вратарское дело Мыльников передал по наследству своим сыновьям – Дмитрию и Сергею. Последний в 2002-м стал чемпионом мира среди молодежи - заменил в финале с канадцами при счете 1:3 Андрея Медведева, и наши вырвали победу 5:4.

Соболезнования от «Советского спорта».

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