Андрей Червиченко: Аршавин и Денисов для «Зенита» – забытое прекрасное прошлое

Андрей Аршавин и Игорь Денисов Фото: «Советский спорт»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможных громких трансферах «Зенита».

Напомним, СМИ «сватают» в питерский клуб его бывших звезд Андрея Аршавина, Игоря Денисова и Халка, а также не исключают переезда на берега Невы Златана Ибрагимовича.

- Переход кого из этих футболистов наиболее вероятен?

- Никого из них в «Зените» не будет. Это абсолютно точно, - считает Червиченко. - Это все игроки прошлого. Ибрагимович, конечно, может еще блеснуть в двух-трех матчах, но быть рабочей лошадью, которая тянет за собой клуб, как в свое время это делал Халк, шведу уже вряд ли под силу.

- А что с Халком?

- Возвращение Халка теоретически было бы возможно, но там настолько задранные условия зарплаты китайцами, что «Зенит» вряд ли захочет их подтверждать, поскольку в нашей реальности они абсолютно недопустимые. Со своей сумасшедшей зарплатой Халк будет вносить диссонанс в коллектив. Ведь в командах все знают зарплаты друг друга, игроки делятся такой информацией между собой. И те, у кого условия разительно хуже, будут выражать недовольство. В «Зените» это уже проходили.

- Аршавин и Денисов - тоже забытое прошлое?

- Я бы сказал забытое прекрасное прошлое. Это уже как памятник. То есть он есть , он хороший, его постоянно красочкой золотой подкрашивают, но функционировать он уже не может.

- Зато его никто не посадит...

- Ну да (смеется). А если серьезно, то ребята молодцы, много сделали для клуба, отдали ему основую часть жизни. Но все-таки пенсионеры не могут управлять предпрятием. «Кайрат» - это не «Зенит», а казахстанский чемпионат при всем уважении - не российский. Поэтому нужно признавать заслуги Андрея и Игоря, но дорогу давать молодым талантливым ребятам.

- «Зенит» вернул несколько своих воспитанников, но понятно, что главные трансферы впереди. Какая крупная рыба на этот раз попадет в сети питерцев?

- Сложно сказать, ведь пришел Манчини, который никогда не работал в России. Но предположу, что залогом его успеха станет работа с Сарсанией (спортивным директором - прим.ред.). Теперь такие покупки, какие делались в прошлом сезоне, будут невозможны. Думаю, Сарсания в «Зените» все глобально перестроит. При нем чемпионство «Зенита» в России будет обыденным элементом, а команда будет бороться за хорошие места в Лиге чемпионов.

