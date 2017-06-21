Героиня рубрики «Девушка дня» Лоло Джонс – одна из немногих спортсменок, которые выступали и на летних и на зимних Олимпийских играх. Американка начинала карьеру, как легкоатлетка, выигрывала золотые медали национальных первенств и чемпионатов мира, а также до сих пор удерживает рекорд США в беге на 60 метров с барьерами. А позже Лоло ушла в бобслей, стала разгоняющей и завоевала золотые медали чемпионата мира в смешанной бобслейно-скелетонной эстафете. И, при этом, она еще и красивая девушка!

Публикация от Lolo Jones (@lolojones) Июн 14 2017 в 6:32 PDT

Публикация от Lolo Jones (@lolojones) Апр 5 2017 в 6:10 PDT

Публикация от Lolo Jones (@lolojones) Дек 11 2016 в 5:11 PST

Публикация от Lolo Jones (@lolojones) Июл 12 2016 в 6:43 PDT

Публикация от Lolo Jones (@lolojones) Июл 12 2016 в 3:15 PDT

Публикация от Lolo Jones (@lolojones) Фев 13 2016 в 7:00 PST

Публикация от Lolo Jones (@lolojones) Авг 10 2015 в 2:12 PDT

Публикация от Lolo Jones (@lolojones) Май 14 2015 в 5:52 PDT

Публикация от Lolo Jones (@lolojones) Ноя 13 2014 в 4:33 PST

Публикация от Lolo Jones (@lolojones) Фев 21 2015 в 4:45 PST

Публикация от Lolo Jones (@lolojones) Май 28 2017 в 8:58 PDT

Публикация от Lolo Jones (@lolojones) Мар 31 2017 в 7:35 PDT



