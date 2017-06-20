РЕАЛьный футбол

ВСЕ МАЛЬЧИШКИ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ В ФУТБОЛЬНОЙ ШКОЛЕ REAL MADRID FOUNDATION, МЕЧТАЮТ ИГРАТЬ В ФОРМЕ САМОГО ТИТУЛОВАННОГО КЛУБА МИРА.

«Играй как Бекхэм!» – фраза хоть и крылатая, но при всем уважении к английскому футболисту сейчас она звучит немного иначе... Чтобы играть, как Криштиану Роналду, нужны талант, годы упорной работы и профессиональные тренеры-наставники. И крайние в этом списке готовы поделиться своим опытом не только со звездами мирового футбола, но и с начинающими игроками. В середине июня в Турции открылась футбольная школа Real Madrid Foundation, где ученики могут узнать секреты владения мячом и прочувствовать атмосферу королевского клуба.

Турецкий отель класса люкс Regnum Carya Golf & Spa Resort в Анталье гостеприимно распахнул двери для юных футболистов и их родителей. Выбор места для школы неслучаен: в отеле Regnum есть три футбольных поля, которые соответствуют стандартам FIFA и помнят бутсы профессионалов из разных точек мира – сюда приезжают на сборы футболисты из России, Украины, Турции и других стран.

Помимо этого, отель славится огромными качественными полями для гольфа. Ежегодно сюда толпами приезжают любители этого аристократического вида спорта. Есть здесь и теннисные корты, где можно заказать несколько обучающих уроков. Regnum – это не тот типичный отель Турции, где при обслуживании Luxury All Inclusive гости просто томно загорают на пляже. Здесь есть все, чтобы провести отпуск активно и продуктивно.

Футбольная школа, появившаяся на территории отеля, рассчитана на детей в возрасте от 6 до 17 лет и работает с 19 июня по 8 сентября. Тренировки ведут профессионалы, отобранные представителями Real Madrid Foundation и главами юношеской академии Real Madrid. Сейчас проводится обучение по программе Clinic. Она включает в себя ежедневные 90-минутные тренировки 5 дней подряд. За это время юные спортсмены смогут значительно улучшить технику владения мячом, научиться правильно принимать мяч, работать на отборах. Заниматься будут не только «физикой»: психология победителя, лидерские качества, самообладание – три кита, без которых футболисты Real Madrid вряд ли поднимали бы над головой кубок Лиги чемпионов два раза подряд. Тренеры школы постараются выработать правильное мышление у своих воспитанников.

Стоимость обучения в летней футбольной школе Real Madrid Foundation составляет 400 евро для гостей Regnum Carya Golf & Spa Resort и 600 евро для детей из других отелей. Если в семье подрастает не один, а сразу два футболиста, то на второго ребенка будет действовать скидка 25 процентов. Завершая обучение, участники получат сертификат Real Madrid Foundation, диплом и форму Real Madrid. Конечно, организаторы сразу говорят о том, что они не ставят перед школой цель найти новые таланты. Но уроки и мастер-классы от представителей Real Madrid Foundation, которые работают в системе испанского футбола и знают секреты ярких побед «Красной фурии» и чемпионства королевского клуба, – определенно ценный опыт для молодого игрока.

А пока ребенок постигает азы футбольного искусства, родители могут насладиться высоким сервисом отеля Regnum. Средиземное море, чистый воздух, органический SPA-центр, аква-парк, несколько первоклассных бассейнов, шесть ресторанов a la carte сделают отдых незабываемым. Два года назад этот курорт принимал саммит G20-2015. Высокопоставленные гости, среди которых были Владимир Путин, Ангела Меркель, Барак Обама, оценили Regnum Carya Golf & Spa Resort. Поэтому, если есть возможность совместить приятное (отпуск) с полезным (занятия футболом), то не стоит ее упускать.