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Злой гений. Как Андре Уорд занял трон, освобожденный Мэйвезером

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Злой гений. Как Андре Уорд занял трон, освобожденный Мэйвезером

«Советский спорт» рассказывает о том, как обидчик Сергея Ковалева остается непобедимым на ринге в течение 21 года.

С момента мегафайта Андре Уорд – Сергей Ковалев 2 в Лас-Вегасе прошло определенное время. Эмоции немного улеглись, осадок от концовки боя остался.

Обоим бойцам крепко досталось от фанатов. Одни обвиняют американца в намеренном злоупотреблении действиями на грани и за гранью фола. Другие клеймят российского боксера за неудовлетворительную подготовку (как физическую, так и тактическую) и невыполненные громкие обещания: завершить карьеру Уорда, разорвать его, показательно уничтожить «Сына судей»... Многие даже готовы поставить крест на чемпионских перспективах Сергея уже сегодня.

За такими раскидистыми деревьями легко не заметить леса.

В сущности же, крайне редкий в истории бокса поединок первого и второго номеров рейтинга Pound-for-Pound получился очень качественным, упорным и зрелищным – а неожиданная концовка с налетом скандальности вполне укладывалась в логику происходившего на ринге.

Восьмой раунд оказался для «Крашера» тяжелейшим. Пропущенные удары усугубились накопившейся усталостью, и когда расстроенный Сергей пришел в свой угол – у него даже не оставалось сил протестовать против явно преждевременной и ошибочной остановки боя, на которую решился опытный рефери Тони Уикс.

Вероятно, Ковалев был подавлен тем, что правый прямой Андре, который пришелся точно в челюсть и в который американец сумел вложить всю массу своего тела – его действительно потряс, и вынудил пятиться назад с опущенными руками. Этот удар, вылетевший из ниоткуда после обмена точными джебами, нанес человек, которого Сергей абсолютно не опасался в качестве нокаутера, день за днем высмеивая его «девчачьи шлепки».

Небрежность Уорда при энергичном добивании соперника могла дорого ему обойтись. Чемпион рисковал потерять одно очко, а Ковалев в свою получил бы время на то, чтобы прийти в себя. И, вполне возможно, в этом случае американцу пришлось бы все начинать заново (пусть и с позиции силы).

Но по факту Андре повезло, а Сергею нет.

Теперь реальность такова, что россиянин опустился на седьмую строчку в списке лучших боксеров мира независимо от весовой категории, а Уорд обосновал свое право находиться не вершине.

Что нужно знать о первом лице мирового бокса? 

Универсальный солдат

«Я никогда не был самым талантливым бойцом, никогда не был крупнее своих соперников, но я прохожу их одного за другим, шаг за шагом. Все, чего я добился - результат большого труда»

В этой фразе Андре, сказанной после второго поединка с Ковалевым – лучшая характеристика его боевого пути.

Уорд не имеет выдающихся физических данных, не является ярко выраженным панчером, не обладает уникальной скоростью или кошачьими рефлексами. Но при этом он лишен и каких-либо фундаментальных технических недостатков, на которых мог бы сыграть искушенный соперник. S.O.G. действительно умеет в ринге все.

Антропометрия предопределяет стиль бойца в гораздо большей степени, чем его характер. Как правило, Уорд вынужден прорываться на среднюю или ближнюю дистанцию, чтобы достать, перехитрить и переработать более рослого соперника. А его любимый удар – короткий левый боковой. Но это нисколько не мешает боксеру признать, что «можно хоть весь день пробегать от оппонента с помощью джеба, если знать, как им пользоваться».

И все же три кита, на которых стоят выдающиеся достижения американца – это чувство дистанции, боевое мышление и дисциплина. Как только Андре находит план, позволяющий взять ход поединка под свой контроль – он не отступает от него до финального гонга.

Сирота и олимпийский чемпион

Детство и юность Уорда никак не назовешь счастливыми. Его отец, ирландец по происхождению, ушел из жизни в возрасте 46 лет (когда Андре было 18), а мать – афроамериканка, никогда не проявляла заинтересованности в воспитании своего ребенка. И неслучайно его духовным оплотом стала религия.

Семью будущей звезде ринга во многом заменил спортивный зал, где он сдружился с маленьким Нонито Донэйром.

Примечательно, что ныне Уорд поддерживает хорошие отношения и с кубинским виртуозом Гильермо Ригондо – человеком, в 2013 году пустившим карьеру грозного филиппинца под откос.

Азы бокса Андре начал постигать в 10 лет, а последнее на сегодняшний день поражение потерпел в 12. Щуплый паренек из Сан-Франциско дважды становился чемпионом Соединенных Штатов среди любителей, но на Олимпийские игры 2004 года в Афинах он приехал в статусе темной лошадки.

Выступая в категории до 81 килограмма, Уорд весил только 77, а его турнирная сетка казалась убийственной. В первом поединке на Играх Андре уверенно перебоксировал итальянца Клементе Руссо (в будущем – двукратного чемпиона мира и двукратного серебряного призера Олимпиад в первом тяжелом весе). А в четвертьфинале сотворил настоящую сенсацию, выбив из борьбы капитана сборной России Евгения Макаренко – золотого медалиста мировых первенств 2001 и 2003 годов. Значительно уступая сопернику в росте (15 сантиметров!), массе и опыте, американец с поразительным хладнокровием и мастерством прорывался в инфайт, где раз за разом доносил до цели коронный левый хук.

Последующие бои на турнире складывались для Уорда непросто, но он достиг своей цели. Кто бы мог подумать, что с того момента и до сегодняшнего дня боксерам из США так и не удастся подняться на высшую ступень олимпийского пьедестала…

Перестраховщик и хроник

Разумеется, после такого выступления в Греции перед Андре открылись врата великих возможностей на профессиональном ринге. Уже в декабре 2004 года он провел там первый поединок. Но время шло, а Уорда все никак не выводили на титульные бои. Журналисты и эксперты начали всерьез сомневаться в амбициях и реальных возможностях «Сына Божьего».

Все изменилось только в ноябре 2009 года, когда Андре одержал яркую досрочную победу над чемпионом мира по версии WBA в суперсреднем весе датчанином Миккелом Кесслером, которого заслуженно считали лидером дивизиона после ухода из большого спорта «валлийского дракона» Джо Кальзаге.

Впоследствии Уорд стал победителем затянувшегося турнира Super Six и лучшим боксером 2011 года по версии журнала The Ring. Для этого ему потребовалось одолеть Артура Абрахама и Карла Фроча.

Впечатляющий разгром линейного чемпиона мира в полутяжелом весе Чада Доусона закрепил за «Сыном Божьим» статус звезды мирового масштаба. Однако в тот момент, когда карьера Андре, казалось, достигла своего пика, он едва не оставил ринг раз и навсегда.

С юных лет Уорда беспокоила хроническая травма плеча, а теперь стало очевидно, что без сложной хирургической операции уже не обойтись.

За время вынужденного бездействия Андре сделал карьеру на телевидении. В умении «разобрать по косточкам» любой поединок из современных боксеров с ним может конкурировать, пожалуй, лишь Хуан Мануэль Маркес. Кроме того, Уорд по сей день регулярно беседует в прямом эфире со звездами НБА.

Однако в нашем мире еще не придумали способа поддерживать живой интерес публики к боксеру, который не дерется. Если, конечно, таковой не зовется Майком Тайсоном. А ситуация Андре усугублялась тяжбой, которую он затеял с промоутером Дэном Гуссеном, скончавшимся в сентябре 2014 года от рака печени.

Преемник Мэйвезера    

Дальнейшие события широко известны. В январе 2015 года Уорд заключил контракт с компанией Roc Nations и приступил к покорению дивизиона полутяжеловесов. И уже сегодня можно с уверенностью говорить о том, что Андре и культовый рэпер Jay-Z могут быть довольны этим сотрудничеством.

Боксер получает щедрые гонорары независимо от коммерческого успеха поединков со своим участием, а музыкант может гордиться и козырять тем, что под его знаменами выступает лидер Pound-for-Pound.   

Изматывающее и яростное Уорда с Сергеем Ковалевым на ринге и за его пределами завершилось в пользу американца. Отобрав у «Крашера» чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в ноябре 2016 года, Андре сумел их удержать.

Да, у «Сына Божьего» по-прежнему нет внушительной фанатской базы даже в собственной стране. А многие любители бокса открыто желают его поражения. Но еще совсем недавно в схожем положении находился Флойд Мэйвезер-младший, зарабатывавший десятки миллионов долларов на естественном желании людей увидеть момент, когда его, наконец, побьют.

При всех специфических особенностях своего стиля, при полном отсутствии тяги к эпатажу и публичности, Уорд подходит на роль боксера номер один куда лучше никарагуанского «мухача» Романа Гонсалеса, которого в принципе было невозможно раскрутить в Соединенных Штатах.

На сегодняшний день «Сын Божий» имеет за плечами непререкаемый авторитет и внушительный послужной список. Но что ожидает его в ближайшем будущем? Многолетний наставник Уорда Вирджил Хантер полагает, что его подопечный вполне может сразиться даже с Энтони Джошуа, но не нужно быть оракулом, чтобы уверенно предсказать: на подобную авантюру расчетливый прагматик и природный суперсредневес Андре никогда не пойдет.

По-видимому, если Уорд решит продолжить спортивную карьеру, Roc Nations приложит все усилия для организации его поединка с чемпионом мира WBC в «полутяжах» Адонисом Стивенсоном, который уже успел бросить американцу вызов. Только 39-летний «Супермэн» с бурным криминальным прошлым стоит на пути Андре к титулу абсолютного чемпиона мира.

Но по иронии судьбы, и здесь, в погоне за этим боем, реальным конкурентом Уорда будущей осенью может стать Сергей Ковалев.

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