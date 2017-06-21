От московского до петербургского «Динамо»: история падения Ивана Соловьева
Иван Соловьев подписал контракт с «Динамо СПб», «Советский
спорт» вспоминает главные этапы карьеры 24-летнего футболиста.
Дебют в РФПЛ: 4 ноября 2012-го
Соловьев в 19 лет дебютировал за «Динамо» в матче против «Краснодара». Всего за московский клуб Иван провел 12 матчей, забил 1 мяч и сделал две результативных передачи.
– Партнеры постепенно начинают все больше доверять. Думаю,
еще пару игр и мне будут доверять, а пока просто приглядываются. На меня это не
давит, потому что надо с этим смириться, ведь любому молодому игроку приходится
через это проходить. В этой ситуации надо просто выходить на поле и доказывать
своей игрой, – рассказывал в интервью «Р-Спорту» Соловьев.
Переход в «Зенит»: 26 февраля 2013-го
«Зенит» объявил о подписании
трехлетнего контракта с Соловьевым. По информации СМИ, Соловьеву
платили полтора миллиона долларов в год.
– Думаю, что в переходе в «Зенит» виновато руководство «Динамо». Извините меня, но, когда футболист основного состава, пусть и молодой, играет за 35 тысяч рублей! Такая у него зарплата в «Динамо». Самое обидное, когда считают, что свои воспитанники готовы играть за бесплатно, а приходящим людям дают солидные контракты. «Зенит» вовремя подсуетился и сделал предложение Соловьеву. Что он, должен за бесплатно играть? – приводит «Спорт день за днем» слова тренера академии «Динамо» Александра Точилина.
Дебют в Петербурге: 16 августа 2013-го
Соловьев тренировался с основой, но первый раз сыграл за «Зенит» в первенстве молодежных составов: Соловьев провел 60 минут против «Анжи».
– Впечатления от первой игры в Петербурге у меня наилучшие,
только очень разочаровал результат. Так что особого повода радоваться нет.
Петербург – прекрасный, великолепный город, меня здесь все устраивает. Я попал
в сильную команду с хорошей атмосферой. Когда смогу дебютировать за основу? Я
думаю, что в Москве против «Динамо», – сказал Соловьев в интервью официальному сайту «Зенита».
Первый матч за основу «Зенита»: 30 октября 2013-го
Соловьев дебютировал за основу «Зенита» в кубковом матч против «Тюмени»:
хавбек вышел на замену и сыграл полчаса.
Этот матч так и остался единственным в том сезоне за
основной состав. Еще Соловьев провел 11 матчей за молодежку и одну игру за «Зенит-2» против «Строгино»,
в которой получил красную карточку и дисквалификацию на три игры.
– «Строгино» просто повезло. Если бы Иван Соловьев не
заработал это удаление, мне кажется, мы смогли бы довести матч до победы. Атака
у соперника хорошая, а вот в обороне есть большие проблемы, и мы смогли бы
использовать это и забить свои голы. Но все вышло так, как вышло, – отметил Дмитрий
Богаев в интервью официальному сайту «Зенита».
Аренда в «Амкар»: 22 января 2014-го
Соловьев вместе с другим игроком «Зенита» Джамалдином
Ходжаниязовым отправился в аренду в пермский «Амкар».
– В Перми у меня будет еще один шанс доказать, что я могу
играть в премьер-лиге. А если все пойдет удачно, то возникнет и шанс пробиться
в основу «Зенита». Впрочем, если не позовут обратно, с удовольствием продолжу
свою карьеру в «Амкаре». Аренда – самый оптимальный для меня на сегодняшний
день вариант, ведь в резерве такой сильной команды как «Зенит» можно сидеть
очень долго, вплоть до окончания контракта, – сказал Соловьев в интервью
официальному сайту «Амкара».
В «Амкаре» Соловьев три раза вышел на замену и еще один раз
сыграл за пермскую молодежную команду.
Единственный матч за «Зенит» в РФПЛ: 8 ноября 2014-го
За сине-бело-голубых Соловьев сыграл в премьер-лиге один раз. Осенью 2014 года полузащитник сыграл 17 минут в матче против «Терека» (1:3). Кроме того, три встречи Иван сыграл за «Зенит-2», а еще одну – за молодежку.
В начале следующего сезона Андре Виллаш-Боаш не взял Соловьева
на сбор.
– Виллаш-Боаш – своеобразный парень. Вы знаете Хамеса
Родригеса из «Реала»? В свое время, когда его купили в «Порту», Виллаш-Боаш
тоже не видел Родригеса в составе. Пока тренера не вызвали на ковер и не
сказали: «Этот мальчик должен играть!». Вот и все, – рассказал агент Соловьева Деннис
Лахтер в интервью «Спорту день за днем».
Соловьев остался в «Зените», но играл и тренировался с
молодежной командой. Даже был капитаном молодежки в нескольких встречах.
Аренда в «Лахти»: 6 апреля 2016-го
Последние полгода контракта с «Зенитом» Соловьев провел в
Финляндии: полузащитник на правах аренды сыграл 13 встреч за «Лахти» и сделал
одну голевую передачу.
После окончания сезона вернулся в «Зенит».
– Я освободился из золотой клетки. «Зенит» подписывает
молодежь, но не дает ей шанса, выбраться отсюда тяжело даже собственным
воспитанникам, – сказал полузащитник в интервью «Спорту день за днем».
Переход в «Факел»: 24 августа 2016-го
После ухода из «Зенита» было много слухов о том, что
Соловьев может оказаться в минском «Динамо» или московском «Локомотиве», но в
итоге он подписал двухлетний контракт с воронежским «Факелом».
– Решил не ждать, что что-то произойдет, – и поехал в
«Факел», – сказал Соловьев после перехода в воронежскую команду.
Иван сыграл 20 матчей в ФНЛ и получил три желтых карточки.
Трансфер в «Динамо СПб»: 21 июня 2017-го
Соловьев подписал двухлетний контракт с петербургским «Динамо»,
которое в 2017-м вернулось в ФНЛ.
– Ожидания? У нас есть объективная картина. В его карьере
было непростое время после «Зенита», но думаю, он вернется на свой уровень. Это
очень хорошее приобретение, – сказал в интервью «Советскому спорту в
Санкт-Петербурге» спортивный директор «Динамо СПб» Андрей Орлов.
Соловьев уже успел отыграть один тайм за новую команду в
товарищеском матче против «Балтики».