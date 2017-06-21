От московского до петербургского «Динамо»: история падения Ивана Соловьева

Иван Соловьев подписал контракт с «Динамо СПб», «Советский спорт» вспоминает главные этапы карьеры 24-летнего футболиста.

Дебют в РФПЛ: 4 ноября 2012-го

Соловьев в 19 лет дебютировал за «Динамо» в матче против «Краснодара». Всего за московский клуб Иван провел 12 матчей, забил 1 мяч и сделал две результативных передачи.

– Партнеры постепенно начинают все больше доверять. Думаю, еще пару игр и мне будут доверять, а пока просто приглядываются. На меня это не давит, потому что надо с этим смириться, ведь любому молодому игроку приходится через это проходить. В этой ситуации надо просто выходить на поле и доказывать своей игрой, – рассказывал в интервью «Р-Спорту» Соловьев.

Переход в «Зенит»: 26 февраля 2013-го

«Зенит» объявил о подписании трехлетнего контракта с Соловьевым. По информации СМИ, Соловьеву платили полтора миллиона долларов в год.

– Думаю, что в переходе в «Зенит» виновато руководство «Динамо». Извините меня, но, когда футболист основного состава, пусть и молодой, играет за 35 тысяч рублей! Такая у него зарплата в «Динамо». Самое обидное, когда считают, что свои воспитанники готовы играть за бесплатно, а приходящим людям дают солидные контракты. «Зенит» вовремя подсуетился и сделал предложение Соловьеву. Что он, должен за бесплатно играть? – приводит «Спорт день за днем» слова тренера академии «Динамо» Александра Точилина.

Дебют в Петербурге: 16 августа 2013-го

Соловьев тренировался с основой, но первый раз сыграл за «Зенит» в первенстве молодежных составов: Соловьев провел 60 минут против «Анжи».

– Впечатления от первой игры в Петербурге у меня наилучшие, только очень разочаровал результат. Так что особого повода радоваться нет. Петербург – прекрасный, великолепный город, меня здесь все устраивает. Я попал в сильную команду с хорошей атмосферой. Когда смогу дебютировать за основу? Я думаю, что в Москве против «Динамо», – сказал Соловьев в интервью официальному сайту «Зенита».

Первый матч за основу «Зенита»: 30 октября 2013-го

Соловьев дебютировал за основу «Зенита» в кубковом матч против «Тюмени»: хавбек вышел на замену и сыграл полчаса.

Этот матч так и остался единственным в том сезоне за основной состав. Еще Соловьев провел 11 матчей за молодежку и одну игру за «Зенит-2» против «Строгино», в которой получил красную карточку и дисквалификацию на три игры.

­– «Строгино» просто повезло. Если бы Иван Соловьев не заработал это удаление, мне кажется, мы смогли бы довести матч до победы. Атака у соперника хорошая, а вот в обороне есть большие проблемы, и мы смогли бы использовать это и забить свои голы. Но все вышло так, как вышло, – отметил Дмитрий Богаев в интервью официальному сайту «Зенита».

Аренда в «Амкар»: 22 января 2014-го

Соловьев вместе с другим игроком «Зенита» Джамалдином Ходжаниязовым отправился в аренду в пермский «Амкар».

– В Перми у меня будет еще один шанс доказать, что я могу играть в премьер-лиге. А если все пойдет удачно, то возникнет и шанс пробиться в основу «Зенита». Впрочем, если не позовут обратно, с удовольствием продолжу свою карьеру в «Амкаре». Аренда – самый оптимальный для меня на сегодняшний день вариант, ведь в резерве такой сильной команды как «Зенит» можно сидеть очень долго, вплоть до окончания контракта, – сказал Соловьев в интервью официальному сайту «Амкара».

В «Амкаре» Соловьев три раза вышел на замену и еще один раз сыграл за пермскую молодежную команду.

Единственный матч за «Зенит» в РФПЛ: 8 ноября 2014-го

За сине-бело-голубых Соловьев сыграл в премьер-лиге один раз. Осенью 2014 года полузащитник сыграл 17 минут в матче против «Терека» (1:3). Кроме того, три встречи Иван сыграл за «Зенит-2», а еще одну – за молодежку.

В начале следующего сезона Андре Виллаш-Боаш не взял Соловьева на сбор.

– Виллаш-Боаш – своеобразный парень. Вы знаете Хамеса Родригеса из «Реала»? В свое время, когда его купили в «Порту», Виллаш-Боаш тоже не видел Родригеса в составе. Пока тренера не вызвали на ковер и не сказали: «Этот мальчик должен играть!». Вот и все, – рассказал агент Соловьева Деннис Лахтер в интервью «Спорту день за днем».

Соловьев остался в «Зените», но играл и тренировался с молодежной командой. Даже был капитаном молодежки в нескольких встречах.

Аренда в «Лахти»: 6 апреля 2016-го

Последние полгода контракта с «Зенитом» Соловьев провел в Финляндии: полузащитник на правах аренды сыграл 13 встреч за «Лахти» и сделал одну голевую передачу.

После окончания сезона вернулся в «Зенит».

– Я освободился из золотой клетки. «Зенит» подписывает молодежь, но не дает ей шанса, выбраться отсюда тяжело даже собственным воспитанникам, – сказал полузащитник в интервью «Спорту день за днем».

Переход в «Факел»: 24 августа 2016-го

После ухода из «Зенита» было много слухов о том, что Соловьев может оказаться в минском «Динамо» или московском «Локомотиве», но в итоге он подписал двухлетний контракт с воронежским «Факелом».

– Решил не ждать, что что-то произойдет, – и поехал в «Факел», – сказал Соловьев после перехода в воронежскую команду.

Иван сыграл 20 матчей в ФНЛ и получил три желтых карточки.

Трансфер в «Динамо СПб»: 21 июня 2017-го

Соловьев подписал двухлетний контракт с петербургским «Динамо», которое в 2017-м вернулось в ФНЛ.

– Ожидания? У нас есть объективная картина. В его карьере было непростое время после «Зенита», но думаю, он вернется на свой уровень. Это очень хорошее приобретение, – сказал в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» спортивный директор «Динамо СПб» Андрей Орлов.

Соловьев уже успел отыграть один тайм за новую команду в товарищеском матче против «Балтики».