Виталий Мутко: Мы не ставим перед собой цель сделать аншлаг на каждом матче

Виталий Мутко старается не оставлять сборную России ни в радости, ни в трудные минуты. Президент Российского футбольного союза посетил тренировку команды Станислава Черчесова за день до важнейшей игры с Португалией, а потом рассказал о том, какие настроения царят в команде.

- Надеюсь на неплохой результат. Но, конечно, это будет непростой матч. Судя по игре с Мексикой, Португалия – очень неплохая команда. Но я уверен в наших ребятах – они тоже очень серьезно настроены. Они хорошо подготовились. Надеюсь, завтра оставят на поле все, чем обладают.

- Вы с ними разговаривали? Сказали что-то особенное?

- Нет необходимости говорить какие-то особенные слова. Ребята все с большим удовольствием находятся в сборной – понимают ценность этого матча. Вообще сейчас команда мобилизована – надеюсь, что все будет нормально.

Правила футбола нужно совершенствовать

- По поводу системы видео-рефери что думаете?

- Понимаете, система же здесь только настраивается. Она, конечно, придает какой-то элемент объективности. Это неплохо, но еще есть очень много нюансов, которые нужно тестировать. Остается много вопросов, которые мы обсуждаем, чтобы понятно было не только футболистам, но и зрителям – люди радуются голу, а потому на какое-то мгновение не могут понять, что происходит. Нужно понять, насколько назад можно отматывать этот момент. Есть над чем поработать. Сейчас уже специалисты сделали корректировку – прямо во время трансляции в углу идет момент, из-за которого происходит задержка в игре. Сам механизм принятия решения еще будет совершенствоваться – доведение его до зрителя, до команд. Конечно, какой-то элемент теряется – эмоции здесь.

- Особенно у тех, кто потерял гол.

- Да, вроде гол и вдруг… Особенно у того, кому не засчитали гол – эмоции вдвойне. Это может стать переломным моментом в игре. Но мы обречены на использование технических средств в футболе. Цена ошибки имеет слишком больше значение. Есть такие моменты, которые человеку просто невозможно установить. Другое дело – надо менять правила, давать преимущество атаке. Мы видели отмененный гол – полплеча. И из-за этого человек теряет забитый мяч. Надо давать преимущество атакующей команде. Надо не только внедрять технические средства, но и совершенствовать футбольные правила. Посмотрим, куда все будет двигаться – это же просто эксперимент.

- Ваш подчиненный, Будогосский, сказал, что он против введения видео-арбитров.

- Он – председатель департамента судейства – человек консервативных взглядов. Он не принимает решения. За судейство отвечает национальная федерация, а департамент судейства – это орган, который исполняет решения. Если будут приняты соответствующие решения – он будет их исполнять. Но, в принципе, как методолог, как человек, который долгие годы занимался созданием организационных документов в системе, он имеет право на свою точку зрения, как и любой другой человек. Надо еще, чтобы одобрили этот эксперимент.

- Судя по настрою Инфантино, – система будет одобрена.

- К этому все идет. Большинство футболистов поддерживает – только несколько высказались против. Всем нравится эта система. Она более объективна и дает результат.

Посещаемость? Роскошная!

- На игре России и Португалии ожидается аншлаг – пока это единственный матч, на который билеты полностью распроданы. Как обстоят дела с реализацией билетов на другие матчи?

- Нормально обстоят дела – мы же не ставим себе целью делать на каждой игре абсолютные аншлаги – это первое. Второе – билетная программа полностью находится в руках ФИФА. Ценовая политика, билетная политика – у ФИФА она такая. На мой взгляд ее можно скорректировать в сторону внутреннего спроса. Если мы знаем, что Кубок конфедераций посещает на 90% население страны-хозяйки – надо из этого исходить. Если добавить сюда поклонников стран, которые играют, а на чемпионате мира – это 50-60% от вместимости трибун, у нас будет полный аншлаг. На самом деле посещаемость хорошая – вы это знаете лучше меня. Мы сделали достаточно много, чтобы болельщики посетили матчи. Взять хотя бы бесплатный проезд между городами. В какой стране мира это еще есть? Это немножко экономит деньги рядового болельщика. Он может из Москвы бесплатно приехать в Казань и вернуться в Москву в тот же день после игры. Он не тратит деньги на перелеты, на проживание – он может эти деньги потратить на покупку билетов. Внутри городов проезд тоже бесплатный – мы все это сделали для обладателей билетов и паспорта болельщика. В целом ФИФА устраивает посещаемость матчей.

- С точки зрения телевизионной картинки…

- А что вы предлагаете сделать? Ничего делать не нужно. На сегодняшний день билетная программа у ФИФА. Мы хотя бы смогли вывести четвертую категорию – дешевые билеты для наших граждан. А какая должна быть цена? Я сегодня посмотрел цену билетов на бой Макгрегора – от 2 до 15 тысяч долларов. И все уже раскуплено. Они и на это равняются. Мы знаем и цены на наши концерты, в кинотеатры. Кроме того мы достаточно большую квоту отдаем на социальные программы – ФИФА пошло на встречу с четвертой категорией, где билет стоит 950-1200 рублей. Мы с ними каждый день на эту тему говорим. Дешевле продавать на те же места нельзя. Представьте, вы вчера купили билет по одной цене, а с вами рядом будет сидеть тот, кто купил его по другой – как вы будете себя чувствовать? Они сориентировались на мировой опыт, на уровень цен от предыдущего чемпионата – увеличили ее на 5-10%. Считаю, что пока посещаемость на матчи команд, которые не так раскручены в нашей стране – отличная. Мы были на матче Камеруна и Чили – роскошная посещаемость – 33 тысячи человек – при этом 4-5 тысяч приехали из Чили.