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Девушка дня. Лоло Джонс

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Героиня рубрики «Девушка дня» Лоло Джонс – одна из немногих спортсменок, которые выступали и на летних и на зимних Олимпийских играх. Американка начинала карьеру, как легкоатлетка, выигрывала золотые медали национальных первенств и чемпионатов мира, а также до сих пор удерживает рекорд США в беге на 60 метров с барьерами. А позже Лоло ушла в бобслей, стала разгоняющей и завоевала золотые медали чемпионата мира в смешанной бобслейно-скелетонной эстафете. И, при этом, она еще и красивая девушка!


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