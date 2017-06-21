Девушка дня. Лоло Джонс
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Героиня рубрики «Девушка дня» Лоло Джонс – одна из немногих спортсменок, которые выступали и на летних и на зимних Олимпийских играх. Американка начинала карьеру, как легкоатлетка, выигрывала золотые медали национальных первенств и чемпионатов мира, а также до сих пор удерживает рекорд США в беге на 60 метров с барьерами. А позже Лоло ушла в бобслей, стала разгоняющей и завоевала золотые медали чемпионата мира в смешанной бобслейно-скелетонной эстафете. И, при этом, она еще и красивая девушка!
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически