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«Ковалев вернется в ноябре». Каким будет будущее российского боксера

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Ковалев
Сергей КовалевФото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» – о том, как будет строиться карьера бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева после двух поражений от Андре Уорда.

Как бы ни было неприятно сознавать, но Уорд победил. Он – чемпион, а Ковалев остался без поясов. Даже без гарантированного гонорара. Какую-то сумму россиянин заработает. Но пока количество проданных трансляций неизвестно, как и процент, который Сергей с них получит.

Ковалев потерпел очень чувствительное, обидное и неоднозначное поражение. В современном мире, когда боксеры выходят на ринг два раза в год, казалось, что ему потребуется минимум полгода, чтобы прийти в себя. Прежде всего, психологически. Сам способ победы американца способен вывести из состояния равновесия любого спортсмена.

«Признаю, в реванше Уорд был лучше, чем в первом бою, — написал Ковалев в своем Инстаграме. — Нужно отдать ему должное, что он сделал домашнюю работу на «пятерку», показав этим самым свой профессионализм и дисциплину. Но он не поставил точку в нашем противостоянии. Я дрался против двоих в ринге... Я еще вернусь!»

Уорд не нанес Ковалев серьезного урона, но он определенно показал, что его удар сильнее, чем у 25-летней девушки из Челябинска. И американец дал понять, что не намерен больше терпеть колкостей россиянина, поэтому не видит смысла в новой встрече.

«Никакого третьего боя не будет. Я не думаю, что он необходим. Это может иметь смысл, если он, например, сразится с Адонисом Стивенсоном и отнимет у него титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC)», — сообщил Уорд.

Король под маринадом. Дождется ли Стивенсон боя с Ковалевым?

Стивенсон – боксер титулованный. И он не раз заявлял о желании сразиться с Ковалевым. Но его команда обставила дело так, что Сергею пришлось отказаться от торгов на бой. Если бы их выиграла сторона канадца, боксировать пришлось бы на канале Showtime, а поскольку у Ковалева контракт с HBO, ему грозил бы крупный штраф.

Пару лет назад Адонис от боя с Сергеем увернулся, а теперь (на словах) хочет встретится с Андре Уордом. Проблема в том, что сам Уорд слова Стивенсона всерьез не воспринимает, и готов уступить Ковалеву возможность встретится с действующим чемпионом по версии WBC.

Вероятность этой встречи подтвердила Кэти Дувы, промоутер российского боксера.

«Наш план состоит в том, что Ковалев вернется в ноябре. Неважно, выиграл он у Уорда или проиграл, потому что у Сергея все еще есть соглашение с HBO. Я не могу сказать, будет ли следующий бой Ковалева против Адониса Стивенсона.

До второго боя между Уордом и Ковалевым промоутер Стивенсона заявил, что все они будут болеть за Ковалева. Вероятно, они хотят организовать бой с Сергеем, но я не знаю», — приводит слова Дувы BoxingScene.

Будем честными, шансы на этот бой ничтожно малы. Стивенсону уже 39 лет. Казалось, что времени для заработка у него денег не так много. Но канадец долго и упорно продолжает избегать конкурентных соперников. Скорее всего, в ноябре Ковалев выйдет на ринг с другим соперником.

Кто им будет? Джо Смит, Александр Гвоздик, Артур Бетербиев, Салливан Баррера, Дмитрий Бивол, Маркус Браун… Достойных и голодных до больших побед боксеров в полутяжелом весе хватает. Поединок с каждым из украсит любой вечер.

Голосование: С каким боксером вам бы хотелось увидеть ближайший бой Сергея Ковалева?

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