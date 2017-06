Злой гений. Как Андре Уорд занял трон, освобожденный Мэйвезером

«Советский спорт» рассказывает о том, как обидчик Сергея Ковалева остается непобедимым на ринге в течение 21 года.

С момента мегафайта Андре Уорд – Сергей Ковалев 2 в Лас-Вегасе прошло определенное время. Эмоции немного улеглись, осадок от концовки боя остался.

