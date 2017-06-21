Мозгов попал в «Сети». Все о переходе россиянина в «Нетс»

«Бруклин» и «Лейкерс» оформили трейд с участием Тимофея Мозгова. «Советский спорт» отвечает на главные вопросы об обмене единственного россиянина в НБА.

ЧТО, СОБСТВЕННО, ПРОИЗОШЛО?

Обычный трейд. «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс» договорились об обмене с участием двух сильных центровых, перспективного разыгрывающего и пика драфта-2017. В итоге Тимофей Мозгов и Д'Анджело Расселл перевезут свои таланты с западного побережья США на восточное, обратным курсом из Нью-Йорка в Город Ангелов отправятся Брук Лопес и право выбора на предстоящей «Ярмарке талантов» под 27-м номером. Руководство клубов должно быть довольно. Игроки, как обычно, слегка в шоке. Но они с этим справятся.

БЫЛО ЛИ ЭТО НЕОЖИДАННЫМ?

Вовсе нет. Во-первых, последние дни перед драфтом (в этом году он пройдет 22 июня – как обычно, в Нью-Йорке, на домашней арене «Нетс»), всегда – горячая пора на трейды. Обмены проводят тут и там. Порой - весьма неожиданные. Но конкретно в случае с Тимофеем Мозговым сенсации не случилось.

Россиянин потерял место в ротации «Лейкерс». Отыграв 52 встречи в стартовом составе после подписания контракта с клубом, он сначала обнаружил себя на скамейке запасных, потом и вовсе – вне заявки на матчи. К самому Мозгову претензий нет – сменилась политика клуба. Прежнее руководство, предлагая Тимофею контракт на 64 миллиона долларов за 4 года, настолько слабо представляло себе будущее команды, что в итоге эту самую команду покинуло посреди сезона – посредством увольнения (так решили владельцы).

Мозгов, безусловно, стоит своих денег. Но «Лейкерс» больше не видят смысла их платить. У них – другие задачи, и Тимофей просто не нужен «Озерным». Его обмен был лишь вопросом времени. В конце концов, лучше сейчас – в межсезонье. Чем по ходу регулярного чемпионата.

ЗАЧЕМ ЭТО «ЛЕЙКЕРС»?

Вот тут есть сразу несколько пунктов.

Про Мозгова уже сказано. Опытный центровой с чемпионским опытом за 16 миллионов в год просто не нужен команде, которая в ближайшем будущем (минимум - 3-4 сезона) не будет бороться за финал Конференции. Не говоря уже о претензиях за перстни. Тут надо развивать молодежь, искать новые таланты, разгружать платежную ведомость…

Но помимо Тимофея «Лейкерс» покинет еще один игрок. Именно он, возможно, и является ключевой фигурой этого трейда.

Д’Анджело Расселл ушел вторым на драфте 2015 года. Сразу позади Карла-Энтони Таунса (это нормально), но перед такими парнями, как Кристапс Порзингис или Девин Букер. Еще минимум полдюжины молодых ребят по прошествии двух лет оставили впечатление не хуже, чем новичок «Озерных». Таунс подтвердил, что является потенциально лучшим форвардом лиги. Латыш из «Никс» окрутел настолько, что задвинул на вторые роли самого Кармело Энтони, а теперь саботирует командные собрания, выражая недовольство организацией работы в клубе (и его можно понять!). Букер набрал 70 очков в матче с «Бостоном». Еще раз – 70 очков! Никто не удивится, если уже в будущем сезоне все эти ребята поедут на «Матч звезд». А Расселл туда точно не поедет. Ни в этом году. Ни в следующем. Возможно – вообще никогда.

Парень, в котором фанаты и руководство «Лейкерс» видели чуть ли не нового Кобе Брайанта, запомнился пока только тем, что разрушил семью партнера по команде (по дурости сболтнув в соцсетях о его похождениях «налево»). Д’Анджело плохо бросает, портит концовки, не отличается трудовой дисциплиной и точно не вырастет в суперзвезду. Сейчас у «ЛАЛ» есть второй пик драфта-2017. Скорее всего, клуб выберет Лонзо Болла. Болл – тоже разыгрывающий. Так зачем держать двух молодых плеймейкеров, если можно растить одного? От Лонзо ждут гораздо большего. Веры в Рассела больше нет. Сделка с «Нетс» это только подтвердила.

Наконец, главное. Помните про контракт Мозгова? «Лейкерс» хотят усилиться. Хотят суперзвезду. Не потенциальную, а уже действующую. И им нужно разгружать платежку.

Зарплата Лопеса – 22,6 миллиона долларов. Оклад Мозгова – 16 миллионов. Рассел получает «копейки» - у него контракт новичка (какие-то 5,3 миллиона). В сумме – примерное равенство.

Но дело в том, что Тимофей такие же деньги будет получать еще три года. А Брук следующим летом станет неограниченно свободным агентом. Его не надо продлевать. Ему больше необязательно будет платить. С Бруком можно расстаться. Ради кого?

Не смейтесь – ради Леброна Джеймса.

В кулуарах лиги неспроста всерьез обсуждается возможный уход Джеймса из «Кливленда». Если «Кавс» опять не смогут побороться за титул, Леброн может принять свое третье «Решение». «Лейкерс» - один из вариантов, который вполне готов выбрать лучший игрок планеты. А даже если это и утопия, есть более реальный кандидат – Пол Джордж.

Уроженец Калифорнии неоднократно отмечал, что вряд ли продлится с «Индианой» летом 2018-го. Ему приятнее вернуться в родной штат. И, значит, «Пейсерс» выгоднее обменять своего лидера сейчас, чем отпускать его задаром через год (когда Джордж станет свободным агентом). Только «Лейкерс» нужно расчистить платежку под Пола. И трейд с участием Мозгова решает подобную задачу.

Да. В НБА все сложно.

ЗАЧЕМ ЭТО «НЕТС»?

«Бруклин» - команда без целей и задач. Попытка взять титул нахрапом три года назад закончилась пшиком. Прежнее руководство клуба оставило его ни с чем – без звезд, без пиков, без перспектив выбраться из болота в ближайшем будущем. По сути, «Нетс» все равно, кто будет в их составе. По состоянию на весну 2017 года эта команда вряд ли сумела бы пробиться в плей-офф Евролиги. Какая там НБА…

Но это не значит, что там не пытаются исправить ситуацию.

Расселл – не суперзвезда. Но он и не баст. Д’Анджело – классный разыгрывающий, который может пригодиться почти любой команде. «Бруклину» - точно.

Мозгов – шикарный центровой. Не такой яркий или звездный, как Брук Лопес. Но способный быть лидером. Чемпионский сезон в «Кливленде» - это серьезно! И опыт Тимофея может помочь команде, где нет никого, кто хотя бы близко подбирался к финалу лиги.

Наконец, вспомним - «Бруклин» принадлежит Михаилу Прохорову. Это, конечно, не имеет никакого значения в решении о данном обмене. Скорее всего…. На 99 процентов…

Но мало ли.

ЧТО ЖДЕТ МОЗГОВА?

Вот этого никто не знает. Мозгов может выходить в старте в любой команде НБА. Способен делать дабл-дабл за игру. В «Бруклине» - точно. У него нет конкурентов в «Нетс». Но так казалось и тогда, когда российский центровой уезжал в Лос-Анджелес.

И все же, этот переход – скорее в плюс Мозгову. «ЛАЛ» - клуб с историей. И там ждут результатов. «Лейкерс» не могут себе позволить несколько лет барахтаться на дне таблицы. Отсюда – все эти попытки затащить в клуб суперзвезду и выбрать суперновичков на драфте.

У «Нетс» - своя дорога. Более длинная. Возможно – менее амбициозная. У них есть время на раскачку. На воспитание молодежи. Там более спокойная атмосфера. Там – российский владелец (это, как ни крути, будут учитывать и руководство, и главный тренер). А Тимофей просто хочет играть. И игрового времени у него теперь точно должно стать больше.